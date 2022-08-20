https://ria.ru/20220820/pentagon-1810897451.html

В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия

В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия - РИА Новости, 20.08.2022

В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия

США ведут разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T00:41

2022-08-20T00:41

2022-08-20T05:23

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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. США ведут разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс.По словам замглавы оборонного ведомства, США также занимаются созданием собственных гиперзвуковых вооружений. "Я действительно считаю, что мы можем говорить о многообещающем продвижении по американским гиперзвуковым программам", - сказала Хикс.Американская чиновница добавила, что у США есть ряд собственных концепций относительно того, как эффективно применять гиперзвуковое оружие, причем эти представления "отличаются от представлений РФ или Китая" на данный счет.

https://ria.ru/20220730/pvo-1806012489.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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