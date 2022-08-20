00:41 20.08.2022 (обновлено: 05:23 20.08.2022)
В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия
Замглавы Пентагона Хикс: США ведут разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. США ведут разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс.
"Не вдаваясь глубоко в детали, упомяну лишь, что мы инвестируем в том числе в средства борьбы против гиперзвукового оружия, поскольку хотим быть уверены, что мы сможем защититься от его использования другими странами", - сказала она в ходе беседы с журналистами. Стенограмму ее речи обнародовал Пентагон.
По словам замглавы оборонного ведомства, США также занимаются созданием собственных гиперзвуковых вооружений. "Я действительно считаю, что мы можем говорить о многообещающем продвижении по американским гиперзвуковым программам", - сказала Хикс.
Американская чиновница добавила, что у США есть ряд собственных концепций относительно того, как эффективно применять гиперзвуковое оружие, причем эти представления "отличаются от представлений РФ или Китая" на данный счет.