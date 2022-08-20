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В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия - РИА Новости, 20.08.2022
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В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия
В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия - РИА Новости, 20.08.2022
В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия
США ведут разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T00:41
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ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. США ведут разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс.По словам замглавы оборонного ведомства, США также занимаются созданием собственных гиперзвуковых вооружений. "Я действительно считаю, что мы можем говорить о многообещающем продвижении по американским гиперзвуковым программам", - сказала Хикс.Американская чиновница добавила, что у США есть ряд собственных концепций относительно того, как эффективно применять гиперзвуковое оружие, причем эти представления "отличаются от представлений РФ или Китая" на данный счет.
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в мире, сша, россия
В мире, США, Россия
00:41 20.08.2022 (обновлено: 05:23 20.08.2022)
 
В США заявили о разработке средств борьбы против гиперзвукового оружия

Замглавы Пентагона Хикс: США ведут разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон
Американский флаг на здании Министерства обороны США в годовщину терактов 11 сентября, Вашингтон - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 авг – РИА Новости. США ведут разработку средств борьбы против гиперзвукового оружия, заявила первый заместитель министра обороны страны Кэтлин Хикс.

"Не вдаваясь глубоко в детали, упомяну лишь, что мы инвестируем в том числе в средства борьбы против гиперзвукового оружия, поскольку хотим быть уверены, что мы сможем защититься от его использования другими странами", - сказала она в ходе беседы с журналистами. Стенограмму ее речи обнародовал Пентагон.

По словам замглавы оборонного ведомства, США также занимаются созданием собственных гиперзвуковых вооружений. "Я действительно считаю, что мы можем говорить о многообещающем продвижении по американским гиперзвуковым программам", - сказала Хикс.
Американская чиновница добавила, что у США есть ряд собственных концепций относительно того, как эффективно применять гиперзвуковое оружие, причем эти представления "отличаются от представлений РФ или Китая" на данный счет.
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