https://ria.ru/20220820/ospa-1810900240.html

Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян

Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян - РИА Новости, 20.08.2022

Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян

В мире растет число людей, зараженных оспой обезьян, тогда как в России был выявлен лишь один заболевший. Что позволяет сдерживать распространение вируса,... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T02:10

2022-08-20T02:10

2022-08-20T02:10

общество

здоровье - общество

николай малышев

тедрос адханом гебрейесус

оспа обезьян

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В мире растет число людей, зараженных оспой обезьян, тогда как в России был выявлен лишь один заболевший. Что позволяет сдерживать распространение вируса, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Николай Малышев.Количество выявленных в мире случаев заражения человека оспой обезьян достигло 35 тысяч, среди инфицированных – жители 92 стран, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, рост числа заболевших существенно ускорился за последнюю неделю.В России распространение вируса удается предотвращать благодаря двум факторам, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.Без принятия строгих карантинных мер в тех странах, где выявлены случаи заражения вирусом оспы обезьян, существует риск дальнейшего распространения инфекции, предупредил Малышев."Поскольку постепенно растет количество случаев в мире, думаю, будут принимать более глобальные меры в отношении контактов с зараженными, в некоторых странах уже соблюдают строгий карантин. Пока везде этого не будет, вирус продолжит распространяться", – прогнозирует он.Эпидемиологам необходимо тщательно работать с теми категориями населения, для которых вероятность заражения наиболее высока, продолжил инфекционист. Кроме того, специалистам стоит изучить, может ли оспа обезьян передаваться людям от домашних животных, полагает врач."Появились данные о том, что эта инфекция переходит от людей к домашним животным, есть случай заражения собаки от своих хозяев. А в обратную сторону? На этот вопрос пока нет ответа. COVID-19 кошки и собаки тоже болели, но это не получило распространения", – отметил Николай Малышев в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20220817/voz-1810285644.html

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Алексей Калабанов

Алексей Калабанов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

общество, здоровье - общество, николай малышев, тедрос адханом гебрейесус, оспа обезьян