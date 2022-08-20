Рейтинг@Mail.ru
Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/ospa-1810900240.html
Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян
Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян - РИА Новости, 20.08.2022
Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян
В мире растет число людей, зараженных оспой обезьян, тогда как в России был выявлен лишь один заболевший. Что позволяет сдерживать распространение вируса,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T02:10
2022-08-20T02:10
общество
здоровье - общество
николай малышев
тедрос адханом гебрейесус
оспа обезьян
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559912_0:0:2975:1674_1920x0_80_0_0_1a1b76d9e19e109045937fe265694a59.jpg
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В мире растет число людей, зараженных оспой обезьян, тогда как в России был выявлен лишь один заболевший. Что позволяет сдерживать распространение вируса, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Николай Малышев.Количество выявленных в мире случаев заражения человека оспой обезьян достигло 35 тысяч, среди инфицированных – жители 92 стран, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, рост числа заболевших существенно ускорился за последнюю неделю.В России распространение вируса удается предотвращать благодаря двум факторам, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.Без принятия строгих карантинных мер в тех странах, где выявлены случаи заражения вирусом оспы обезьян, существует риск дальнейшего распространения инфекции, предупредил Малышев."Поскольку постепенно растет количество случаев в мире, думаю, будут принимать более глобальные меры в отношении контактов с зараженными, в некоторых странах уже соблюдают строгий карантин. Пока везде этого не будет, вирус продолжит распространяться", – прогнозирует он.Эпидемиологам необходимо тщательно работать с теми категориями населения, для которых вероятность заражения наиболее высока, продолжил инфекционист. Кроме того, специалистам стоит изучить, может ли оспа обезьян передаваться людям от домашних животных, полагает врач."Появились данные о том, что эта инфекция переходит от людей к домашним животным, есть случай заражения собаки от своих хозяев. А в обратную сторону? На этот вопрос пока нет ответа. COVID-19 кошки и собаки тоже болели, но это не получило распространения", – отметил Николай Малышев в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220817/voz-1810285644.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Алексей Калабанов
Алексей Калабанов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/19/1790559912_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_cadc1d3cd9eac5e7022f63e3f81ae939.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, здоровье - общество, николай малышев, тедрос адханом гебрейесус, оспа обезьян
Общество, Здоровье - Общество, Николай Малышев, Тедрос Адханом Гебрейесус, Оспа обезьян
02:10 20.08.2022
 
Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян

Врач Малышев объяснил малое число пациентов в России с оспой обезьян эффективным контролем

© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор" / Перейти в фотобанкТест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян
© Пресс-служба научного центра вирусологии и биотехнологий "Вектор"
Перейти в фотобанк
Тест-система для выявления случаев заражения оспой обезьян. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В мире растет число людей, зараженных оспой обезьян, тогда как в России был выявлен лишь один заболевший. Что позволяет сдерживать распространение вируса, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Николай Малышев.
Количество выявленных в мире случаев заражения человека оспой обезьян достигло 35 тысяч, среди инфицированных – жители 92 стран, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, рост числа заболевших существенно ускорился за последнюю неделю.
В России распространение вируса удается предотвращать благодаря двум факторам, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.
"У нас хорошо работает санитарно-пропускная служба, которой помогает отсутствие большого количества перемещений за границу. В Европу самолеты не летают, в США не летают, друг к другу в гости люди не ездят, инфекцию не завозят. Санитарный кордон у нас крепкий", – уверен инфекционист.
Без принятия строгих карантинных мер в тех странах, где выявлены случаи заражения вирусом оспы обезьян, существует риск дальнейшего распространения инфекции, предупредил Малышев.
"Поскольку постепенно растет количество случаев в мире, думаю, будут принимать более глобальные меры в отношении контактов с зараженными, в некоторых странах уже соблюдают строгий карантин. Пока везде этого не будет, вирус продолжит распространяться", – прогнозирует он.
Эпидемиологам необходимо тщательно работать с теми категориями населения, для которых вероятность заражения наиболее высока, продолжил инфекционист. Кроме того, специалистам стоит изучить, может ли оспа обезьян передаваться людям от домашних животных, полагает врач.
"Появились данные о том, что эта инфекция переходит от людей к домашним животным, есть случай заражения собаки от своих хозяев. А в обратную сторону? На этот вопрос пока нет ответа. COVID-19 кошки и собаки тоже болели, но это не получило распространения", – отметил Николай Малышев в интервью радио Sputnik.
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 18:01
Вакцины против оспы обезьян не на сто процентов эффективны, заявили в ВОЗ
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоНиколай МалышевТедрос Адханом ГебрейесусОспа обезьян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала