https://ria.ru/20220820/ospa-1810900240.html
Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян
Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян - РИА Новости, 20.08.2022
Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян
В мире растет число людей, зараженных оспой обезьян, тогда как в России был выявлен лишь один заболевший. Что позволяет сдерживать распространение вируса,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T02:10
2022-08-20T02:10
2022-08-20T02:10
общество
здоровье - общество
николай малышев
тедрос адханом гебрейесус
оспа обезьян
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В мире растет число людей, зараженных оспой обезьян, тогда как в России был выявлен лишь один заболевший. Что позволяет сдерживать распространение вируса, рассказал в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Николай Малышев.Количество выявленных в мире случаев заражения человека оспой обезьян достигло 35 тысяч, среди инфицированных – жители 92 стран, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. По его словам, рост числа заболевших существенно ускорился за последнюю неделю.В России распространение вируса удается предотвращать благодаря двум факторам, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев.Без принятия строгих карантинных мер в тех странах, где выявлены случаи заражения вирусом оспы обезьян, существует риск дальнейшего распространения инфекции, предупредил Малышев."Поскольку постепенно растет количество случаев в мире, думаю, будут принимать более глобальные меры в отношении контактов с зараженными, в некоторых странах уже соблюдают строгий карантин. Пока везде этого не будет, вирус продолжит распространяться", – прогнозирует он.Эпидемиологам необходимо тщательно работать с теми категориями населения, для которых вероятность заражения наиболее высока, продолжил инфекционист. Кроме того, специалистам стоит изучить, может ли оспа обезьян передаваться людям от домашних животных, полагает врач."Появились данные о том, что эта инфекция переходит от людей к домашним животным, есть случай заражения собаки от своих хозяев. А в обратную сторону? На этот вопрос пока нет ответа. COVID-19 кошки и собаки тоже болели, но это не получило распространения", – отметил Николай Малышев в интервью радио Sputnik.
https://ria.ru/20220817/voz-1810285644.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, здоровье - общество, николай малышев, тедрос адханом гебрейесус, оспа обезьян
Общество, Здоровье - Общество, Николай Малышев, Тедрос Адханом Гебрейесус, Оспа обезьян
Названы факторы, которые защищают Россию от распространения оспы обезьян
Врач Малышев объяснил малое число пациентов в России с оспой обезьян эффективным контролем
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости.
В мире растет число людей, зараженных оспой обезьян, тогда как в России был выявлен лишь один заболевший. Что позволяет сдерживать распространение вируса, рассказал
в интервью радио Sputnik врач-инфекционист Николай Малышев.
Количество выявленных в мире случаев заражения человека оспой обезьян достигло 35 тысяч, среди инфицированных – жители 92 стран, сообщил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус
. По его словам, рост числа заболевших существенно ускорился за последнюю неделю.
В России распространение вируса удается предотвращать благодаря двум факторам, считает врач-инфекционист, доктор медицинских наук, профессор Николай Малышев
.
"У нас хорошо работает санитарно-пропускная служба, которой помогает отсутствие большого количества перемещений за границу. В Европу самолеты не летают, в США не летают, друг к другу в гости люди не ездят, инфекцию не завозят. Санитарный кордон у нас крепкий", – уверен инфекционист.
Без принятия строгих карантинных мер в тех странах, где выявлены случаи заражения вирусом оспы обезьян, существует риск дальнейшего распространения инфекции, предупредил Малышев.
"Поскольку постепенно растет количество случаев в мире, думаю, будут принимать более глобальные меры в отношении контактов с зараженными, в некоторых странах уже соблюдают строгий карантин. Пока везде этого не будет, вирус продолжит распространяться", – прогнозирует он.
Эпидемиологам необходимо тщательно работать с теми категориями населения, для которых вероятность заражения наиболее высока, продолжил инфекционист. Кроме того, специалистам стоит изучить, может ли оспа обезьян передаваться людям от домашних животных, полагает врач.
"Появились данные о том, что эта инфекция переходит от людей к домашним животным, есть случай заражения собаки от своих хозяев. А в обратную сторону? На этот вопрос пока нет ответа. COVID-19 кошки и собаки тоже болели, но это не получило распространения", – отметил Николай Малышев в интервью радио Sputnik.