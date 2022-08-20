https://ria.ru/20220820/operatsiya-1811049094.html
Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы
Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы - РИА Новости, 20.08.2022
Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы
Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что успешно перенес операцию по удалению меланомы. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:44
2022-08-20T23:44
2022-08-20T23:44
в мире
эквадор
хьюстон
гильермо лассо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что успешно перенес операцию по удалению меланомы."Дорогие друзья, операция по удалению меланомы нижнего правого века была успешной. Я себя хорошо чувствую и сегодня вернусь в Эквадор, чтобы продолжить выполнять мои обязанности", - написал он в Twitter.О том, что у президента Эквадора диагностирована меланома, стало известно несколько дней назад.Лассо отправился для проведения медицинских исследований в Хьюстон.
https://ria.ru/20220820/rodinka-1810939745.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, эквадор, хьюстон, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Хьюстон, Гильермо Лассо
Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы
Президент Эквадора Лассо: операция по удалению меланомы нижнего века прошла успешно