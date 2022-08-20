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Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы - РИА Новости, 20.08.2022
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Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы
Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы - РИА Новости, 20.08.2022
Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы
Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что успешно перенес операцию по удалению меланомы. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:44
2022-08-20T23:44
в мире
эквадор
хьюстон
гильермо лассо
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что успешно перенес операцию по удалению меланомы."Дорогие друзья, операция по удалению меланомы нижнего правого века была успешной. Я себя хорошо чувствую и сегодня вернусь в Эквадор, чтобы продолжить выполнять мои обязанности", - написал он в Twitter.О том, что у президента Эквадора диагностирована меланома, стало известно несколько дней назад.Лассо отправился для проведения медицинских исследований в Хьюстон.
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в мире, эквадор, хьюстон, гильермо лассо
В мире, Эквадор, Хьюстон, Гильермо Лассо
23:44 20.08.2022
 
Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы

Президент Эквадора Лассо: операция по удалению меланомы нижнего века прошла успешно

© AP Photo / Alberto PezzaliПрезидент Эквадора Гильермо Лассо
Президент Эквадора Гильермо Лассо - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Президент Эквадора Гильермо Лассо. Архивное фото
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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что успешно перенес операцию по удалению меланомы.
"Дорогие друзья, операция по удалению меланомы нижнего правого века была успешной. Я себя хорошо чувствую и сегодня вернусь в Эквадор, чтобы продолжить выполнять мои обязанности", - написал он в Twitter.
О том, что у президента Эквадора диагностирована меланома, стало известно несколько дней назад.
Лассо отправился для проведения медицинских исследований в Хьюстон.
Родинка - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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В миреЭквадорХьюстонГильермо Лассо
 
 
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