https://ria.ru/20220820/operatsiya-1811049094.html

Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы

Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы - РИА Новости, 20.08.2022

Президент Эквадора сообщил об успешной операции по удалению меланомы

Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что успешно перенес операцию по удалению меланомы. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T23:44

2022-08-20T23:44

2022-08-20T23:44

в мире

эквадор

хьюстон

гильермо лассо

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БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг - РИА Новости. Президент Эквадора Гильермо Лассо сообщил, что успешно перенес операцию по удалению меланомы."Дорогие друзья, операция по удалению меланомы нижнего правого века была успешной. Я себя хорошо чувствую и сегодня вернусь в Эквадор, чтобы продолжить выполнять мои обязанности", - написал он в Twitter.О том, что у президента Эквадора диагностирована меланома, стало известно несколько дней назад.Лассо отправился для проведения медицинских исследований в Хьюстон.

https://ria.ru/20220820/rodinka-1810939745.html

эквадор

хьюстон

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Наталья Макарова

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Наталья Макарова

в мире, эквадор, хьюстон, гильермо лассо