https://ria.ru/20220820/oon-1810916818.html

Попытки исключить Россию из ООН бесперспективны, заявили в МИД

Попытки исключить Россию из ООН бесперспективны, заявили в МИД - РИА Новости, 20.08.2022

Попытки исключить Россию из ООН бесперспективны, заявили в МИД

Попытки Запада исключить Россию из ООН и отозвать полномочия российских представителей заведомо бесперспективны, заявили РИА Новости в МИД РФ. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:49

2022-08-20T08:49

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Попытки Запада исключить Россию из ООН и отозвать полномочия российских представителей заведомо бесперспективны, заявили РИА Новости в МИД РФ.В российском внешнеполитическом ведомстве называли спекуляциями озвучиваемые в западных СМИ сценарии, попытки "отозвать" полномочия представителей РФ в ООН.На этой неделе в СМИ появились сообщения о том, что Запад может попробовать отозвать полномочия в ООН у представителей властей России."Относительно возможных попыток наших западных партнеров исключить Россию из Организации Объединенных Наций, в том числе путем реализации идеи с отзывом верительных грамот российского постоянного представителя при ООН, неоднократно отмечали, что подобный сценарий заведомо нереализуем", - заявили в МИД РФ."Дело в том, что лишить Российскую Федерацию членства в Организации может лишь Генеральная Ассамблея ООН по рекомендации Совета Безопасности, постоянным членом которого, обладающим правом вето, является наша страна. Такая заведомо бесперспективная в случае с Россией процедура закреплена в статье 6 устава ООН, находящегося в общем доступе на официальном сайте ООН", - пояснили в МИД.Там подчеркнули, что "другого законного пути осуществить такой план не существует". "Попытки создать подобные механизмы повлекут за собой необходимость внесения соответствующих изменений в устав организации", - указали МИД России. Там напомнили, что "для этого необходимо, чтобы за них проголосовало две трети членов Генассамблеи ООН". "Затем поправки должны быть ратифицированы двумя третями государств-членов, включая опять же всех постоянных членов Совета Безопасности", - добавили в российском ведомстве."Что касается полномочий постоянного представителя нашей страны при ООН, то соответствующие верительные грамоты, подписанные президентом Российской Федерации, вручаются генеральному секретарю организации, а не той или иной западной стране", - отметили в МИД РФ.При этом в министерстве подчеркнули, что "прекращают же полномочия постпреда отзывные грамоты, которые также подписываются руководителем страны и вручаются перед отбытием дипломата на родину"."Любые другие сценарии на эту тему, циркулируемые в СМИ, являются не более чем спекуляциями, оторванными от реальности", - заключили в МИД России, добавив, что "в большинстве западных столиц об этом прекрасно известно".

https://radiosputnik.ria.ru/20220819/provokatsiya-1810855066.html

https://ria.ru/20220819/prodovolstvie-1810783278.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, оон