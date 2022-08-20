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Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов
Украинские войска за текущие сутки выпустили более 160 боеприпасов по районам шести населенных пунктов ДНР, сообщила в субботу Народная милиция республики. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T19:44
2022-08-20T19:44
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 160 боеприпасов по районам шести населенных пунктов ДНР, сообщила в субботу Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более ста шестидесяти боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов, применялись неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что огонь велся по районам шести населенных пунктов республики.
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Украина
19:44 20.08.2022
 
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов

Народная милиция ДНР: ВСУ за сутки выпустили по республике более 160 боеприпасов

© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара / Перейти в фотобанкОкно здания, поврежденное после ударов ВСУ
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Пресс-служба ВГА Энергодара
Перейти в фотобанк
Окно здания, поврежденное после ударов ВСУ. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 160 боеприпасов по районам шести населенных пунктов ДНР, сообщила в субботу Народная милиция республики.
"За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более ста шестидесяти боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов, применялись неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале ведомства.
Зенитный ракетный комплекс Бук Вооруженных сил РФ на боевых позициях - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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Отмечается, что огонь велся по районам шести населенных пунктов республики.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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