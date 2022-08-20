https://ria.ru/20220820/obstrely-1811024055.html

Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов

Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов

Украинские войска за текущие сутки выпустили более 160 боеприпасов по районам шести населенных пунктов ДНР, сообщила в субботу Народная милиция республики. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T19:44

2022-08-20T19:44

2022-08-20T19:44

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за текущие сутки выпустили более 160 боеприпасов по районам шести населенных пунктов ДНР, сообщила в субботу Народная милиция республики."За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник выпустил более ста шестидесяти боеприпасов из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", ствольной артиллерии калибром 155, 152 и 122-мм, 120-мм минометов, применялись неуправляемые авиационные ракеты калибра 80 мм", - говорится в заявлении официального представителя Народной милиции, опубликованном в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что огонь велся по районам шести населенных пунктов республики.

https://ria.ru/20220820/ataka-1811022632.html

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецкая народная республика, сцкк, вооруженные силы украины, украина