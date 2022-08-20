https://ria.ru/20220820/obstrely-1810950132.html

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Донецке

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Донецке - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Донецке

Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Кировском районе Донецка, трое заключенных ранены, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:22

2022-08-20T12:22

2022-08-20T12:33

специальная военная операция на украине

донецк (днр)

в мире

днр

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Кировском районе Донецка, трое заключенных ранены, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по 124-й исправительной колонии в Кировском районе Донецка. Трое заключенных получили осколочные ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк (днр), в мире, днр, вооруженные силы украины