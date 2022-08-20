https://ria.ru/20220820/obstrely-1810950132.html
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Донецке
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Донецке - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Донецке
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Кировском районе Донецка, трое заключенных ранены, сообщили в штабе обороны ДНР. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:22
2022-08-20T12:22
2022-08-20T12:33
специальная военная операция на украине
донецк (днр)
в мире
днр
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Кировском районе Донецка, трое заключенных ранены, сообщили в штабе обороны ДНР."Вооруженные формирования Украины нанесли удар по 124-й исправительной колонии в Кировском районе Донецка. Трое заключенных получили осколочные ранения", - говорится в сообщении в Telegram-канале штаба.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), в мире, днр, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецк (ДНР), В мире, ДНР, Вооруженные силы Украины
12:22 20.08.2022 (обновлено: 12:33 20.08.2022)
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Донецке
Украинские войска обстреляли исправительную колонию в Донецке, трое заключенных ранены