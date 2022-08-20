https://ria.ru/20220820/obstrel-1811038740.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Зайцево

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Зайцево - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Зайцево

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T21:19

2022-08-20T21:19

2022-08-20T21:20

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

зайцево

донецкая народная республика

горловка

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка и поселок Зайцево под Горловкой, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По сообщению представительства в Telegram-канале, обстрелы в направлении поселка Зайцево зафиксированы в 19.45 и 19.50 (совпадает с мск), выпущено в общей сложности восемь снарядов калибром 152 миллиметра.В 20.43 обстрелу подвергся Киевский район Донецка, в направлении которого было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Здесь находятся Шахтерская площадь, Киевский проспект, железнодорожный вокзал, стадион "Донбасс Арена". Здесь же заканчивается улица Артема, главная артерия в городе. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.

https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810779078.html

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донецкая народная республика

горловка

украина

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в мире, донецк (днр), зайцево, донецкая народная республика, горловка, украина, вооруженные силы украины