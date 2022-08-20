https://ria.ru/20220820/obstrel-1811035983.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Горловку (поселок шахты имени Изотова), Зайцево и Новобахмутовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:55
2022-08-20T20:55
2022-08-20T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
вооруженные силы украины
украина
горловка
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку (поселок шахты имени Изотова), Зайцево и Новобахмутовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По сообщению представительства в Telegram-канале, горловский поселок шахты имени Изотова подвергся обстрелу в 18.10 (совпадает с мск), в его направлении было выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра.В 18.15 четыре снаряда калибром 152 миллиметра было выпущено в направлении поселка Зайцево (южное), в 18.20 шесть снарядов калибром 152 миллиметра выпущено по Новобахмутовке, сообщили в представительстве.
https://ria.ru/20220820/elenovka-1811035316.html
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горловка
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку