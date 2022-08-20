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Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/obstrel-1811035983.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Горловку (поселок шахты имени Изотова), Зайцево и Новобахмутовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:55
2022-08-20T20:55
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
вооруженные силы украины
украина
горловка
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку (поселок шахты имени Изотова), Зайцево и Новобахмутовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По сообщению представительства в Telegram-канале, горловский поселок шахты имени Изотова подвергся обстрелу в 18.10 (совпадает с мск), в его направлении было выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра.В 18.15 четыре снаряда калибром 152 миллиметра было выпущено в направлении поселка Зайцево (южное), в 18.20 шесть снарядов калибром 152 миллиметра выпущено по Новобахмутовке, сообщили в представительстве.
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в мире, зайцево, вооруженные силы украины, украина, горловка, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Вооруженные силы Украины, Украина, Горловка, Донецкая Народная Республика
20:55 20.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку

© РИА Новости / Илья ПиталевСотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда в Горловке
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда в Горловке - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Сотрудник народной милиции ДНР возле воронки от снаряда в Горловке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку (поселок шахты имени Изотова), Зайцево и Новобахмутовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По сообщению представительства в Telegram-канале, горловский поселок шахты имени Изотова подвергся обстрелу в 18.10 (совпадает с мск), в его направлении было выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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В 18.15 четыре снаряда калибром 152 миллиметра было выпущено в направлении поселка Зайцево (южное), в 18.20 шесть снарядов калибром 152 миллиметра выпущено по Новобахмутовке, сообщили в представительстве.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоВооруженные силы УкраиныУкраинаГорловкаДонецкая Народная Республика
 
 
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