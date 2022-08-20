https://ria.ru/20220820/obstrel-1811035983.html

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку, Зайцево и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Горловку (поселок шахты имени Изотова), Зайцево и Новобахмутовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T20:55

2022-08-20T20:55

2022-08-20T20:55

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

вооруженные силы украины

украина

горловка

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку (поселок шахты имени Изотова), Зайцево и Новобахмутовку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По сообщению представительства в Telegram-канале, горловский поселок шахты имени Изотова подвергся обстрелу в 18.10 (совпадает с мск), в его направлении было выпущено 10 снарядов калибром 152 миллиметра.В 18.15 четыре снаряда калибром 152 миллиметра было выпущено в направлении поселка Зайцево (южное), в 18.20 шесть снарядов калибром 152 миллиметра выпущено по Новобахмутовке, сообщили в представительстве.

https://ria.ru/20220820/elenovka-1811035316.html

зайцево

украина

горловка

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, зайцево, вооруженные силы украины, украина, горловка, донецкая народная республика