https://ria.ru/20220820/obstrel-1811032386.html

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС - РИА Новости, 20.08.2022

ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС

Украинские силовики нанесли артиллерийский удар при помощи западного дальнобойного вооружения по Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T20:32

2022-08-20T20:32

2022-08-20T21:07

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ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Украинские силовики нанесли артиллерийский удар при помощи западного дальнобойного вооружения по Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.Он уточнил, что сведения о пострадавших среди сотрудников предприятия уточняются."Кроме того, сразу после артудара по ЗАЭС националистические формирования Украины открыли огонь по пригороду Энергодара", — добавил собеседник агентства.Позднее член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что по территории Запорожской АЭС было как минимум четыре попадания из тяжелой артиллерии натовского образца.В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220819/erdogan-1810696680.html

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Наталья Макарова

в мире, запорожская аэс, вооруженные силы украины, украина, днепр (город)