20:32 20.08.2022 (обновлено: 21:07 20.08.2022)
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС
ВСУ нанесли артиллерийский удар по Запорожской АЭС и пригороду Энергодара
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео
Последствия обстрела Запорожской АЭС со стороны ВСУ. Кадр из видео. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 авг — РИА Новости. Украинские силовики нанесли артиллерийский удар при помощи западного дальнобойного вооружения по Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Энергодара.
"Зафиксированы артиллерийские удары по территории Запорожской атомной электростанции. По полученным данным, для нанесения удара использовалось западное дальнобойное вооружение, огонь велся с противоположной стороны Днепра. Снаряды разорвались в непосредственной близости от одного из административных зданий станции. Критические объекты станции не повреждены", — сказал представитель властей.
Он уточнил, что сведения о пострадавших среди сотрудников предприятия уточняются.
"Кроме того, сразу после артудара по ЗАЭС националистические формирования Украины открыли огонь по пригороду Энергодара", — добавил собеседник агентства.
Позднее член главного совета администрации региона Владимир Рогов отметил, что по территории Запорожской АЭС было как минимум четыре попадания из тяжелой артиллерии натовского образца.
В последние недели ВСУ регулярно наносят по ЗАЭС удары, что грозит масштабной ядерной катастрофой. Обстрелы уже повредили высоковольтную линию подстанции "Каховская", персоналу пришлось снизить мощность двух энергоблоков.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской. Там работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, введен в оборот рубль, идет восстановление торговых связей с Крымом. Освобожденные области объявили о планах войти в состав России.
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