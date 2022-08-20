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Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 20.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/obstrel-1811028664.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 мин калибром 120 мм, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:10
2022-08-20T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
куйбышевский район
нато
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, донецкий поселок шахты "Трудовская" был обстрелян минами в 18.40. Киевский район Донецка обстреляли четырьмя "натовскими" снарядами в 19.00, столько же снарядов выпустили по Куйбышевскому району города в 19.25. Украинские войска обстреляли тремя "натовскими" снарядами Ясиноватую в 19.05.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220820/obstrely-1811024055.html
донецк (днр)
ясиноватая
куйбышевский район
украина
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в мире, донецк (днр), ясиноватая, куйбышевский район, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Куйбышевский район, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
20:10 20.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую "натовскими" снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.
Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, донецкий поселок шахты "Трудовская" был обстрелян минами в 18.40. Киевский район Донецка обстреляли четырьмя "натовскими" снарядами в 19.00, столько же снарядов выпустили по Куйбышевскому району города в 19.25. Украинские войска обстреляли тремя "натовскими" снарядами Ясиноватую в 19.05.
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Вчера, 19:44Специальная военная операция на Украине
Украинские войска выпустили по ДНР более 160 боеприпасов
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)ЯсиноватаяКуйбышевский районНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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