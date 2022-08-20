https://ria.ru/20220820/obstrel-1811028664.html

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую

Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 мин калибром 120 мм, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T20:10

2022-08-20T20:10

2022-08-20T20:10

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

ясиноватая

куйбышевский район

нато

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, донецкий поселок шахты "Трудовская" был обстрелян минами в 18.40. Киевский район Донецка обстреляли четырьмя "натовскими" снарядами в 19.00, столько же снарядов выпустили по Куйбышевскому району города в 19.25. Украинские войска обстреляли тремя "натовскими" снарядами Ясиноватую в 19.05.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220820/obstrely-1811024055.html

донецк (днр)

ясиноватая

куйбышевский район

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), ясиноватая, куйбышевский район, нато, украина, вооруженные силы украины