https://ria.ru/20220820/obstrel-1811028664.html
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 мин калибром 120 мм, сообщает... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T20:10
2022-08-20T20:10
2022-08-20T20:10
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
ясиноватая
куйбышевский район
нато
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска за 45 минут обстреляли Донецк и Ясиноватую, выпущено 11 снарядов "натовского" калибра 155 мм и 10 мин калибром 120 мм, сообщает представительство ДНР в СЦКК.Согласно сообщению представительства в Telegram-канале, донецкий поселок шахты "Трудовская" был обстрелян минами в 18.40. Киевский район Донецка обстреляли четырьмя "натовскими" снарядами в 19.00, столько же снарядов выпустили по Куйбышевскому району города в 19.25. Украинские войска обстреляли тремя "натовскими" снарядами Ясиноватую в 19.05.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220820/obstrely-1811024055.html
донецк (днр)
ясиноватая
куйбышевский район
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0260a34999c43f5a5a62f190bb6065d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), ясиноватая, куйбышевский район, нато, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Ясиноватая, Куйбышевский район, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк и Ясиноватую
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Ясиноватую "натовскими" снарядами