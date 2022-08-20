Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Еленовку из крупнокалиберных орудий
© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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