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Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T19:14
2022-08-20T19:14
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
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в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, Вооруженные силы Украины
19:14 20.08.2022
 
Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Горловку, Еленовку из крупнокалиберных орудий

© Фото : администрация ГорловкиПоследствия обстрела Горловки
Последствия обстрела Горловки - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : администрация Горловки
Последствия обстрела Горловки. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.
Военнослужащие во время совместных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2021 на Яворовском полигоне во Львовской области. - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 13:48Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Какие страны коллективного Запада вооружали УкраинуПосле Евромайдана началось последовательное превращение Украины в плацдарм для противостояния с Россией. Страны НАТО активно накачивали Незалежную оружием, обучали украинских военных под предлогом сотрудничества в оборонной сфере, готовили Киев к большой войне. Средства выделяли из собственных бюджетов, не жалея денег. Суммы росли год от года.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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