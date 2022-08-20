https://ria.ru/20220820/obstrel-1811019379.html

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку

Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре по РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T19:14

2022-08-20T19:14

2022-08-20T19:14

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку и Еленовку в Донецкой Народной Республике из крупнокалиберных орудий, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 18.00 (время совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров... 18.15 - населенный пункт Новомихайловка - населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220714/vooruzhali-1801698015.html

горловка

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, украина, вооруженные силы украины