https://ria.ru/20220820/obstrel-1811009770.html
Украинские войска обстреляли две школы в Донецке
Украинские войска обстреляли две школы в Донецке - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска обстреляли две школы в Донецке
Украинские войска обстреляли две школы в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T18:24
2022-08-20T18:24
2022-08-20T18:24
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
куйбышевский район
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли две школы в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли сразу две школы в Куйбышевском районе Донецка. Под огонь ВФУ (вооруженных формирований Украины) попали школа №63 по улице Степаненко и школа №50 по проспекту Кремлёвскому", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html
донецк (днр)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Куйбышевский район, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли две школы в Донецке
Штаб обороны ДНР: украинские войска обстреляли две школы в Куйбышевском районе Донецка