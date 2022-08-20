https://ria.ru/20220820/obstrel-1811009770.html

Украинские войска обстреляли две школы в Донецке

Украинские войска обстреляли две школы в Донецке - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска обстреляли две школы в Донецке

Украинские войска обстреляли две школы в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T18:24

2022-08-20T18:24

2022-08-20T18:24

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска обстреляли две школы в Донецке, сообщает штаб территориальной обороны ДНР."Украинские боевики обстреляли сразу две школы в Куйбышевском районе Донецка. Под огонь ВФУ (вооруженных формирований Украины) попали школа №63 по улице Степаненко и школа №50 по проспекту Кремлёвскому", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220817/politika-1810077695.html

донецк (днр)

куйбышевский район

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк (днр), куйбышевский район, украина, вооруженные силы украины