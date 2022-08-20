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Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку
Украинские войска продолжают обстреливать Донецк и поселки Зайцево и Новобахмутовка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T15:43
2022-08-20T15:43
2022-08-20T15:43
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Донецк и поселки Зайцево и Новобахмутовка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.45 - н.п. Розовка - н.п. Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 12.50 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево (южное): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 13.10 - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.40 - н.п. Новомихайловка - н.п. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.50 - н.п. Керамик - н.п. Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также были в 13.50 и 14.50 зафиксированы обстрелы поселка Зайцево под Горловкой. По нему выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810779078.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Зайцево, Украина, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку