https://ria.ru/20220820/obstrel-1810980422.html

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска обстреляли Донецк, Зайцево и Новобахмутовку

Украинские войска продолжают обстреливать Донецк и поселки Зайцево и Новобахмутовка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T15:43

2022-08-20T15:43

2022-08-20T15:43

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

зайцево

украина

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска продолжают обстреливать Донецк и поселки Зайцево и Новобахмутовка, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 12.45 - н.п. Розовка - н.п. Новобахмутовка: выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров; 12.50 - н.п. Дылеевка - н.п. Зайцево (южное): выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 13.10 - н.п. Орловка - н.п. Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 10.40 - н.п. Новомихайловка - н.п. Донецк (Ленинский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра; 13.50 - н.п. Керамик - н.п. Новобахмутовка: выпущено шесть мин калибром 120 миллиметров", - говорится в сообщениях в Telegram-канале представительства.Также были в 13.50 и 14.50 зафиксированы обстрелы поселка Зайцево под Горловкой. По нему выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220820/spetsoperatsiya-1810779078.html

донецк (днр)

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украина

донецкая народная республика

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в мире, донецк (днр), зайцево, украина, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины