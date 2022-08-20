https://ria.ru/20220820/obstrel-1810954428.html

При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина

При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 20.08.2022

При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина

Пожилая женщина ранена при обстреле украинскими войсками поселка Зайцево под Горловкой, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:49

2022-08-20T12:49

2022-08-20T12:49

специальная военная операция на украине

в мире

зайцево

горловка

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Пожилая женщина ранена при обстреле украинскими войсками поселка Зайцево под Горловкой, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских карателей ранения получила пожилая мирная жительница, 1937 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220820/doma-1810916306.html

зайцево

горловка

донецк (днр)

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Варвара Скокшина

в мире, зайцево, горловка, донецк (днр)