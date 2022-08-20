https://ria.ru/20220820/obstrel-1810954428.html
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина - РИА Новости, 20.08.2022
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина
Пожилая женщина ранена при обстреле украинскими войсками поселка Зайцево под Горловкой, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:49
2022-08-20T12:49
2022-08-20T12:49
специальная военная операция на украине
в мире
зайцево
горловка
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 20 авг - РИА Новости. Пожилая женщина ранена при обстреле украинскими войсками поселка Зайцево под Горловкой, сообщил мэр города Иван Приходько."В результате обстрела поселка Зайцево со стороны украинских карателей ранения получила пожилая мирная жительница, 1937 года рождения", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Горловка расположена в 40 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".
https://ria.ru/20220820/doma-1810916306.html
зайцево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, горловка, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Зайцево, Горловка, Донецк (ДНР)
При обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина
Мэр Горловки Приходько: при обстреле поселка Зайцево пострадала пожилая женщина