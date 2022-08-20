https://ria.ru/20220820/nikolaev-1811042045.html

Украинские боевики разместили бронетехнику в двух школах в Николаеве

Украинские боевики разместили бронетехнику в двух школах в Николаеве - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские боевики разместили бронетехнику в двух школах в Николаеве

Боевики украинских националистических батальонов заняли школы № 36 и № 64 в городе Николаеве, оборудовали в них склады боеприпасов и разместили рядом... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T21:48

2022-08-20T21:48

2022-08-20T21:48

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Боевики украинских националистических батальонов заняли школы № 36 и № 64 в городе Николаеве, оборудовали в них склады боеприпасов и разместили рядом бронетехнику, жители близлежащих домов не были эвакуированы, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве на территории школ № 36 (ул. Пограничная) и № 64 (ул. Архитектора Старова) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. При этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы", - заявил Мизинцев.Он в очередной раз подчеркнул, что подобные преступные действия Киева демонстрируют безразличие к собственным гражданам и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.

https://ria.ru/20220819/tekhnika-1810460583.html

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