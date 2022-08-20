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Украинские боевики разместили бронетехнику в двух школах в Николаеве - РИА Новости, 20.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/nikolaev-1811042045.html
Украинские боевики разместили бронетехнику в двух школах в Николаеве
Украинские боевики разместили бронетехнику в двух школах в Николаеве - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские боевики разместили бронетехнику в двух школах в Николаеве
Боевики украинских националистических батальонов заняли школы № 36 и № 64 в городе Николаеве, оборудовали в них склады боеприпасов и разместили рядом... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:48
2022-08-20T21:48
специальная военная операция на украине
в мире
николаев (украина)
киев
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Боевики украинских националистических батальонов заняли школы № 36 и № 64 в городе Николаеве, оборудовали в них склады боеприпасов и разместили рядом бронетехнику, жители близлежащих домов не были эвакуированы, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."В Николаеве на территории школ № 36 (ул. Пограничная) и № 64 (ул. Архитектора Старова) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. При этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы", - заявил Мизинцев.Он в очередной раз подчеркнул, что подобные преступные действия Киева демонстрируют безразличие к собственным гражданам и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.
https://ria.ru/20220819/tekhnika-1810460583.html
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в мире, николаев (украина), киев, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаев (Украина), Киев, Украина, Вооруженные силы Украины
21:48 20.08.2022
 
Украинские боевики разместили бронетехнику в двух школах в Николаеве

Минобороны: украинские боевики разместили бронетехнику в двух школах в Николаеве

© AP Photo / Petros GiannakourisУкраинский танк на окраине Николаева
Украинский танк на окраине Николаева - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Petros Giannakouris
Украинский танк на окраине Николаева. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Боевики украинских националистических батальонов заняли школы № 36 и № 64 в городе Николаеве, оборудовали в них склады боеприпасов и разместили рядом бронетехнику, жители близлежащих домов не были эвакуированы, сообщил руководитель Межведомственного координационного штаба РФ по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Николаеве на территории школ № 36 (ул. Пограничная) и № 64 (ул. Архитектора Старова) дислоцированы боевики националистических батальонов, оборудованы склады боеприпасов и размещена бронетехника. При этом жители прилегающих жилых кварталов в безопасные места не эвакуированы", - заявил Мизинцев.
Он в очередной раз подчеркнул, что подобные преступные действия Киева демонстрируют безразличие к собственным гражданам и абсолютное пренебрежение всеми нормами морали и принципами международного гуманитарного права.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаев (Украина)КиевУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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