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Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай - РИА Новости, 20.08.2022
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Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай - РИА Новости, 20.08.2022
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай
Россия в июле третий месяц подряд оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Китай, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные главного таможенного... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T19:28
2022-08-20T19:54
экономика
цены на нефть
китай
россия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия в июле третий месяц подряд оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Китай, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.По сообщению агентства, КНР в июле импортировала из России примерно 1,68 миллиона баррелей нефти в сутки, в то время как в мае Россия экспортировала в Китай рекордные почти 2 миллиона баррелей в сутки.Импорт в КНР нефти из Саудовской Аравии в прошлом месяце составил 1,54 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель увеличился после того, как в июне оказался самым низким более чем за три года.
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экономика, цены на нефть, китай, россия
Экономика, Цены на нефть, Китай, Россия
19:28 20.08.2022 (обновлено: 19:54 20.08.2022)
 
Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Рейтер: Россия третий месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия в июле третий месяц подряд оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Китай, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.
По сообщению агентства, КНР в июле импортировала из России примерно 1,68 миллиона баррелей нефти в сутки, в то время как в мае Россия экспортировала в Китай рекордные почти 2 миллиона баррелей в сутки.
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Импорт в КНР нефти из Саудовской Аравии в прошлом месяце составил 1,54 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель увеличился после того, как в июне оказался самым низким более чем за три года.
 
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