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Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай - РИА Новости, 20.08.2022

Россия остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия в июле третий месяц подряд оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Китай, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные главного таможенного... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T19:28

2022-08-20T19:28

2022-08-20T19:54

экономика

цены на нефть

китай

россия

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Россия в июле третий месяц подряд оставалась крупнейшим поставщиком нефти в Китай, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.По сообщению агентства, КНР в июле импортировала из России примерно 1,68 миллиона баррелей нефти в сутки, в то время как в мае Россия экспортировала в Китай рекордные почти 2 миллиона баррелей в сутки.Импорт в КНР нефти из Саудовской Аравии в прошлом месяце составил 1,54 миллиона баррелей в сутки. Этот показатель увеличился после того, как в июне оказался самым низким более чем за три года.

китай

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, цены на нефть, китай, россия