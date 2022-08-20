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ВСУ хотят взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России

ВСУ хотят взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России - РИА Новости, 20.08.2022

ВСУ хотят взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России

Украинские боевики хотят взорвать мост в Николаевской области для обвинения Вооруженных сил России, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T21:35

2022-08-20T21:35

2022-08-20T21:35

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские боевики хотят взорвать мост в Николаевской области для обвинения Вооруженных сил России, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сказал Мизинцев на брифинге.Генерал в очередной раз напомнил, что в ходе выполнения задач спецоперации ВС РФ и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, николаевская область, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина