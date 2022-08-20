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ВСУ хотят взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/most-1811040344.html
ВСУ хотят взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России
ВСУ хотят взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России - РИА Новости, 20.08.2022
ВСУ хотят взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России
Украинские боевики хотят взорвать мост в Николаевской области для обвинения Вооруженных сил России, сообщил начальник Национального центра управления обороной... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T21:35
2022-08-20T21:35
специальная военная операция на украине
в мире
николаевская область
донбасс
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские боевики хотят взорвать мост в Николаевской области для обвинения Вооруженных сил России, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сказал Мизинцев на брифинге.Генерал в очередной раз напомнил, что в ходе выполнения задач спецоперации ВС РФ и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, николаевская область, донбасс, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Николаевская область, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
21:35 20.08.2022
 
ВСУ хотят взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России

Минобороны: ВСУ планируют взорвать мост в Николаевской области и обвинить в этом ВС России

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Украинские боевики хотят взорвать мост в Николаевской области для обвинения Вооруженных сил России, сообщил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"По имеющейся достоверной информации, в Воскресенском Николаевской области подразделениями ВСУ заминирован мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги, при этом местное население об этом умышленно не предупреждено. Боевики планируют мост взорвать и по уже отработанному сценарию с широким освещением в украинских и западных СМИ обвинить российские Вооруженные силы в якобы неизбирательных ударах по объектам транспортной инфраструктуры", - сказал Мизинцев на брифинге.
Генерал в очередной раз напомнил, что в ходе выполнения задач спецоперации ВС РФ и воинские формирования народных республик Донбасса не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреНиколаевская областьДонбассВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФУкраина
 
 
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