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Горслужбы благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
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Горслужбы благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве
Горслужбы благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве - РИА Новости, 22.08.2022
Горслужбы благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве
Городские службы к сентябрю в рамках реабилитации парка "Покровское-Стрешнево" благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2022
2022-08-20T14:47
2022-08-22T15:01
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москва
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Городские службы к сентябрю в рамках реабилитации парка "Покровское-Стрешнево" благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Территории школы и детского сада №1250 благоустроим к новому учебному году в рамках реабилитации парка "Покровское-Стрешнево". Школа и детский сад располагаются между Ленинградским шоссе, недалеко от станции метро "Войковская", и парком "Покровское-Стрешнево", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на территории школы обустроят три новые спортивные площадки: тренировочное поле для мини-футбола, модульный скейт-парк и площадку для занятий воркаутом, отремонтируют большое футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, соберут две беседки, смонтируют трибуны, завершат ремонт ограждения.Сообщается, что на территории детского сада обновят шесть детских игровых зон, установят три навеса между площадками, сделают площадку с прорезиненным покрытием, там будут проводить разминки, веселые старты и разные игры.
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москва, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы
14:47 20.08.2022 (обновлено: 15:01 22.08.2022)
 

Горслужбы благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве

© Фото : Комплекс городского хозяйства МосквыБлагоустройство территории школы и детского сада №1250 в Москве
Благоустройство территории школы и детского сада №1250 в Москве - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Комплекс городского хозяйства Москвы
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Городские службы к сентябрю в рамках реабилитации парка "Покровское-Стрешнево" благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы.
"Территории школы и детского сада №1250 благоустроим к новому учебному году в рамках реабилитации парка "Покровское-Стрешнево". Школа и детский сад располагаются между Ленинградским шоссе, недалеко от станции метро "Войковская", и парком "Покровское-Стрешнево", - сказано в сообщении.
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В комплексе городского хозяйства рассказали, что на территории школы обустроят три новые спортивные площадки: тренировочное поле для мини-футбола, модульный скейт-парк и площадку для занятий воркаутом, отремонтируют большое футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, соберут две беседки, смонтируют трибуны, завершат ремонт ограждения.
Сообщается, что на территории детского сада обновят шесть детских игровых зон, установят три навеса между площадками, сделают площадку с прорезиненным покрытием, там будут проводить разминки, веселые старты и разные игры.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвы
 
 
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