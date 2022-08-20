https://ria.ru/20220820/moskva-1811320820.html

Горслужбы благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве

Горслужбы благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве - РИА Новости, 22.08.2022

Горслужбы благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве

Городские службы к сентябрю в рамках реабилитации парка "Покровское-Стрешнево" благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве, сообщается в... РИА Новости, 22.08.2022

2022-08-20T14:47

2022-08-20T14:47

2022-08-22T15:01

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москва

городское хозяйство москвы

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Городские службы к сентябрю в рамках реабилитации парка "Покровское-Стрешнево" благоустроят территории школы и детского сада №1250 в Москве, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства столицы."Территории школы и детского сада №1250 благоустроим к новому учебному году в рамках реабилитации парка "Покровское-Стрешнево". Школа и детский сад располагаются между Ленинградским шоссе, недалеко от станции метро "Войковская", и парком "Покровское-Стрешнево", - сказано в сообщении.В комплексе городского хозяйства рассказали, что на территории школы обустроят три новые спортивные площадки: тренировочное поле для мини-футбола, модульный скейт-парк и площадку для занятий воркаутом, отремонтируют большое футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, соберут две беседки, смонтируют трибуны, завершат ремонт ограждения.Сообщается, что на территории детского сада обновят шесть детских игровых зон, установят три навеса между площадками, сделают площадку с прорезиненным покрытием, там будут проводить разминки, веселые старты и разные игры.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы