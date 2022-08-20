https://ria.ru/20220820/moskva-1810934650.html
Концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась вдвое
Концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась вдвое - РИА Новости, 20.08.2022
Концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась вдвое
Содержание загрязняющих веществ в воздухе в Москве снизилось в полтора-два раза, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:45
2022-08-20T10:45
2022-08-20T11:37
москва
рязанская область
владимирская область
мосэкомониторинг
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
сергей собянин
общество
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Содержание загрязняющих веществ в воздухе в Москве снизилось в полтора-два раза, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Вадим Заводченков.По его словам, сегодня столицу снова накрыл дымовой шлейф от пожаров в Рязанской области, но его мощность уже заметно слабее."Столичные метеостанции не фиксируют видимость хуже семи километров, в четверг было до четырех километров, да и концентрация вредных веществ в воздухе, по данным станций Мосэкомониторинга, в полтора-два раза меньше", — сказал Заводченков. Москвичи со среды жалуются на запах гари и смог. Причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. Мэр Сергей Собянин направил регионам в помощь отряды спасателей, а также технику, включая вертолеты.
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рязанская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, рязанская область, владимирская область, мосэкомониторинг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей собянин, общество
Москва, Рязанская область, Владимирская область, Мосэкомониторинг, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Сергей Собянин, Общество
10:45 20.08.2022 (обновлено: 11:37 20.08.2022)
Концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась вдвое
"Фобос": концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась в полтора-два раза