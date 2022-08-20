https://ria.ru/20220820/moskva-1810934650.html

Концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась вдвое

Концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась вдвое - РИА Новости, 20.08.2022

Концентрация вредных веществ в воздухе в Москве снизилась вдвое

Содержание загрязняющих веществ в воздухе в Москве снизилось в полтора-два раза, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:45

2022-08-20T10:45

2022-08-20T11:37

москва

рязанская область

владимирская область

мосэкомониторинг

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

сергей собянин

общество

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Содержание загрязняющих веществ в воздухе в Москве снизилось в полтора-два раза, сообщил в эфире телеканала "Россия 24" ведущий специалист центра погоды "Фобос" Вадим Заводченков.По его словам, сегодня столицу снова накрыл дымовой шлейф от пожаров в Рязанской области, но его мощность уже заметно слабее."Столичные метеостанции не фиксируют видимость хуже семи километров, в четверг было до четырех километров, да и концентрация вредных веществ в воздухе, по данным станций Мосэкомониторинга, в полтора-два раза меньше", — сказал Заводченков. Москвичи со среды жалуются на запах гари и смог. Причиной стали лесные пожары в Рязанской и Владимирской областях. Мэр Сергей Собянин направил регионам в помощь отряды спасателей, а также технику, включая вертолеты.

https://ria.ru/20220818/moskva-1810383384.html

москва

рязанская область

владимирская область

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, рязанская область, владимирская область, мосэкомониторинг, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), сергей собянин, общество