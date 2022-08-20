https://ria.ru/20220820/moskva-1810909304.html
В Москву вернулся запах гари
В Москву вернулся запах гари - РИА Новости, 20.08.2022
В Москву вернулся запах гари
В Москву в субботу вернулся запах гари, он ощущается, в частности, на западе и в центре столицы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T07:46
2022-08-20T07:46
2022-08-20T07:59
москва
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москву в субботу вернулся запах гари, он ощущается, в частности, на западе и в центре столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.После вчерашней передышки, когда смог после двух дней покинул столицу, воздух вновь стал "дымным", при этом видимость хорошая: небоскребы Москва-сити видны.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари, он сохранился в четверг и в пятницу. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия
07:46 20.08.2022 (обновлено: 07:59 20.08.2022)
В Москву вернулся запах гари
В Москве запах гари ощущается на западе и в центре столицы
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москву в субботу вернулся запах гари, он ощущается, в частности, на западе и в центре столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
После вчерашней передышки, когда смог после двух дней покинул столицу, воздух вновь стал "дымным", при этом видимость хорошая: небоскребы Москва-сити видны.
Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари, он сохранился в четверг и в пятницу. По сообщению МЧС
, причиной стали лесные пожары в Рязанской области
.