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В Москву вернулся запах гари - РИА Новости, 20.08.2022
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В Москву вернулся запах гари
В Москву вернулся запах гари - РИА Новости, 20.08.2022
В Москву вернулся запах гари
В Москву в субботу вернулся запах гари, он ощущается, в частности, на западе и в центре столицы, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T07:46
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москва
происшествия
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москву в субботу вернулся запах гари, он ощущается, в частности, на западе и в центре столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.После вчерашней передышки, когда смог после двух дней покинул столицу, воздух вновь стал "дымным", при этом видимость хорошая: небоскребы Москва-сити видны.Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари, он сохранился в четверг и в пятницу. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
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москва, происшествия
Москва, Происшествия
07:46 20.08.2022 (обновлено: 07:59 20.08.2022)
 
В Москву вернулся запах гари

В Москве запах гари ощущается на западе и в центре столицы

© РИА НовостиМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости
Москва. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. В Москву в субботу вернулся запах гари, он ощущается, в частности, на западе и в центре столицы, передаёт корреспондент РИА Новости.
После вчерашней передышки, когда смог после двух дней покинул столицу, воздух вновь стал "дымным", при этом видимость хорошая: небоскребы Москва-сити видны.
Ранее в среду москвичи пожаловались на запах гари, он сохранился в четверг и в пятницу. По сообщению МЧС, причиной стали лесные пожары в Рязанской области.
 
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