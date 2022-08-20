https://ria.ru/20220820/moldaviya-1810954845.html

Додон назвал прокуратуру Молдавии филиалом правящей партии

Додон назвал прокуратуру Молдавии филиалом правящей партии - РИА Новости, 20.08.2022

Додон назвал прокуратуру Молдавии филиалом правящей партии

Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуратура страны стала филиалом правящей партии "Действие и солидарность" и запугивает представителей... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:54

2022-08-20T12:54

2022-08-20T12:55

в мире

игорь додон

владимир плахотнюк

молдавия

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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуратура страны стала филиалом правящей партии "Действие и солидарность" и запугивает представителей оппозиции.Ранее Антикоррупционая прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыск у бухгалтера Соцпартии, женщину обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политсилы. В самой Соцпартии эти обвинения назвали сфабрикованными."Прокуратура вновь подтверждает, что она является партийным филиалом партии "Действие и солидарность". Снова с утра пораньше злоупотреблениям и запугиванию подвергаются представители оппозиции - от руководителей до рядовых членов или простых сотрудников организаций", - написал Додон в Telegram-канале.Он отметил, что был знаком с детальностью бухгалтера Соцпартии в тот период, когда возглавлял политсилу - до 2016 года и в 2020-2021 годах. По его словам, это достойный, порядочный, скромный человек, она всегда соблюдала нормы закона."Позор этой власти! Позор "реформированной" прокуратуре! Вместо борьбы с большой коррупцией, которая имеет место сегодня, которая ведет к обнищанию населения, вы боретесь с какими-то призраками из прошлого и с Соцпартией", - подытожил Додон.Экс-главу страны Игоря Додона в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.

https://ria.ru/20220820/moldaviya-1810946384.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия