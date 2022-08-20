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Додон назвал прокуратуру Молдавии филиалом правящей партии - РИА Новости, 20.08.2022
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Додон назвал прокуратуру Молдавии филиалом правящей партии
Додон назвал прокуратуру Молдавии филиалом правящей партии - РИА Новости, 20.08.2022
Додон назвал прокуратуру Молдавии филиалом правящей партии
Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуратура страны стала филиалом правящей партии "Действие и солидарность" и запугивает представителей... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:54
2022-08-20T12:55
в мире
игорь додон
владимир плахотнюк
молдавия
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуратура страны стала филиалом правящей партии "Действие и солидарность" и запугивает представителей оппозиции.Ранее Антикоррупционая прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыск у бухгалтера Соцпартии, женщину обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политсилы. В самой Соцпартии эти обвинения назвали сфабрикованными."Прокуратура вновь подтверждает, что она является партийным филиалом партии "Действие и солидарность". Снова с утра пораньше злоупотреблениям и запугиванию подвергаются представители оппозиции - от руководителей до рядовых членов или простых сотрудников организаций", - написал Додон в Telegram-канале.Он отметил, что был знаком с детальностью бухгалтера Соцпартии в тот период, когда возглавлял политсилу - до 2016 года и в 2020-2021 годах. По его словам, это достойный, порядочный, скромный человек, она всегда соблюдала нормы закона."Позор этой власти! Позор "реформированной" прокуратуре! Вместо борьбы с большой коррупцией, которая имеет место сегодня, которая ведет к обнищанию населения, вы боретесь с какими-то призраками из прошлого и с Соцпартией", - подытожил Додон.Экс-главу страны Игоря Додона в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
https://ria.ru/20220820/moldaviya-1810946384.html
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в мире, игорь додон, владимир плахотнюк, молдавия
В мире, Игорь Додон, Владимир Плахотнюк, Молдавия
12:54 20.08.2022 (обновлено: 12:55 20.08.2022)
 
Додон назвал прокуратуру Молдавии филиалом правящей партии

Додон назвал прокуратуру Молдавии филиалом правящей партии, запугивающим оппозицию

© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкБывший президент Молдавии Игорь Додон
Бывший президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Михай Карауш
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Бывший президент Молдавии Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 20 авг - РИА Новости. Экс-президент Молдавии Игорь Додон заявил, что прокуратура страны стала филиалом правящей партии "Действие и солидарность" и запугивает представителей оппозиции.
Ранее Антикоррупционая прокуратура Молдавии сообщила, что проводит обыск у бухгалтера Соцпартии, женщину обвиняют в соучастии в незаконном финансировании политсилы. В самой Соцпартии эти обвинения назвали сфабрикованными.
Здание Генеральной прокуратуры Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
12:00
Соцпартия Молдавии прокомментировала обыск у бухгалтера
"Прокуратура вновь подтверждает, что она является партийным филиалом партии "Действие и солидарность". Снова с утра пораньше злоупотреблениям и запугиванию подвергаются представители оппозиции - от руководителей до рядовых членов или простых сотрудников организаций", - написал Додон в Telegram-канале.
Он отметил, что был знаком с детальностью бухгалтера Соцпартии в тот период, когда возглавлял политсилу - до 2016 года и в 2020-2021 годах. По его словам, это достойный, порядочный, скромный человек, она всегда соблюдала нормы закона.
"Позор этой власти! Позор "реформированной" прокуратуре! Вместо борьбы с большой коррупцией, которая имеет место сегодня, которая ведет к обнищанию населения, вы боретесь с какими-то призраками из прошлого и с Соцпартией", - подытожил Додон.
Экс-главу страны Игоря Додона в конце мая поместили под домашний арест. Ему вменяют пассивную коррупцию, незаконное обогащение, госизмену и финансирование политической партии преступной группировкой. Все эти обвинения связаны с так называемым делом "о черном пакете", который ему передал экс-лидер Демпартии Владимир Плахотнюк в 2019 году. Додон полностью отрицает свою вину и считает, что дела против него заведены по политическим мотивам.
Экс-президент Молдавии Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 10:34
Додон заявил, что власти Молдавии преследуют политиков
 
В миреИгорь ДодонВладимир ПлахотнюкМолдавия
 
 
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