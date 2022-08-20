https://ria.ru/20220820/melitopol-1810956714.html

Врачи из России помогают в больнице Мелитополя

Врачи из России помогают в больнице Мелитополя - РИА Новости, 20.08.2022

Врачи из России помогают в больнице Мелитополя

Врачи, командированные из России, помогают справляться с кадровыми сложностями в областной больнице Мелитополя, рассказал в интервью РИА Новости главврач... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T13:11

2022-08-20T13:11

2022-08-20T13:11

общество

россия

мелитополь

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Врачи, командированные из России, помогают справляться с кадровыми сложностями в областной больнице Мелитополя, рассказал в интервью РИА Новости главврач Мелитопольской областной больницы Николай Андерс."За эти пять месяцев у нас один минус - присутствует кадровый дефицит врачей. Санитарами и медсестрами обеспечены полностью, а с докторами есть трудности. Пытаемся решить эти кадровые проблемы за счет командировочных докторов из РФ", - сказал Андерс.В тоже время, по словам главврача, заметно улучшилось медикаментозное обеспечение. "Большой плюс и в том, что за последние тридцать лет мы только сейчас перешли на трехразовое полноценное питание", - добавил он.Андерс отметил, что областная больница Мелитополя обслуживает только гражданское население и не только города, а всей области.Говоря о техническом обеспечении Больницы, Андерс рассказал, что уже оформлена заявка и она находится на рассмотрении минздрава и минюста РФ. "Помимо мелочей из тяжелого оборудования - это Компьютерные томографы и МРТ. Ждем положительного решения этого вопроса", - сказал он.

https://ria.ru/20220820/bolnitsa-1810952434.html

https://ria.ru/20220817/melitopol-1810181374.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, мелитополь