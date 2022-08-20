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Врачи из России помогают в больнице Мелитополя - РИА Новости, 20.08.2022
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Врачи из России помогают в больнице Мелитополя
Врачи из России помогают в больнице Мелитополя - РИА Новости, 20.08.2022
Врачи из России помогают в больнице Мелитополя
Врачи, командированные из России, помогают справляться с кадровыми сложностями в областной больнице Мелитополя, рассказал в интервью РИА Новости главврач... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T13:11
2022-08-20T13:11
общество
россия
мелитополь
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Врачи, командированные из России, помогают справляться с кадровыми сложностями в областной больнице Мелитополя, рассказал в интервью РИА Новости главврач Мелитопольской областной больницы Николай Андерс."За эти пять месяцев у нас один минус - присутствует кадровый дефицит врачей. Санитарами и медсестрами обеспечены полностью, а с докторами есть трудности. Пытаемся решить эти кадровые проблемы за счет командировочных докторов из РФ", - сказал Андерс.В тоже время, по словам главврача, заметно улучшилось медикаментозное обеспечение. "Большой плюс и в том, что за последние тридцать лет мы только сейчас перешли на трехразовое полноценное питание", - добавил он.Андерс отметил, что областная больница Мелитополя обслуживает только гражданское население и не только города, а всей области.Говоря о техническом обеспечении Больницы, Андерс рассказал, что уже оформлена заявка и она находится на рассмотрении минздрава и минюста РФ. "Помимо мелочей из тяжелого оборудования - это Компьютерные томографы и МРТ. Ждем положительного решения этого вопроса", - сказал он.
https://ria.ru/20220820/bolnitsa-1810952434.html
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общество, россия, мелитополь
Общество, Россия, Мелитополь
13:11 20.08.2022
 
Врачи из России помогают в больнице Мелитополя

Врачи из России помогают решить кадровые проблемы в больнице Мелитополя

© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкАрка освободителей на Площади Победы в Мелитополе
Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Арка освободителей на Площади Победы в Мелитополе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Врачи, командированные из России, помогают справляться с кадровыми сложностями в областной больнице Мелитополя, рассказал в интервью РИА Новости главврач Мелитопольской областной больницы Николай Андерс.
"За эти пять месяцев у нас один минус - присутствует кадровый дефицит врачей. Санитарами и медсестрами обеспечены полностью, а с докторами есть трудности. Пытаемся решить эти кадровые проблемы за счет командировочных докторов из РФ", - сказал Андерс.
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В тоже время, по словам главврача, заметно улучшилось медикаментозное обеспечение. "Большой плюс и в том, что за последние тридцать лет мы только сейчас перешли на трехразовое полноценное питание", - добавил он.
Андерс отметил, что областная больница Мелитополя обслуживает только гражданское население и не только города, а всей области.
"Мы никому не отказываем и принимаем всех не смотря, откуда человек и какой он национальности. Если по техническим причинам мы не можем, у нас налажен контакт с Крымом, с городом Симферополь. Они либо дают рекомендации, как вести пациента, либо дают добро, и мы выделяем скорую помощь и отправляем пациента в Симферополь", - добавил собеседник агентства.
Говоря о техническом обеспечении Больницы, Андерс рассказал, что уже оформлена заявка и она находится на рассмотрении минздрава и минюста РФ. "Помимо мелочей из тяжелого оборудования - это Компьютерные томографы и МРТ. Ждем положительного решения этого вопроса", - сказал он.
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