https://ria.ru/20220820/melitopol-1810900397.html

Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю

Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю - РИА Новости, 20.08.2022

Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю

Украинские войска после полуночи попытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T01:18

2022-08-20T01:18

2022-08-20T07:42

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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска после полуночи попытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В небе был виден след от ракет ПВО. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил в своем Telegram, что в Мелитополе сбиты две ракеты, выпущенные украинскими боевиками по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города.Украинские военные регулярно наносят удары по освобожденной территории Запорожья, включая город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, а также по Бердянску и Мелитополю. Кроме того, обстрелам подвергается Херсонская область.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220819/pogibshie-1810872003.html

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Максим Горбачев

в мире, украина, запорожская область