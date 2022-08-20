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Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю - РИА Новости, 20.08.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220820/melitopol-1810900397.html
Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю
Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю
Украинские войска после полуночи попытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T01:18
2022-08-20T07:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска после полуночи попытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В небе был виден след от ракет ПВО. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил в своем Telegram, что в Мелитополе сбиты две ракеты, выпущенные украинскими боевиками по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города.Украинские военные регулярно наносят удары по освобожденной территории Запорожья, включая город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, а также по Бердянску и Мелитополю. Кроме того, обстрелам подвергается Херсонская область.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220819/pogibshie-1810872003.html
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в мире, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область
01:18 20.08.2022 (обновлено: 07:42 20.08.2022)
 
Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю

ВСУ пытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкМужчина идет по дороге в Мелитополе
Мужчина идет по дороге в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Мужчина идет по дороге в Мелитополе. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска после полуночи попытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
В небе был виден след от ракет ПВО. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил в своем Telegram, что в Мелитополе сбиты две ракеты, выпущенные украинскими боевиками по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города.
Украинские военные регулярно наносят удары по освобожденной территории Запорожья, включая город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, а также по Бердянску и Мелитополю. Кроме того, обстрелам подвергается Херсонская область.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
Брусчатка, поврежденная в результате обстрела ВСУ центра Донецка - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 20:03Специальная военная операция на Украине
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