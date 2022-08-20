https://ria.ru/20220820/melitopol-1810900397.html
Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю
Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю - РИА Новости, 20.08.2022
Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю
Украинские войска после полуночи попытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T01:18
2022-08-20T01:18
2022-08-20T07:42
специальная военная операция на украине
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украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости. Украинские войска после полуночи попытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО, передает корреспондент РИА Новости.В небе был виден след от ракет ПВО. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил в своем Telegram, что в Мелитополе сбиты две ракеты, выпущенные украинскими боевиками по объектам гражданской инфраструктуры и жилым районам города.Украинские военные регулярно наносят удары по освобожденной территории Запорожья, включая город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС, а также по Бердянску и Мелитополю. Кроме того, обстрелам подвергается Херсонская область.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220819/pogibshie-1810872003.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область
01:18 20.08.2022 (обновлено: 07:42 20.08.2022)
Украинские войска попытались нанести удар по Мелитополю
ВСУ пытались нанести удар по Мелитополю, прогремело четыре взрыва, сработала система ПВО