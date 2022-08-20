https://ria.ru/20220820/maydan-1810934934.html

В Германии проукраинские активисты сорвали показ фильма о Евромайдане

В Германии проукраинские активисты сорвали показ фильма о Евромайдане - РИА Новости, 20.08.2022

В Германии проукраинские активисты сорвали показ фильма о Евромайдане

Немецко-украинская арт-группа Óstov Collective попыталась сорвать показ фильма "Украина в огне" американского режиссера Оливера Стоуна о событиях на Майдане в... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:49

2022-08-20T10:49

2022-08-20T12:56

в мире

виктор янукович

сша

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оливер стоун

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Немецко-украинская арт-группа Óstov Collective попыталась сорвать показ фильма "Украина в огне" американского режиссера Оливера Стоуна о событиях на Майдане в 2014 году, сообщает Spiegel.Инцидент произошел в Лейпциге, на бесплатном фестивале GlobaLE. Активистов возмутило, что Евромайдан показан в фильме как государственный переворот, спланированный и совершенный националистами, а также американским Госдепом. По данным СМИ, протестующие бегали по рядам, кричали и стучали в барабаны.Трансляцию прервали на несколько минут и вызвали представителей правоохранительных органов.В пресс-службе полиции РИА Новости рассказали, что после нескольких предупреждений порядок удалось восстановить. Затем организатор фестиваля попытался обратиться к публике, но одна женщина стала вырывать у него из рук микрофон. К перепалке присоединились другие люди, началась драка. По факту нарушения общественного порядка составили протоколы, речь идет об административных нарушениях. Ведомство намерено восстановить "точную последовательность событий".Муниципалитет города Лейпциг заявил в Twitter, что "решительно дистанцируется" от показа фильма Оливера Стоуна на GlobaLE, поддерживает Украину и город-побратим Киев. Тем не менее власти "уважают свободу искусства".Ранее Стоун назвал события на Украине частью плана США по противостоянию с Россией. По его словам, Вашингтон всегда вмешивался во внутренние дела других стран для своих нужд. В качестве примера он привел госпереворот 2014 года на Украине, в результате которого свергли демократически избранного президента Виктора Януковича.

https://ria.ru/20220811/prigovor-1808879003.html

https://ria.ru/20220301/ukraina-1775716931.html

сша

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лейпциг

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Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

в мире, виктор янукович, сша, украина, лейпциг, государственный департамент сша, оливер стоун