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В Германии проукраинские активисты сорвали показ фильма о Евромайдане - РИА Новости, 20.08.2022
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В Германии проукраинские активисты сорвали показ фильма о Евромайдане
В Германии проукраинские активисты сорвали показ фильма о Евромайдане - РИА Новости, 20.08.2022
В Германии проукраинские активисты сорвали показ фильма о Евромайдане
Немецко-украинская арт-группа Óstov Collective попыталась сорвать показ фильма "Украина в огне" американского режиссера Оливера Стоуна о событиях на Майдане в... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:49
2022-08-20T12:56
в мире
виктор янукович
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лейпциг
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Немецко-украинская арт-группа Óstov Collective попыталась сорвать показ фильма "Украина в огне" американского режиссера Оливера Стоуна о событиях на Майдане в 2014 году, сообщает Spiegel.Инцидент произошел в Лейпциге, на бесплатном фестивале GlobaLE. Активистов возмутило, что Евромайдан показан в фильме как государственный переворот, спланированный и совершенный националистами, а также американским Госдепом. По данным СМИ, протестующие бегали по рядам, кричали и стучали в барабаны.Трансляцию прервали на несколько минут и вызвали представителей правоохранительных органов.В пресс-службе полиции РИА Новости рассказали, что после нескольких предупреждений порядок удалось восстановить. Затем организатор фестиваля попытался обратиться к публике, но одна женщина стала вырывать у него из рук микрофон. К перепалке присоединились другие люди, началась драка. По факту нарушения общественного порядка составили протоколы, речь идет об административных нарушениях. Ведомство намерено восстановить "точную последовательность событий".Муниципалитет города Лейпциг заявил в Twitter, что "решительно дистанцируется" от показа фильма Оливера Стоуна на GlobaLE, поддерживает Украину и город-побратим Киев. Тем не менее власти "уважают свободу искусства".Ранее Стоун назвал события на Украине частью плана США по противостоянию с Россией. По его словам, Вашингтон всегда вмешивался во внутренние дела других стран для своих нужд. В качестве примера он привел госпереворот 2014 года на Украине, в результате которого свергли демократически избранного президента Виктора Януковича.
https://ria.ru/20220811/prigovor-1808879003.html
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в мире, виктор янукович, сша, украина, лейпциг, государственный департамент сша, оливер стоун
В мире, Виктор Янукович, США, Украина, Лейпциг, Государственный департамент США, Оливер Стоун
10:49 20.08.2022 (обновлено: 12:56 20.08.2022)
 
В Германии проукраинские активисты сорвали показ фильма о Евромайдане

Проукраинские активисты в Лейпциге сорвали показ фильма Оливера Стоуна о Евромайдане

© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПротесты сторонников евроинтеграции Украины в 2014 году. Архивное фото
Протесты сторонников евроинтеграции Украины в 2014 году. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Протесты сторонников евроинтеграции Украины в 2014 году. Архивное фото. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Немецко-украинская арт-группа Óstov Collective попыталась сорвать показ фильма "Украина в огне" американского режиссера Оливера Стоуна о событиях на Майдане в 2014 году, сообщает Spiegel.
Инцидент произошел в Лейпциге, на бесплатном фестивале GlobaLE. Активистов возмутило, что Евромайдан показан в фильме как государственный переворот, спланированный и совершенный националистами, а также американским Госдепом. По данным СМИ, протестующие бегали по рядам, кричали и стучали в барабаны.
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Трансляцию прервали на несколько минут и вызвали представителей правоохранительных органов.
В пресс-службе полиции РИА Новости рассказали, что после нескольких предупреждений порядок удалось восстановить. Затем организатор фестиваля попытался обратиться к публике, но одна женщина стала вырывать у него из рук микрофон. К перепалке присоединились другие люди, началась драка.
По факту нарушения общественного порядка составили протоколы, речь идет об административных нарушениях. Ведомство намерено восстановить "точную последовательность событий".
Муниципалитет города Лейпциг заявил в Twitter, что "решительно дистанцируется" от показа фильма Оливера Стоуна на GlobaLE, поддерживает Украину и город-побратим Киев. Тем не менее власти "уважают свободу искусства".
Ранее Стоун назвал события на Украине частью плана США по противостоянию с Россией. По его словам, Вашингтон всегда вмешивался во внутренние дела других стран для своих нужд. В качестве примера он привел госпереворот 2014 года на Украине, в результате которого свергли демократически избранного президента Виктора Януковича.
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