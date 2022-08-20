10:49 20.08.2022 (обновлено: 12:56 20.08.2022)
В Германии проукраинские активисты сорвали показ фильма о Евромайдане
Проукраинские активисты в Лейпциге сорвали показ фильма Оливера Стоуна о Евромайдане
© РИА Новости / Андрей Стенин / Перейти в фотобанкПротесты сторонников евроинтеграции Украины в 2014 году. Архивное фото
Протесты сторонников евроинтеграции Украины в 2014 году. Архивное фото. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Немецко-украинская арт-группа Óstov Collective попыталась сорвать показ фильма "Украина в огне" американского режиссера Оливера Стоуна о событиях на Майдане в 2014 году, сообщает Spiegel.
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Трансляцию прервали на несколько минут и вызвали представителей правоохранительных органов.
В пресс-службе полиции РИА Новости рассказали, что после нескольких предупреждений порядок удалось восстановить. Затем организатор фестиваля попытался обратиться к публике, но одна женщина стала вырывать у него из рук микрофон. К перепалке присоединились другие люди, началась драка.
По факту нарушения общественного порядка составили протоколы, речь идет об административных нарушениях. Ведомство намерено восстановить "точную последовательность событий".
Муниципалитет города Лейпциг заявил в Twitter, что "решительно дистанцируется" от показа фильма Оливера Стоуна на GlobaLE, поддерживает Украину и город-побратим Киев. Тем не менее власти "уважают свободу искусства".
Ранее Стоун назвал события на Украине частью плана США по противостоянию с Россией. По его словам, Вашингтон всегда вмешивался во внутренние дела других стран для своих нужд. В качестве примера он привел госпереворот 2014 года на Украине, в результате которого свергли демократически избранного президента Виктора Януковича.