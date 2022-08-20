https://ria.ru/20220820/masis-1810897737.html

Ворвавшийся в здание мэрии армянского Масиса вооруженный мужчина погиб

Ворвавшийся в здание мэрии армянского Масиса вооруженный мужчина погиб - РИА Новости, 20.08.2022

Ворвавшийся в здание мэрии армянского Масиса вооруженный мужчина погиб

Ворвавшийся в здание мэрии армянского города Масис вооруженный мужчина погиб, сообщил журналистам представитель пресс-службы полиции Нарек Саркисян. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T00:45

2022-08-20T00:45

2022-08-20T05:21

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ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Ворвавшийся в здание мэрии армянского города Масис вооруженный мужчина погиб, сообщил журналистам представитель пресс-службы полиции Нарек Саркисян.По его словам, среди полицейских погибших и раненых нет. Представитель полиции уточнил, что "гражданин совершил самоубийство".Ранее онлайн-издание 168.am сообщило, что в мэрию проник мужчина с гранатой, он бросил ее из здания мэрии и вел беспорядочный огонь. По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия отсутствовал.Вице-мэр города Норайр Акопян сообщил агентству Sputnik Армения, что ворвавшийся в мэрию гражданин, предположительно, был пьян.

https://ria.ru/20220620/strelba-1796637076.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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