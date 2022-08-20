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Ворвавшийся в здание мэрии армянского Масиса вооруженный мужчина погиб
Ворвавшийся в здание мэрии армянского Масиса вооруженный мужчина погиб - РИА Новости, 20.08.2022
Ворвавшийся в здание мэрии армянского Масиса вооруженный мужчина погиб
Ворвавшийся в здание мэрии армянского города Масис вооруженный мужчина погиб, сообщил журналистам представитель пресс-службы полиции Нарек Саркисян. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T00:45
2022-08-20T00:45
2022-08-20T05:21
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ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Ворвавшийся в здание мэрии армянского города Масис вооруженный мужчина погиб, сообщил журналистам представитель пресс-службы полиции Нарек Саркисян.По его словам, среди полицейских погибших и раненых нет. Представитель полиции уточнил, что "гражданин совершил самоубийство".Ранее онлайн-издание 168.am сообщило, что в мэрию проник мужчина с гранатой, он бросил ее из здания мэрии и вел беспорядочный огонь. По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия отсутствовал.Вице-мэр города Норайр Акопян сообщил агентству Sputnik Армения, что ворвавшийся в мэрию гражданин, предположительно, был пьян.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, армения
00:45 20.08.2022 (обновлено: 05:21 20.08.2022)
Ворвавшийся в здание мэрии армянского Масиса вооруженный мужчина погиб
Представитель армянской полиции Саркисян: ворвавшийся в здание мэрии Масиса мужчина погиб
ЕРЕВАН, 19 авг - РИА Новости. Ворвавшийся в здание мэрии армянского города Масис вооруженный мужчина погиб, сообщил журналистам представитель пресс-службы полиции Нарек Саркисян.
"Полиция вела переговоры с мужчиной, во время переговоров прозвучали выстрелы. Первый замначальника полиции и сотрудники спецназа вошли в помещение, где обнаружили тело мужчины", - сказал Саркисян.
По его словам, среди полицейских погибших и раненых нет. Представитель полиции уточнил, что "гражданин совершил самоубийство".
Ранее онлайн-издание 168.am сообщило, что в мэрию проник мужчина с гранатой, он бросил ее из здания мэрии и вел беспорядочный огонь. По словам одного из сотрудников мэрии, глава города Давид Амбарцумян до сегодняшнего дня был в отпуске и в момент происшествия отсутствовал.
Вице-мэр города Норайр Акопян сообщил агентству Sputnik Армения, что ворвавшийся в мэрию гражданин, предположительно, был пьян.