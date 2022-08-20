16:20 20.08.2022 (обновлено: 17:35 20.08.2022)
На Ставрополье открылся центр знаний "Машук"
В Пятигорске на Ставрополье открылся центр знаний "Машук"
© Владимир Владимиров/TelegramОткрытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
© Владимир Владимиров/Telegram
ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Центр знаний "Машук" открылся в Пятигорске на Ставрополье, он включает учебные и жилые корпуса, зоны для отдыха, творчества и спорта, передаёт корреспондент РИА Новости.
"Центр помогает распространению лучших практик преподавания, которые существуют в мире - теперь они помогут укреплению и развитию краевой системы образования. Особое значение имеет и то, что педагоги из разных регионов, люди, которые дают образование всей России, будут обучаться у нас в крае. Уверен, что у каждого из них останется чувство связи с нашим регионом", - сказал глава края в рамках открытия центра.
© Владимир Владимиров/TelegramОткрытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
1 из 3
Открытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
© Владимир Владимиров/Telegram
© Владимир Владимиров/TelegramОткрытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
2 из 3
Открытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
© Владимир Владимиров/Telegram
© Владимир Владимиров/TelegramОткрытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
3 из 3
Открытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
© Владимир Владимиров/Telegram
1 из 3
Открытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
© Владимир Владимиров/Telegram
2 из 3
Открытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
© Владимир Владимиров/Telegram
3 из 3
Открытие центра знаний "Машук" в Ставропольском крае
© Владимир Владимиров/Telegram
По его словам, здесь также будут проходить подготовку и учителя Ставрополья.
По информации пресс-службы центра, основным направлением его работы станет реализация просветительских проектов и проведение командообразующих мероприятий для педагогов и управленцев в сфере образования.
"Спасибо за поддержку этого проекта первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Владиленовичу Кириенко, руководителю Росмолодежи Ксении Денисовне Разуваевой, генеральному директору общества "Знание" Максиму Алексеевичу Древалю, президентской платформе "Россия - страна возможностей. Огромная благодарность строителям, педагогам, волонтерам - и всем-всем, кто внес свою лепту в воплощение этого амбициозного проекта - от замысла до учебных корпусов и образовательных программ", - написал Владимиров в Telegram.
Новый образовательный центр станет одной из трёх крупнейших площадок Росмолодёжи наряду с действующими в Московской области (мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей") и в Республике Крым (Университет креативных индустрий на базе арт-кластера "Таврида").
Центр знаний "Машук" расположен в живописном месте у подножия одноимённой горы в окружении гор-лакколитов Бештау и Змейка. Он включает в себя учебные и жилые корпуса, спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества, образовательные аудитории и коворкинг-пространства, рассказали в пресс-службе центра.