https://ria.ru/20220820/mashuk-1810985990.html

На Ставрополье открылся центр знаний "Машук"

На Ставрополье открылся центр знаний "Машук" - РИА Новости, 20.08.2022

На Ставрополье открылся центр знаний "Машук"

Центр знаний "Машук" открылся в Пятигорске на Ставрополье, он включает учебные и жилые корпуса, зоны для отдыха, творчества и спорта, передаёт корреспондент РИА РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:20

2022-08-20T16:20

2022-08-20T17:35

общество

россия

московская область (подмосковье)

республика крым

центр знаний машук

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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Центр знаний "Машук" открылся в Пятигорске на Ставрополье, он включает учебные и жилые корпуса, зоны для отдыха, творчества и спорта, передаёт корреспондент РИА Новости."Центр помогает распространению лучших практик преподавания, которые существуют в мире - теперь они помогут укреплению и развитию краевой системы образования. Особое значение имеет и то, что педагоги из разных регионов, люди, которые дают образование всей России, будут обучаться у нас в крае. Уверен, что у каждого из них останется чувство связи с нашим регионом", - сказал глава края в рамках открытия центра.По его словам, здесь также будут проходить подготовку и учителя Ставрополья.По информации пресс-службы центра, основным направлением его работы станет реализация просветительских проектов и проведение командообразующих мероприятий для педагогов и управленцев в сфере образования."Спасибо за поддержку этого проекта первому заместителю руководителя администрации президента РФ Сергею Владиленовичу Кириенко, руководителю Росмолодежи Ксении Денисовне Разуваевой, генеральному директору общества "Знание" Максиму Алексеевичу Древалю, президентской платформе "Россия - страна возможностей. Огромная благодарность строителям, педагогам, волонтерам - и всем-всем, кто внес свою лепту в воплощение этого амбициозного проекта - от замысла до учебных корпусов и образовательных программ", - написал Владимиров в Telegram.Новый образовательный центр станет одной из трёх крупнейших площадок Росмолодёжи наряду с действующими в Московской области (мастерская управления "Сенеж" президентской платформы "Россия - страна возможностей") и в Республике Крым (Университет креативных индустрий на базе арт-кластера "Таврида").Центр знаний "Машук" расположен в живописном месте у подножия одноимённой горы в окружении гор-лакколитов Бештау и Змейка. Он включает в себя учебные и жилые корпуса, спортивные площадки, зоны для отдыха и творчества, образовательные аудитории и коворкинг-пространства, рассказали в пресс-службе центра.

https://ria.ru/20220820/mashuk-1810970550.html

https://ria.ru/20220820/kirienko-1810956986.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, московская область (подмосковье), республика крым, центр знаний машук