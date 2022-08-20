Рейтинг@Mail.ru
Макрону припомнили провал Наполеона после его слов об Украине - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/makron-1810953954.html
Макрону припомнили провал Наполеона после его слов об Украине
Макрону припомнили провал Наполеона после его слов об Украине - РИА Новости, 20.08.2022
Макрону припомнили провал Наполеона после его слов об Украине
Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на предупреждения своего президента Эммануэля Макрона о грядущих трудных временах для экономики. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:47
2022-08-20T16:20
в мире
цены на нефть
украина
европа
сша
евросоюз
swift
эммануэль макрон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154191_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c511c1097ee94e39621da89f23575006.jpg
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на предупреждения своего президента Эммануэля Макрона о грядущих трудных временах для экономики.Во время речи в честь годовщины освобождения юга республики от нацистов Макрон призвал французов "принять цену за свободу", говоря о необходимости поддерживать Киев. Комментаторы болезненно восприняли подобные заявления на фоне продолжающегося энергетического кризиса и резкого снижения уровня жизни."У меня нет ни малейшего желания лишать себя чего-либо ради Украины", — написал DID."Какой же наглый у нас президент. Сначала он присоединился к США, не беспокоясь о мире в Европе. Теперь мы должны заплатить за плохие решения, которые он принял. И мы осмеливаемся заговаривать о демократии!" — возмутился jef."Я считал, что рубль должен рухнуть в любую секунду, что отключение от SWIFT уничтожит экономические возможности россиян и что Россия обречена на дефолт. И где мы полгода спустя? Санкции потерпят неудачу, как провалилась континентальная блокада Наполеона", — уверен Subehllort."Я не понимаю, как он надеется, что французское мнение продолжает поддерживать Украину, дрожа этой зимой… Лучшей поддержкой для Украины было бы снятие санкций с России", — считает CIBICHE."Франция несет большую ответственность за кризис на Украине, не проконтролировав выполнение Минского договора. Санкции были монументальной ошибкой. Поскольку мы больше не учим историю, не помним, что континентальная блокада, объявленная Наполеоном I и запретившая торговлю с Великобританией, потерпела полный провал. Эти санкции, введенные ЕС и поддержанные Макроном, имели эффект бумеранга. Рубль держится очень хорошо, да и россияне — тоже. Между тем для европейцев будущее безрадостно. Кому сказать спасибо?" — поинтересовался GOBSMACKED.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
https://ria.ru/20220819/missiya-1810813329.html
https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810905691.html
https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html
украина
европа
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Матыс
Ольга Матыс
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1f/1792154191_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_698de0539d7d8c02d9155400a4045ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, цены на нефть, украина, европа, сша, евросоюз, swift, эммануэль макрон
В мире, Цены на нефть, Украина, Европа, США, Евросоюз, SWIFT, Эммануэль Макрон
12:47 20.08.2022 (обновлено: 16:20 20.08.2022)
 
Макрону припомнили провал Наполеона после его слов об Украине

Читатели Le Figaro припомнили Макрону провал Наполеона после слов о цене свободы

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПрезидент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Президент Франции Эммануэль Макрон во время саммита ЕС в Брюсселе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на предупреждения своего президента Эммануэля Макрона о грядущих трудных временах для экономики.
Во время речи в честь годовщины освобождения юга республики от нацистов Макрон призвал французов "принять цену за свободу", говоря о необходимости поддерживать Киев. Комментаторы болезненно восприняли подобные заявления на фоне продолжающегося энергетического кризиса и резкого снижения уровня жизни.
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
Вчера, 16:57Специальная военная операция на Украине
Путин и Макрон выступили за скорейшее направление миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
"У меня нет ни малейшего желания лишать себя чего-либо ради Украины", — написал DID.
"Какой же наглый у нас президент. Сначала он присоединился к США, не беспокоясь о мире в Европе. Теперь мы должны заплатить за плохие решения, которые он принял. И мы осмеливаемся заговаривать о демократии!" — возмутился jef.
"Я считал, что рубль должен рухнуть в любую секунду, что отключение от SWIFT уничтожит экономические возможности россиян и что Россия обречена на дефолт. И где мы полгода спустя? Санкции потерпят неудачу, как провалилась континентальная блокада Наполеона", — уверен Subehllort.

"Мы должны согласиться "заплатить цену за свободу" из-за Украины. Перевод: я продолжал все разрушать, так что у нас больше нет суверенитета — ни военного, ни промышленного, ни продовольственного, ни энергетического. Так что у нас будут проблемы, но это не моя вина, и те, кто будет обвинять нас, — "плохие парни", которые не хотят "бороться" за "свободу". Вернее, за то, чтобы быть "свободно" порабощенными теми, кто разрушил все, чтобы передать нас иностранцам и группам частных интересов. Заткнулся бы лучше!" — написал Thierry LARONDE.

"Я не понимаю, как он надеется, что французское мнение продолжает поддерживать Украину, дрожа этой зимой… Лучшей поддержкой для Украины было бы снятие санкций с России", — считает CIBICHE.
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
05:46
Во Франции удивились способности России противостоять санкциям
"Франция несет большую ответственность за кризис на Украине, не проконтролировав выполнение Минского договора. Санкции были монументальной ошибкой. Поскольку мы больше не учим историю, не помним, что континентальная блокада, объявленная Наполеоном I и запретившая торговлю с Великобританией, потерпела полный провал. Эти санкции, введенные ЕС и поддержанные Макроном, имели эффект бумеранга. Рубль держится очень хорошо, да и россияне — тоже. Между тем для европейцев будущее безрадостно. Кому сказать спасибо?" — поинтересовался GOBSMACKED.
"Это не цена свободы, это цена геополитической игры, последствия которой наши правители не предвидели или не заботились о них. Это не скрывает проблем у нас в стране: незащищенность, локальные погромы, которые плохо наказываются, ужасное образование, ставящее Францию в нижние строчки рейтингов по школам, энергетическая независимость, пострадавшая из-за небрежности руководства", — перечислил AZUR001.
После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 15.08.2022
15 августа, 08:00
За Полтаву, за Бородино, за Сталинград: Запад мечтает отомстить русским
 
В миреЦены на нефтьУкраинаЕвропаСШАЕвросоюзSWIFTЭммануэль Макрон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала