https://ria.ru/20220820/makron-1810953954.html

Макрону припомнили провал Наполеона после его слов об Украине

Макрону припомнили провал Наполеона после его слов об Украине - РИА Новости, 20.08.2022

Макрону припомнили провал Наполеона после его слов об Украине

Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на предупреждения своего президента Эммануэля Макрона о грядущих трудных временах для экономики. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:47

2022-08-20T12:47

2022-08-20T16:20

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Читатели французской газеты Le Figaro негативно отреагировали на предупреждения своего президента Эммануэля Макрона о грядущих трудных временах для экономики.Во время речи в честь годовщины освобождения юга республики от нацистов Макрон призвал французов "принять цену за свободу", говоря о необходимости поддерживать Киев. Комментаторы болезненно восприняли подобные заявления на фоне продолжающегося энергетического кризиса и резкого снижения уровня жизни."У меня нет ни малейшего желания лишать себя чего-либо ради Украины", — написал DID."Какой же наглый у нас президент. Сначала он присоединился к США, не беспокоясь о мире в Европе. Теперь мы должны заплатить за плохие решения, которые он принял. И мы осмеливаемся заговаривать о демократии!" — возмутился jef."Я считал, что рубль должен рухнуть в любую секунду, что отключение от SWIFT уничтожит экономические возможности россиян и что Россия обречена на дефолт. И где мы полгода спустя? Санкции потерпят неудачу, как провалилась континентальная блокада Наполеона", — уверен Subehllort."Я не понимаю, как он надеется, что французское мнение продолжает поддерживать Украину, дрожа этой зимой… Лучшей поддержкой для Украины было бы снятие санкций с России", — считает CIBICHE."Франция несет большую ответственность за кризис на Украине, не проконтролировав выполнение Минского договора. Санкции были монументальной ошибкой. Поскольку мы больше не учим историю, не помним, что континентальная блокада, объявленная Наполеоном I и запретившая торговлю с Великобританией, потерпела полный провал. Эти санкции, введенные ЕС и поддержанные Макроном, имели эффект бумеранга. Рубль держится очень хорошо, да и россияне — тоже. Между тем для европейцев будущее безрадостно. Кому сказать спасибо?" — поинтересовался GOBSMACKED.После начала российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов и начали прорабатывать способы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.

https://ria.ru/20220819/missiya-1810813329.html

https://ria.ru/20220820/sanktsii-1810905691.html

https://ria.ru/20220815/zapad-1809507856.html

украина

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, украина, европа, сша, евросоюз, swift, эммануэль макрон