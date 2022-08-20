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Мэр Лондона предупредил британцев о зиме без отопления и еды - РИА Новости, 20.08.2022
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Мэр Лондона предупредил британцев о зиме без отопления и еды
Мэр Лондона предупредил британцев о зиме без отопления и еды - РИА Новости, 20.08.2022
Мэр Лондона предупредил британцев о зиме без отопления и еды
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что этой зимой миллионы британцев не смогут себе позволить ни отопления, ни еды, если правительство не примет меры. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:07
2022-08-20T11:07
в мире
великобритания
садик хан
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что этой зимой миллионы британцев не смогут себе позволить ни отопления, ни еды, если правительство не примет меры."Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не должно случиться. Правительство должно вмешаться, чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности", - написал он на своей странице в Twitter, прикрепив статистику агентства Блумберг, согласно которой, средний счет за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический уровень.После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.Президент РФ заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.
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в мире, великобритания, садик хан
В мире, Великобритания, Садик Хан
11:07 20.08.2022
 
Мэр Лондона предупредил британцев о зиме без отопления и еды

Мэр Лондона Хан: миллионы британцев зимой не смогут себе позволить ни отопления, ни еды

© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс / Перейти в фотобанкВид на Лондон с южного берега Темзы
Вид на Лондон с южного берега Темзы - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
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Вид на Лондон с южного берега Темзы. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что этой зимой миллионы британцев не смогут себе позволить ни отопления, ни еды, если правительство не примет меры.
"Ничего подобного мы еще не видели. Нам грозит зима, когда миллионы людей не будут выбирать между отоплением и едой, а, к несчастью, не смогут позволить себе ни того, ни другого. Этого не должно случиться. Правительство должно вмешаться, чтобы люди могли удовлетворить свои основные потребности", - написал он на своей странице в Twitter, прикрепив статистику агентства Блумберг, согласно которой, средний счет за электроэнергию в Великобритании может превысить исторический уровень.
После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо, электроэнергию и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств. Банк Англии повысил базовую процентную ставку на рекордные с 1995 года 50 базисных пунктов, до 1,75% с 1,25% годовых. Теперь ставка находится на максимальном уровне с декабря 2008 года, когда она составляла 2%. По прогнозам Банка, экономика Великобритании войдёт в рецессию с четвертого квартала этого года.
Президент РФ заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Кроме того, в Москве не раз заявляли, что РФ выдержит санкционное давление.
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