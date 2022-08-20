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В Минобороны и МИД Латвии готовятся к масштабной экономии - РИА Новости, 20.08.2022
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В Минобороны и МИД Латвии готовятся к масштабной экономии
В Минобороны и МИД Латвии готовятся к масштабной экономии - РИА Новости, 20.08.2022
В Минобороны и МИД Латвии готовятся к масштабной экономии
Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, в МИД страны также готовятся к мероприятиям по энергосбережению,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:00
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, в МИД страны также готовятся к мероприятиям по энергосбережению, передает агентство LETA со ссылкой на ведомства.Отмечается, что сейчас координируются меры по энергосбережению между подведомственными учреждениями министерства, а также разрабатывается стратегия более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.Меры по энергосбережению планируют принять и в МИД страны."В рамках дальнейшей экономии МИД планирует разные мероприятия, например уменьшение подсветки здания и территории, снижение температуры отопления в нерабочие часы, планируется выключать электроприборы и освещение, когда они не нужны", — приводит слова пресс-секретаря ведомства Дианы Эглите агентство Delfi.Также намечаются уменьшение циркуляции горячей воды в нерабочие часы, контроль за работой вентиляционной системы. В соответствии с графиком, уменьшение использования электроприборов и освещения придется на часы, когда тариф на теплоэнергию максимальный.
https://ria.ru/20220820/shveytsariya-1810981279.html
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в мире, латвия, артис пабрикс
В мире, Латвия, Артис Пабрикс
16:00 20.08.2022 (обновлено: 17:01 20.08.2022)
 
В Минобороны и МИД Латвии готовятся к масштабной экономии

Министерство обороны и МИД Латвии разрабатывают меры по экономии в оборонной сфере

CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienāМинистр обороны Латвии Артис Пабрикс
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
CC BY 2.0 / Saeima / Saeimas deputātu vizīte Ādažu militārajā bāzē Latvijas dalības NATO 15.gadadienā
Министр обороны Латвии Артис Пабрикс. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, в МИД страны также готовятся к мероприятиям по энергосбережению, передает агентство LETA со ссылкой на ведомства.

"В Министерстве обороны готовится приказ министра обороны Артиса Пабрикса о масштабных мерах экономии в оборонной сфере — начиная с отопления, электричества и заканчивая ремонтными работами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас координируются меры по энергосбережению между подведомственными учреждениями министерства, а также разрабатывается стратегия более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.
Меры по энергосбережению планируют принять и в МИД страны.
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"В рамках дальнейшей экономии МИД планирует разные мероприятия, например уменьшение подсветки здания и территории, снижение температуры отопления в нерабочие часы, планируется выключать электроприборы и освещение, когда они не нужны", — приводит слова пресс-секретаря ведомства Дианы Эглите агентство Delfi.
Также намечаются уменьшение циркуляции горячей воды в нерабочие часы, контроль за работой вентиляционной системы. В соответствии с графиком, уменьшение использования электроприборов и освещения придется на часы, когда тариф на теплоэнергию максимальный.
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