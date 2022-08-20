https://ria.ru/20220820/latviya-1810982833.html

В Минобороны и МИД Латвии готовятся к масштабной экономии

В Минобороны и МИД Латвии готовятся к масштабной экономии - РИА Новости, 20.08.2022

В Минобороны и МИД Латвии готовятся к масштабной экономии

Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, в МИД страны также готовятся к мероприятиям по энергосбережению,... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:00

2022-08-20T16:00

2022-08-20T17:01

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Министерство обороны Латвии разрабатывает масштабные меры по экономии в оборонной сфере, в МИД страны также готовятся к мероприятиям по энергосбережению, передает агентство LETA со ссылкой на ведомства.Отмечается, что сейчас координируются меры по энергосбережению между подведомственными учреждениями министерства, а также разрабатывается стратегия более широкого использования возобновляемых и местных энергоресурсов на предприятиях оборонной сферы.Меры по энергосбережению планируют принять и в МИД страны."В рамках дальнейшей экономии МИД планирует разные мероприятия, например уменьшение подсветки здания и территории, снижение температуры отопления в нерабочие часы, планируется выключать электроприборы и освещение, когда они не нужны", — приводит слова пресс-секретаря ведомства Дианы Эглите агентство Delfi.Также намечаются уменьшение циркуляции горячей воды в нерабочие часы, контроль за работой вентиляционной системы. В соответствии с графиком, уменьшение использования электроприборов и освещения придется на часы, когда тариф на теплоэнергию максимальный.

https://ria.ru/20220820/shveytsariya-1810981279.html

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в мире, латвия, артис пабрикс