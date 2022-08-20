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В Крыму назвали США спонсором терроризма - РИА Новости, 20.08.2022
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В Крыму назвали США спонсором терроризма
В Крыму назвали США спонсором терроризма - РИА Новости, 20.08.2022
В Крыму назвали США спонсором терроризма
Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США - их спонсором. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T05:50
2022-08-20T05:50
россия
республика крым
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США - их спонсором.Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации писала, что США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, принимая это за "самооборону".При этом, по его мнению, кардинально решить проблему можно только "прекратив существование киевского режима" ."Мы никогда не сомневались в его людоедской террористической сущности. Теперь это очевидно всем россиянам, всем людям на планете, не утратившим способность отличать чёрное от белого", - подчеркнул глава парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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россия, республика крым, в мире
Россия, Республика Крым, В мире
05:50 20.08.2022
 
В Крыму назвали США спонсором терроризма

Спикер парламента Крыма Константинов назвал США спонсором терроризма

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США - их спонсором.
Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации писала, что США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, принимая это за "самооборону".
"США и не запрещали это делать. Вопрос не в желании, а в возможностях. Были бы у них возможности, они с удовольствием били бы по крымским инфраструктурным объектам, по нашим городам и сёлам. Это они до сих пор делают на Донбассе. Для Киева Крым — одна из приоритетных целей, а их американские коллеги с радостью выступят спонсорами подобного терроризма. Единственная гарантия от этого — наша готовность противодействия террористическим актам", - сказал Константинов РИА Новости.
При этом, по его мнению, кардинально решить проблему можно только "прекратив существование киевского режима" .
"Мы никогда не сомневались в его людоедской террористической сущности. Теперь это очевидно всем россиянам, всем людям на планете, не утратившим способность отличать чёрное от белого", - подчеркнул глава парламента.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Крым - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
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В Крыму ответили на сообщения о возможности применения Киевом оружия из США
 
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