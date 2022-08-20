https://ria.ru/20220820/krym-1810905856.html

В Крыму назвали США спонсором терроризма

В Крыму назвали США спонсором терроризма - РИА Новости, 20.08.2022

В Крыму назвали США спонсором терроризма

Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США - их спонсором. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T05:50

2022-08-20T05:50

2022-08-20T05:50

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республика крым

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов назвал киевские власти террористами, а США - их спонсором.Ранее газета Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации писала, что США допускают возможность использования поставляемого Киеву оружия для проведения атак на Крым, принимая это за "самооборону".При этом, по его мнению, кардинально решить проблему можно только "прекратив существование киевского режима" ."Мы никогда не сомневались в его людоедской террористической сущности. Теперь это очевидно всем россиянам, всем людям на планете, не утратившим способность отличать чёрное от белого", - подчеркнул глава парламента.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей в Республике Крым и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20220819/krym-1810635272.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

россия, республика крым, в мире