https://ria.ru/20220820/krizis-1810907046.html

Американский посол исключил кризис между США и Китаем из-за Пелоси

Американский посол исключил кризис между США и Китаем из-за Пелоси - РИА Новости, 20.08.2022

Американский посол исключил кризис между США и Китаем из-за Пелоси

США не считают, что в отношениях Вашингтона и Пекина будет кризис из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил американский... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T06:47

2022-08-20T06:47

2022-08-20T06:47

в мире

сша

тайвань

китай

визит пелоси на тайвань

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США не считают, что в отношениях Вашингтона и Пекина будет кризис из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил американский посол в Китае Николас Бернс в интервью телеканалу CNN.По его словам, Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем".Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения. Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20220816/pelosi-1809965573.html

сша

тайвань

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, сша, тайвань, китай, визит пелоси на тайвань