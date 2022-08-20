Американский посол исключил кризис между США и Китаем из-за Пелоси
Американский посол Бернс исключил кризис между США и Китаем из-за визита Пелоси на Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Тайвань
© AP Photo / Taiwan Ministry of Foreign Affairs
Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, Тайвань. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. США не считают, что в отношениях Вашингтона и Пекина будет кризис из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, заявил американский посол в Китае Николас Бернс в интервью телеканалу CNN.
"Мы не думаем, что в отношениях США и Китая будет кризис в связи с этим визитом – мирным визитом спикера палаты представителей на Тайвань", - сказал Бернс.
По его словам, Пекин "теперь должен убедить остальной мир, что будет действовать мирно в будущем".
Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и начал масштабные военные учения. Визит Пелоси на Тайвань состоялся 2-3 августа и стал первой поездкой спикера палаты представителей США на Тайвань с 1997 года, она стала самым высокопоставленным американским чиновником, посетившим остров за последние 25 лет.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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