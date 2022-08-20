https://ria.ru/20220820/krakh-1810904657.html

В Польше призвали готовиться к краху Германии

В Польше призвали готовиться к краху Германии - РИА Новости, 20.08.2022

В Польше призвали готовиться к краху Германии

Германия движется к изоляционизму и находится в страхе от собственного будущего. Такое мнение в статье "Давайте готовиться к падению Германии" для польского... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T04:31

2022-08-20T04:31

2022-08-20T04:31

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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Германия движется к изоляционизму и находится в страхе от собственного будущего. Такое мнение в статье "Давайте готовиться к падению Германии" для польского консервативного портала Niezalezna.pl высказал экономист Бартош Бартчак.ФРГ, уверен специалист, ожидает крах по двум причинам: идея европейской энергетической политики на основе поставок газа из России потерпела неудачу, а на горизонте замаячила серьезная проблема в виде Китая.Германия оказалась в геополитической ловушке, определяемой интересами США и Китая. "И это может стать концом экономической мощи ФРГ", - полагает Бартчак, предупреждая, что такая ситуация обернется проблемами и для Польши, которая тесно связана с немецкой экономикой.В то же время, по мнению автора, в сложившейся ситуации есть и выгода для Польши. "Теперь мы можем попытаться вырваться вперед с современной промышленностью. И потенциальная новая холодная война — это прекрасная возможность для нас. Так построила свою мощь Южная Корея. Так что надо пожелать, чтобы на восточной границе Украины (и, не дай Бог, Белоруссии) опустился новый железный занавес. Даже если сначала нам будет больно", - резюмирует он.Ранее агентство Bloomberg сообщило, что Германия может столкнуться с массовым исходом промышленности и социальным взрывом из-за непрерывного подорожания энергоносителей на фоне сокращения поставок газа из России. Издание DWN, в свою очередь, полагает, что нынешний энергетический кризис станет "сокрушительным приговором" для будущего немецкой экономики.С началом российской спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины Запад усилил санкционное давление на Москву. Многие страны объявили о заморозке российских активов, стали громче звучать призывы отказаться от энергоносителей из России. Эти меры обернулись проблемами для Европы и США, спровоцировав рост цен на продукты питания и топливо.Из-за этого Германия, как и другие западные страны, столкнулась с ростом цен на энергоресурсы и всплеском инфляции. Подорожание горючего, прежде всего газа, привело к тому, что немецкая промышленность во многом лишилась конкурентных преимуществ, это повлияло и на другие сферы мощнейшей экономики Евросоюза.

https://ria.ru/20220806/katastrofa-1807677692.html

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германия, польша, россия, в мире