https://ria.ru/20220820/koronavirus-1810910340.html
COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявил эксперт Роспотребнадзора
COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявил эксперт Роспотребнадзора - РИА Новости, 20.08.2022
COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявил эксперт Роспотребнадзора
Коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, на протяжении последних двух лет прослеживается все более четкая тенденция к этому,... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T08:06
2022-08-20T08:06
2022-08-20T08:06
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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, на протяжении последних двух лет прослеживается все более четкая тенденция к этому, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Есть признаки, указывающие на это. Так, на протяжении двух лет прослеживается все более четкая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ", - сказала Пшеничная.Она пояснила, что в осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ, и гриппа. Летом же заболеваемость коронавирусной инфекцией ниже осенне-зимних пиков, добавила специалист.При этом, эволюция вируса такова, что он постоянно мутирует, и происходит это, в первую очередь, в неиммунном организме, поэтому важно не забывать о своевременной вакцинации и ревакцинации, подчеркнула Пшеничная.
https://ria.ru/20220820/koronavirus-1810909662.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России
COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявил эксперт Роспотребнадзора
Эксперт Роспотребнадзора Пшеничная: COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп
МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, на протяжении последних двух лет прослеживается все более четкая тенденция к этому, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Есть признаки, указывающие на это. Так, на протяжении двух лет прослеживается все более четкая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ", - сказала Пшеничная.
Она пояснила, что в осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ, и гриппа. Летом же заболеваемость коронавирусной инфекцией ниже осенне-зимних пиков, добавила специалист.
При этом, эволюция вируса такова, что он постоянно мутирует, и происходит это, в первую очередь, в неиммунном организме, поэтому важно не забывать о своевременной вакцинации и ревакцинации, подчеркнула Пшеничная.