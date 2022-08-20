https://ria.ru/20220820/koronavirus-1810910340.html

COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявил эксперт Роспотребнадзора

COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявил эксперт Роспотребнадзора - РИА Новости, 20.08.2022

COVID-19 становится сезонным заболеванием, заявил эксперт Роспотребнадзора

Коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, на протяжении последних двух лет прослеживается все более четкая тенденция к этому,... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:06

2022-08-20T08:06

2022-08-20T08:06

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МОСКВА, 20 авг – РИА Новости. Коронавирус становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ, на протяжении последних двух лет прослеживается все более четкая тенденция к этому, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."Есть признаки, указывающие на это. Так, на протяжении двух лет прослеживается все более четкая тенденция, свидетельствующая о том, что COVID-19 становится сезонным заболеванием, как грипп и другие ОРВИ", - сказала Пшеничная.Она пояснила, что в осенне-зимний период наблюдается максимальный подъем заболеваемости COVID-19, как и целого ряда ОРВИ, и гриппа. Летом же заболеваемость коронавирусной инфекцией ниже осенне-зимних пиков, добавила специалист.При этом, эволюция вируса такова, что он постоянно мутирует, и происходит это, в первую очередь, в неиммунном организме, поэтому важно не забывать о своевременной вакцинации и ревакцинации, подчеркнула Пшеничная.

https://ria.ru/20220820/koronavirus-1810909662.html

https://ria.ru/20220817/snova-1810115839.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии