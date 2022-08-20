https://ria.ru/20220820/koronavirus-1810909662.html

В России ускорилась передача штамма "омикрон" BA.5, заявили в ВОЗ

В России ускорилась передача штамма "омикрон" BA.5, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 20.08.2022

В России ускорилась передача штамма "омикрон" BA.5, заявили в ВОЗ

Передача варианта штамма "омикрон" BA.5 в России ускоряется, хотя в целом число заражений и смертей, вызванных пандемией коронавируса, снизилось, следует из... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T08:03

2022-08-20T08:03

2022-08-20T09:22

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МОСКВА, 20 авг — РИА новости. Передача варианта штамма "омикрон" BA.5 в России ускоряется, хотя в целом число заражений и смертей, вызванных пандемией коронавируса, снизилось, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости комментария Европейского бюро ВОЗ."Течение пандемии COVID-19 меняется, и она еще не закончилась. В Европейском регионе (Российская Федерация входит в число его 53 государств-членов) начинает наблюдаться снижение числа инфекций и смертей, но сохраняется очень высокий уровень передачи COVID-19, обусловленный сублиниями BA.5 Omicron, что вызывает общую обеспокоенность", — говорится в комментарии экспертов.В организации заметили: если в западной части европейского региона сообщается об устойчивом снижении передачи инфекции, то "именно в восточной части передача вируса в настоящее время ускоряется: в странах Восточной Европы, на Балканах, на Южном Кавказе и в Центральной Азии".Ранее на этой неделе глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что "омикрон" остается доминирующим штаммом, при этом на долю мутации "омикрон" BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.Господствующие на сегодняшний день варианты ВА.4 и ВА.5 отличаются более высокой заразностью, но более легким клиническим течением. При этом, заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска – старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, отмечали в Роспотребнадзоре.

https://ria.ru/20220817/snova-1810115839.html

https://ria.ru/20220818/deltakron-1810350199.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, россия, восточная европа, балканы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)