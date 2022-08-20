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В России ускорилась передача штамма "омикрон" BA.5, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 20.08.2022
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https://ria.ru/20220820/koronavirus-1810909662.html
В России ускорилась передача штамма "омикрон" BA.5, заявили в ВОЗ
В России ускорилась передача штамма "омикрон" BA.5, заявили в ВОЗ - РИА Новости, 20.08.2022
В России ускорилась передача штамма "омикрон" BA.5, заявили в ВОЗ
Передача варианта штамма "омикрон" BA.5 в России ускоряется, хотя в целом число заражений и смертей, вызванных пандемией коронавируса, снизилось, следует из... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T08:03
2022-08-20T09:22
распространение коронавируса
общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
тедрос адханом гебрейесус
россия
восточная европа
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МОСКВА, 20 авг — РИА новости. Передача варианта штамма "омикрон" BA.5 в России ускоряется, хотя в целом число заражений и смертей, вызванных пандемией коронавируса, снизилось, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости комментария Европейского бюро ВОЗ."Течение пандемии COVID-19 меняется, и она еще не закончилась. В Европейском регионе (Российская Федерация входит в число его 53 государств-членов) начинает наблюдаться снижение числа инфекций и смертей, но сохраняется очень высокий уровень передачи COVID-19, обусловленный сублиниями BA.5 Omicron, что вызывает общую обеспокоенность", — говорится в комментарии экспертов.В организации заметили: если в западной части европейского региона сообщается об устойчивом снижении передачи инфекции, то "именно в восточной части передача вируса в настоящее время ускоряется: в странах Восточной Европы, на Балканах, на Южном Кавказе и в Центральной Азии".Ранее на этой неделе глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что "омикрон" остается доминирующим штаммом, при этом на долю мутации "омикрон" BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.Господствующие на сегодняшний день варианты ВА.4 и ВА.5 отличаются более высокой заразностью, но более легким клиническим течением. При этом, заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска – старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, отмечали в Роспотребнадзоре.
https://ria.ru/20220817/snova-1810115839.html
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общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, тедрос адханом гебрейесус, россия, восточная европа, балканы, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Распространение коронавируса, Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19, Здоровье - Общество, Тедрос Адханом Гебрейесус, Россия, Восточная Европа, Балканы, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
08:03 20.08.2022 (обновлено: 09:22 20.08.2022)
 
В России ускорилась передача штамма "омикрон" BA.5, заявили в ВОЗ

ВОЗ: в России ускорилась передача "омикрон" BA.5, но в целом число заражений снизилось

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19
Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19 - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Медицинская сестра в реанимационном отделении для пациентов с Covid-19. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг — РИА новости. Передача варианта штамма "омикрон" BA.5 в России ускоряется, хотя в целом число заражений и смертей, вызванных пандемией коронавируса, снизилось, следует из поступившего в распоряжение РИА Новости комментария Европейского бюро ВОЗ.
"Течение пандемии COVID-19 меняется, и она еще не закончилась. В Европейском регионе (Российская Федерация входит в число его 53 государств-членов) начинает наблюдаться снижение числа инфекций и смертей, но сохраняется очень высокий уровень передачи COVID-19, обусловленный сублиниями BA.5 Omicron, что вызывает общую обеспокоенность", — говорится в комментарии экспертов.
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В организации заметили: если в западной части европейского региона сообщается об устойчивом снижении передачи инфекции, то "именно в восточной части передача вируса в настоящее время ускоряется: в странах Восточной Европы, на Балканах, на Южном Кавказе и в Центральной Азии".
Ранее на этой неделе глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что "омикрон" остается доминирующим штаммом, при этом на долю мутации "омикрон" BA.5 приходится более 90% случаев, выявленных за последний месяц.
Господствующие на сегодняшний день варианты ВА.4 и ВА.5 отличаются более высокой заразностью, но более легким клиническим течением. При этом, заражение такими штаммами может представлять опасность для не привитых и не переболевших ранее лиц, а также для людей из групп риска – старше 65 лет и имеющих хронические заболевания, отмечали в Роспотребнадзоре.
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Распространение коронавирусаОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоТедрос Адханом ГебрейесусРоссияВосточная ЕвропаБалканыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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