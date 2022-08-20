Рейтинг@Mail.ru
НАСА: у побережья Флориды приводнился грузовой космический корабль Dragon - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/korabl-1811049241.html
НАСА: у побережья Флориды приводнился грузовой космический корабль Dragon
НАСА: у побережья Флориды приводнился грузовой космический корабль Dragon - РИА Новости, 20.08.2022
НАСА: у побережья Флориды приводнился грузовой космический корабль Dragon
Многоразовый грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья американского штата Флорида, сообщает Национальное управление по аэронавтике и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:46
2022-08-20T23:48
космос - риа наука
флорида
наса
spacex
dragon spacex
международная космическая станция (мкс)
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256204_0:0:900:506_1920x0_80_0_0_55f3ca0ffd53075bd220e4b4fdf6ed77.jpg
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Многоразовый грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья американского штата Флорида, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США."Непилотируемый грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX приводнился в 14.53 по времени EDT (21.53 мск - ред.) в субботу, 20 августа, к северу от мыса Канаверал у побережья Флориды, ознаменовав возвращение 25-й контрактной миссии компании по доставке грузов на Международную космическую станцию для НАСА. Корабль доставил на Землю более четырех тысяч фунтов (около 1814 килограммов - ред.) ценных научных экспериментов и другого груза", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАСА.Компания SpaceX также подтвердила приводнение в своем Twitter-аккаунте.В пятницу сообщалось, что корабль Dragon успешно отстыковался от МКС и возвращается на Землю. До этого его отстыковку и возвращение перенесли из-за непогоды.Многоразовый космический корабль Dragon - единственный на сегодня аппарат, который доставляет грузы с орбиты на Землю. Он совершает посадку на воду, из-за чего погодные условия в районе приводнения играют решающее значение для его полета.
https://ria.ru/20220803/oblomki-1807035466.html
https://ria.ru/20220727/mks-1805460835.html
флорида
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1f/1572256204_225:0:900:506_1920x0_80_0_0_ba17cbd4c529bfc737e542695000f195.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
космос - риа наука, флорида, наса, spacex, dragon spacex, международная космическая станция (мкс), в мире, сша
Космос - РИА Наука, Флорида, НАСА, SpaceX, Dragon SpaceX, Международная космическая станция (МКС), В мире, США
23:46 20.08.2022 (обновлено: 23:48 20.08.2022)
 
НАСА: у побережья Флориды приводнился грузовой космический корабль Dragon

НАСА сообщило, что у побережья Флориды приводнился грузовой космический корабль Dragon

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Многоразовый грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья американского штата Флорида, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США.
"Непилотируемый грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX приводнился в 14.53 по времени EDT (21.53 мск - ред.) в субботу, 20 августа, к северу от мыса Канаверал у побережья Флориды, ознаменовав возвращение 25-й контрактной миссии компании по доставке грузов на Международную космическую станцию для НАСА. Корабль доставил на Землю более четырех тысяч фунтов (около 1814 килограммов - ред.) ценных научных экспериментов и другого груза", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАСА.
Космический корабль SpaceX - РИА Новости, 1920, 03.08.2022
3 августа, 17:53
В Австралии подтвердили, что на ее территорию упали обломки корабля SpaceX
Компания SpaceX также подтвердила приводнение в своем Twitter-аккаунте.
В пятницу сообщалось, что корабль Dragon успешно отстыковался от МКС и возвращается на Землю. До этого его отстыковку и возвращение перенесли из-за непогоды.
Многоразовый космический корабль Dragon - единственный на сегодня аппарат, который доставляет грузы с орбиты на Землю. Он совершает посадку на воду, из-за чего погодные условия в районе приводнения играют решающее значение для его полета.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 27.07.2022
27 июля, 23:01Наука
В НАСА заявили, что Россия не уйдет с МКС, пока не создаст свою станцию
 
Космос - РИА НаукаФлоридаНАСАSpaceXDragon SpaceXМеждународная космическая станция (МКС)В миреСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала