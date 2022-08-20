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НАСА: у побережья Флориды приводнился грузовой космический корабль Dragon
НАСА: у побережья Флориды приводнился грузовой космический корабль Dragon - РИА Новости, 20.08.2022
НАСА: у побережья Флориды приводнился грузовой космический корабль Dragon
Многоразовый грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья американского штата Флорида, сообщает Национальное управление по аэронавтике и... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:46
2022-08-20T23:46
2022-08-20T23:48
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ВАШИНГТОН, 20 авг - РИА Новости. Многоразовый грузовой космический корабль Dragon приводнился у побережья американского штата Флорида, сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) США."Непилотируемый грузовой космический корабль Dragon компании SpaceX приводнился в 14.53 по времени EDT (21.53 мск - ред.) в субботу, 20 августа, к северу от мыса Канаверал у побережья Флориды, ознаменовав возвращение 25-й контрактной миссии компании по доставке грузов на Международную космическую станцию для НАСА. Корабль доставил на Землю более четырех тысяч фунтов (около 1814 килограммов - ред.) ценных научных экспериментов и другого груза", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте НАСА.Компания SpaceX также подтвердила приводнение в своем Twitter-аккаунте.В пятницу сообщалось, что корабль Dragon успешно отстыковался от МКС и возвращается на Землю. До этого его отстыковку и возвращение перенесли из-за непогоды.Многоразовый космический корабль Dragon - единственный на сегодня аппарат, который доставляет грузы с орбиты на Землю. Он совершает посадку на воду, из-за чего погодные условия в районе приводнения играют решающее значение для его полета.
https://ria.ru/20220803/oblomki-1807035466.html
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Космос - РИА Наука, Флорида, НАСА, SpaceX, Dragon SpaceX, Международная космическая станция (МКС), В мире, США
23:46 20.08.2022 (обновлено: 23:48 20.08.2022)
НАСА: у побережья Флориды приводнился грузовой космический корабль Dragon
НАСА сообщило, что у побережья Флориды приводнился грузовой космический корабль Dragon