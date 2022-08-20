https://ria.ru/20220820/kongress-1810985555.html
Участники антифашистского конгресса посетили выставку украинских трофеев
Участники антифашистского конгресса посетили выставку украинских трофеев - РИА Новости, 20.08.2022
Участники антифашистского конгресса посетили выставку украинских трофеев
Выставку вооружения и военной техники украинских войск, захваченной российскими военными в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T16:19
2022-08-20T16:19
2022-08-20T16:19
общество
кубинка
европа
сша
патриот
форум "армия-2022"
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Выставку вооружения и военной техники украинских войск, захваченной российскими военными в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, посетили в субботу участники Международного антифашистского конгресса.Выставка развернута на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.Большинство показанной техники исправно, она была брошена украинскими военными при отступлении. Всего представлено свыше 450 образцов вооружения. Можно увидеть турецкие беспилотники Bayraktar TB2, а также другие беспилотники, переделанные украинскими военными под боевые. Здесь же линейка трофейных военных автомобилей - британский Saxon, австрийский Pinzgauer 712M, южноафриканский Mamba Mk2, немецкая машина разминирования MineWolf.Посетители выставки осмотрели американскую гаубицу M777, снаряды украинских реактивных систем залпового огня, обломки ракеты "Точка-У2". Также в экспозиции есть образцы нескольких десятков видов стрелкового оружия производства США и стран Европы, противотанковые ракетные комплексы, поставляемых украинским войскам иностранными партнерами.В описании к экспонатам указывается, где они были захвачены.Экспозиция "Альянс обетованный" рассказывает об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодtжью. На ней показаны школьные учебники, одежда с националистическими лозунгами, своеобразное меню украинских баров и заведений общепита, а также символика полка "Азов"*.В 2022 году Международный военно-технический форум "Армия" проходит с 15 по 21 августа. Ожидается, что его посетят более 1,5 тысячи российских и иностранных участников. Мероприятия форума проходят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.* Террористическая организация, запрещена в России
https://ria.ru/20220819/armiya-1810562975.html
https://ria.ru/20220820/kongress-1810930070.html
кубинка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, кубинка, европа, сша, патриот, форум "армия-2022"
Общество, Кубинка, Европа, США, Патриот, Форум "Армия-2022"
Участники антифашистского конгресса посетили выставку украинских трофеев
Участники антифашистского конгресса посетили выставку украинских трофеев в парке "Патриот"
КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Выставку вооружения и военной техники украинских войск, захваченной российскими военными в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, посетили в субботу участники Международного антифашистского конгресса.
Выставка развернута на территории парка "Патриот
" в подмосковной Кубинке
.
Большинство показанной техники исправно, она была брошена украинскими военными при отступлении. Всего представлено свыше 450 образцов вооружения. Можно увидеть турецкие беспилотники Bayraktar TB2, а также другие беспилотники, переделанные украинскими военными под боевые. Здесь же линейка трофейных военных автомобилей - британский Saxon, австрийский Pinzgauer 712M, южноафриканский Mamba Mk2, немецкая машина разминирования MineWolf.
Посетители выставки осмотрели американскую гаубицу M777, снаряды украинских реактивных систем залпового огня, обломки ракеты "Точка-У2". Также в экспозиции есть образцы нескольких десятков видов стрелкового оружия производства США
и стран Европы
, противотанковые ракетные комплексы, поставляемых украинским войскам иностранными партнерами.
В описании к экспонатам указывается, где они были захвачены.
Экспозиция "Альянс обетованный" рассказывает об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодtжью. На ней показаны школьные учебники, одежда с националистическими лозунгами, своеобразное меню украинских баров и заведений общепита, а также символика полка "Азов"*.
В 2022 году Международный военно-технический форум "Армия" проходит с 15 по 21 августа. Ожидается, что его посетят более 1,5 тысячи российских и иностранных участников. Мероприятия форума проходят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино
и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.
* Террористическая организация, запрещена в России