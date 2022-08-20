https://ria.ru/20220820/kongress-1810985555.html

Участники антифашистского конгресса посетили выставку украинских трофеев

Участники антифашистского конгресса посетили выставку украинских трофеев - РИА Новости, 20.08.2022

Участники антифашистского конгресса посетили выставку украинских трофеев

Выставку вооружения и военной техники украинских войск, захваченной российскими военными в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T16:19

2022-08-20T16:19

2022-08-20T16:19

общество

кубинка

европа

сша

патриот

форум "армия-2022"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/12/1810533338_0:314:3083:2048_1920x0_80_0_0_0566d01cc4dad6454d3549f9b1d14876.jpg

КУБИНКА (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Выставку вооружения и военной техники украинских войск, захваченной российскими военными в ходе специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик, посетили в субботу участники Международного антифашистского конгресса.Выставка развернута на территории парка "Патриот" в подмосковной Кубинке.Большинство показанной техники исправно, она была брошена украинскими военными при отступлении. Всего представлено свыше 450 образцов вооружения. Можно увидеть турецкие беспилотники Bayraktar TB2, а также другие беспилотники, переделанные украинскими военными под боевые. Здесь же линейка трофейных военных автомобилей - британский Saxon, австрийский Pinzgauer 712M, южноафриканский Mamba Mk2, немецкая машина разминирования MineWolf.Посетители выставки осмотрели американскую гаубицу M777, снаряды украинских реактивных систем залпового огня, обломки ракеты "Точка-У2". Также в экспозиции есть образцы нескольких десятков видов стрелкового оружия производства США и стран Европы, противотанковые ракетные комплексы, поставляемых украинским войскам иностранными партнерами.В описании к экспонатам указывается, где они были захвачены.Экспозиция "Альянс обетованный" рассказывает об идеологической работе, которая проводилась в последние годы с украинской молодtжью. На ней показаны школьные учебники, одежда с националистическими лозунгами, своеобразное меню украинских баров и заведений общепита, а также символика полка "Азов"*.В 2022 году Международный военно-технический форум "Армия" проходит с 15 по 21 августа. Ожидается, что его посетят более 1,5 тысячи российских и иностранных участников. Мероприятия форума проходят на базе конгрессно-выставочного центра "Патриот", парка "Патриот", полигона Алабино и аэродрома Кубинка, а также во всех военных округах и на Северном флоте. РИА Новости - официальное информационное агентство форума.* Террористическая организация, запрещена в России

https://ria.ru/20220819/armiya-1810562975.html

https://ria.ru/20220820/kongress-1810930070.html

кубинка

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, кубинка, европа, сша, патриот, форум "армия-2022"