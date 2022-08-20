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Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших - РИА Новости, 20.08.2022
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Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших
Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших - РИА Новости, 20.08.2022
Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших
Память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили участники первого Международного антифашистского конгресса, который пройдёт в подмосковной... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:28
2022-08-20T10:28
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили участники первого Международного антифашистского конгресса, который пройдёт в подмосковной Кубинке в субботу, церемония состоялась на территории Музейно-храмового комплекса Вооружённых сил РФ.Представители российских регионов, иностранных военных делегаций возложили венок и цветы к скульптурной композиции "Матерям Победителей".Эта девятиметровая бронзовая скульптурная композиция посвящена подвигу советского народа, проявленному в Великой Отечественной войне, теме скорби по погибшим и памяти, которую хранят потомки. В основе образа - женская фигура, покрытая большим платом. Матери со всех уголков Советского Союза положили на алтарь Победы самое дорогое, что у них было - жизни своих детей. Это дань всем солдатским матерям, одинаковых в своем горе и печали. В основании фигуры оставлено внутреннее пространство: святилище с вечно горящей Свечой Памяти о подвиге советского народа, проявленного в войне.
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великая отечественная война (1941-1945), общество
Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
10:28 20.08.2022
 
Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших

Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших в годы войны

© РИА Новости / Евгений ОдиноковХрам Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области
Храм Вооруженных сил РФ в парке Патриот в Московской области - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Храм Вооруженных сил РФ в парке "Патриот" в Московской области. Архивное фото
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили участники первого Международного антифашистского конгресса, который пройдёт в подмосковной Кубинке в субботу, церемония состоялась на территории Музейно-храмового комплекса Вооружённых сил РФ.
Представители российских регионов, иностранных военных делегаций возложили венок и цветы к скульптурной композиции "Матерям Победителей".
Эта девятиметровая бронзовая скульптурная композиция посвящена подвигу советского народа, проявленному в Великой Отечественной войне, теме скорби по погибшим и памяти, которую хранят потомки. В основе образа - женская фигура, покрытая большим платом. Матери со всех уголков Советского Союза положили на алтарь Победы самое дорогое, что у них было - жизни своих детей. Это дань всем солдатским матерям, одинаковых в своем горе и печали. В основании фигуры оставлено внутреннее пространство: святилище с вечно горящей Свечой Памяти о подвиге советского народа, проявленного в войне.
Кельштайнхаус (Орлиное гнездо) в Баварии - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
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