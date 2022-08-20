https://ria.ru/20220820/kongress-1810930070.html

Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших

Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших - РИА Новости, 20.08.2022

Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших

Память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили участники первого Международного антифашистского конгресса, который пройдёт в подмосковной... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:28

2022-08-20T10:28

2022-08-20T10:28

великая отечественная война (1941-1945)

общество

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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили участники первого Международного антифашистского конгресса, который пройдёт в подмосковной Кубинке в субботу, церемония состоялась на территории Музейно-храмового комплекса Вооружённых сил РФ.Представители российских регионов, иностранных военных делегаций возложили венок и цветы к скульптурной композиции "Матерям Победителей".Эта девятиметровая бронзовая скульптурная композиция посвящена подвигу советского народа, проявленному в Великой Отечественной войне, теме скорби по погибшим и памяти, которую хранят потомки. В основе образа - женская фигура, покрытая большим платом. Матери со всех уголков Советского Союза положили на алтарь Победы самое дорогое, что у них было - жизни своих детей. Это дань всем солдатским матерям, одинаковых в своем горе и печали. В основании фигуры оставлено внутреннее пространство: святилище с вечно горящей Свечой Памяти о подвиге советского народа, проявленного в войне.

https://ria.ru/20220820/evropa-1810800438.html

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

великая отечественная война (1941-1945), общество