https://ria.ru/20220820/kongress-1810930070.html
Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших
Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших - РИА Новости, 20.08.2022
Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших
Память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили участники первого Международного антифашистского конгресса, который пройдёт в подмосковной... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:28
2022-08-20T10:28
2022-08-20T10:28
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили участники первого Международного антифашистского конгресса, который пройдёт в подмосковной Кубинке в субботу, церемония состоялась на территории Музейно-храмового комплекса Вооружённых сил РФ.Представители российских регионов, иностранных военных делегаций возложили венок и цветы к скульптурной композиции "Матерям Победителей".Эта девятиметровая бронзовая скульптурная композиция посвящена подвигу советского народа, проявленному в Великой Отечественной войне, теме скорби по погибшим и памяти, которую хранят потомки. В основе образа - женская фигура, покрытая большим платом. Матери со всех уголков Советского Союза положили на алтарь Победы самое дорогое, что у них было - жизни своих детей. Это дань всем солдатским матерям, одинаковых в своем горе и печали. В основании фигуры оставлено внутреннее пространство: святилище с вечно горящей Свечой Памяти о подвиге советского народа, проявленного в войне.
https://ria.ru/20220820/evropa-1810800438.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
великая отечественная война (1941-1945), общество
Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших
Участники антифашистского конгресса в Подмосковье почтили память погибших в годы войны
КУБИНКА (Московская область), 20 авг – РИА Новости. Память воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, почтили участники первого Международного антифашистского конгресса, который пройдёт в подмосковной Кубинке в субботу, церемония состоялась на территории Музейно-храмового комплекса Вооружённых сил РФ.
Представители российских регионов, иностранных военных делегаций возложили венок и цветы к скульптурной композиции "Матерям Победителей".
Эта девятиметровая бронзовая скульптурная композиция посвящена подвигу советского народа, проявленному в Великой Отечественной войне, теме скорби по погибшим и памяти, которую хранят потомки. В основе образа - женская фигура, покрытая большим платом. Матери со всех уголков Советского Союза положили на алтарь Победы самое дорогое, что у них было - жизни своих детей. Это дань всем солдатским матерям, одинаковых в своем горе и печали. В основании фигуры оставлено внутреннее пространство: святилище с вечно горящей Свечой Памяти о подвиге советского народа, проявленного в войне.