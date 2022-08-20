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Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.08.2022
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Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция
Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.08.2022
Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция
Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот". Цель — объединить усилия... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:59
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форум "армия-2022"
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Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот". Цель — объединить усилия мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях.Участники обсудят причины возникновения неонацизма в современном мире и способы противодействия ему.
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РИА Новости
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
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LIVE: Международный Антифашистский конгресс
Пленарное заседание в рамках форума "Армия-2022"
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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форум "армия-2022", видео
Форум "Армия-2022"
Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция
Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот". Цель — объединить усилия мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях.
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09:59 20.08.2022
 

Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот". Цель — объединить усилия мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях.
Участники обсудят причины возникновения неонацизма в современном мире и способы противодействия ему.
 
Форум "Армия-2022"
 
 
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