https://ria.ru/20220820/kongress-1810921709.html
Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция
Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.08.2022
Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция
Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот". Цель — объединить усилия... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T09:59
2022-08-20T09:59
2022-08-20T09:59
форум "армия-2022"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810918551_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_82f7a6aa970cefc17ae2150f7e3dbdae.jpg
Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот". Цель — объединить усилия мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях.Участники обсудят причины возникновения неонацизма в современном мире и способы противодействия ему.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810918551_81:0:561:360_1920x0_80_0_0_61729da9fa3ace377326caad44a979b3.jpg
LIVE: Международный Антифашистский конгресс
Пленарное заседание в рамках форума "Армия-2022"
2022-08-20T09:59
true
PT185M48S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
форум "армия-2022", видео
Форум "Армия-2022"
Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция
Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот". Цель — объединить усилия мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях.
2022-08-20T09:59
true
PT185M48S
Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция
Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот". Цель — объединить усилия мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях.
Участники обсудят причины возникновения неонацизма в современном мире и способы противодействия ему.