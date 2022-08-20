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Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция

Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция - РИА Новости, 20.08.2022

Международный антифашистский конгресс. Прямая трансляция

Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот". Цель — объединить усилия... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:59

2022-08-20T09:59

2022-08-20T09:59

форум "армия-2022"

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Первый Международный антифашистский конгресс проходит в рамках военно-технического форума "Армия-2022" в подмосковном парке "Патриот". Цель — объединить усилия мирового сообщества в борьбе с идеологией нацизма в любых его проявлениях.Участники обсудят причины возникновения неонацизма в современном мире и способы противодействия ему.

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2022

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Международный Антифашистский конгресс Пленарное заседание в рамках форума "Армия-2022" 2022-08-20T09:59 true PT185M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

форум "армия-2022", видео