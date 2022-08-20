Путин и Мишустин поздравили Андрея Кончаловского 85-летием

Путин отметил неординарность замысла творческих работ режиссера Андрея Кончаловского
Дебют Кончаловского "Первый учитель" по повести Чингиза Айтматова — светлая, трагичная и искренняя кинолента.
По признанию режиссера, он снимал фильм под влиянием работ Акиры Куросавы, пытаясь представить, как бы японский мастер экранизировал произведение. В итоге получилось передать глубину литературного оригинала и сложность характеров героев.
Дебют Кончаловского "Первый учитель" по повести Чингиза Айтматова — светлая, трагичная и искренняя кинолента.
По признанию режиссера, он снимал фильм под влиянием работ Акиры Куросавы, пытаясь представить, как бы японский мастер экранизировал произведение. В итоге получилось передать глубину литературного оригинала и сложность характеров героев.
"Первый учитель" — история красноармейца Дюйшена, который приезжает в киргизский аул, чтобы открыть школу, и сталкивается с многовековым патриархальным укладом, непринятием прогресса. Главную героиню — девушку Алтынай — сыграла балерина Наталья Аринбасарова. За эту роль она получила приз Венецианского кинофестиваля. Дебютная картина Кончаловского предопределила идеи и смыслы его последующих проектов.
"Первый учитель" — история красноармейца Дюйшена, который приезжает в киргизский аул, чтобы открыть школу, и сталкивается с многовековым патриархальным укладом, непринятием прогресса. Главную героиню — девушку Алтынай — сыграла балерина Наталья Аринбасарова. За эту роль она получила приз Венецианского кинофестиваля. Дебютная картина Кончаловского предопределила идеи и смыслы его последующих проектов.
Не менее важная работа в творческой карьере Андрея Кончаловского — "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". И снова режиссер показывает сложную женскую судьбу. В роли кроткой и гордой хромой поварихи Аси, которая любит непутевого шофера Степана (Александр Сурин), снялась молодая Ия Саввина. Несчастливая история отношений разворачивается на фоне пейзажей села в Горьковской области. Режиссер перемежает художественные кадры документальными: это творческий эксперимент, благодаря которому картина стала более убедительной, а герои — абсолютно правдивыми.
Не менее важная работа в творческой карьере Андрея Кончаловского — "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". И снова режиссер показывает сложную женскую судьбу. В роли кроткой и гордой хромой поварихи Аси, которая любит непутевого шофера Степана (Александр Сурин), снялась молодая Ия Саввина. Несчастливая история отношений разворачивается на фоне пейзажей села в Горьковской области. Режиссер перемежает художественные кадры документальными: это творческий эксперимент, благодаря которому картина стала более убедительной, а герои — абсолютно правдивыми.
Четырехсерийная сага "Сибириада" — о судьбах нескольких поколений исследователей Сибири. Эту работу Кончаловского удостоили Гран-при Каннского кинофестиваля. Картину называли "славянским вариантом "Унесенных ветром" и сравнивали с прозой Маркеса. В фильме звездный актерский состав: Виталий Соломин, Наталья Андрейченко, Никита Михалков, Людмила Гурченко.
Четырехсерийная сага "Сибириада" — о судьбах нескольких поколений исследователей Сибири. Эту работу Кончаловского удостоили Гран-при Каннского кинофестиваля. Картину называли "славянским вариантом "Унесенных ветром" и сравнивали с прозой Маркеса. В фильме звездный актерский состав: Виталий Соломин, Наталья Андрейченко, Никита Михалков, Людмила Гурченко.
В 1980 году Андрей Кончаловский уехал в США. Его полнометражным дебютом в Голливуде стал фильм "Возлюбленные Марии" по мотивам повести Андрея Платонова "Река Потудань". Только действие перенесли из России в провинциальную Америку: главный герой возвращается из японского плена в Пенсильванию, женится на Марии, но семейная жизнь складывается непросто. Главную женскую роль сыграла Настасья Кински. Кончаловский говорил, что именно она "сделала его снова режиссером": он долгое время был без работы, а ее согласие на участие в проекте позволило получить финансирование.
В 1980 году Андрей Кончаловский уехал в США. Его полнометражным дебютом в Голливуде стал фильм "Возлюбленные Марии" по мотивам повести Андрея Платонова "Река Потудань". Только действие перенесли из России в провинциальную Америку: главный герой возвращается из японского плена в Пенсильванию, женится на Марии, но семейная жизнь складывается непросто. Главную женскую роль сыграла Настасья Кински. Кончаловский говорил, что именно она "сделала его снова режиссером": он долгое время был без работы, а ее согласие на участие в проекте позволило получить финансирование.
Умение показать на экране непростые судьбы и абсолютно точно подобрать актеров Андрей Сергеевич вновь продемонстрировал в драме "Дуэт для солиста".
Фильм — об известной скрипачке Стефани Андерсон (Джули Эндрюс), которая серьезно заболевает, а справиться с недугом ей помогают близкие люди: муж Дэвид (Алан Бейтс), ученик Константин (Руперт Эверетт), психиатр Льюис Фельдман (Макс фон Сюдов).
Умение показать на экране непростые судьбы и абсолютно точно подобрать актеров Андрей Сергеевич вновь продемонстрировал в драме "Дуэт для солиста".
Фильм — об известной скрипачке Стефани Андерсон (Джули Эндрюс), которая серьезно заболевает, а справиться с недугом ей помогают близкие люди: муж Дэвид (Алан Бейтс), ученик Константин (Руперт Эверетт), психиатр Льюис Фельдман (Макс фон Сюдов).
Пейзаж, натура в картинах Андрея Кончаловского — не только место действия, но и отдельный герой. Например, луизианские топкие болота, раскидистые ивы и дикие кустарники в фильме "Стыдливые люди" сами по себе создают тревожную атмосферу.
Пейзаж, натура в картинах Андрея Кончаловского — не только место действия, но и отдельный герой. Например, луизианские топкие болота, раскидистые ивы и дикие кустарники в фильме "Стыдливые люди" сами по себе создают тревожную атмосферу.
В "Стыдливых людях" журналистка Диана (Джилл Клейберг) вместе с избалованной дочерью (Марта Плимптон) летит в другой штат к родственникам. Но отшельница-кузина с тремя сыновьями не жалует героиню, еще один ее ребенок живет в городе, и его считают в семье изгоем. В такой странной обстановке Диана чувствует себя некомфортно. А вот ее дочь — наоборот.
В "Стыдливых людях" журналистка Диана (Джилл Клейберг) вместе с избалованной дочерью (Марта Плимптон) летит в другой штат к родственникам. Но отшельница-кузина с тремя сыновьями не жалует героиню, еще один ее ребенок живет в городе, и его считают в семье изгоем. В такой странной обстановке Диана чувствует себя некомфортно. А вот ее дочь — наоборот.
В исторической картине Андрея Кончаловского "Лев зимой" по пьесе Джеймса Голдмана средневековая история воспринимается как современная драма из-за интриг Алиеноры Аквитанской, любовницы короля Генриха II (Юлия Высоцкая), и сыновей монарха. При этом костюмы соответствуют той эпохе.
В исторической картине Андрея Кончаловского "Лев зимой" по пьесе Джеймса Голдмана средневековая история воспринимается как современная драма из-за интриг Алиеноры Аквитанской, любовницы короля Генриха II (Юлия Высоцкая), и сыновей монарха. При этом костюмы соответствуют той эпохе.
Одна из самых трагичных, тяжелых ролей Юлии Высоцкой — музы и жены Кончаловского — в картине "Рай". Русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления Ольга большую часть фильма проводит в полицейских участках, тюрьмах, концлагере. Но эта история еще и о любви — трагедию героини оттеняют ее отношения с инспектором концлагеря Хельмутом. Хлесткая, эмоциональная черно-белая лента заставляет задуматься о многих важных для каждого человека вещах. Фильм получил "Серебряного льва" за режиссуру на Венецианском кинофестивале, несколько "Золотых орлов" и премий "Ника".
Одна из самых трагичных, тяжелых ролей Юлии Высоцкой — музы и жены Кончаловского — в картине "Рай". Русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления Ольга большую часть фильма проводит в полицейских участках, тюрьмах, концлагере. Но эта история еще и о любви — трагедию героини оттеняют ее отношения с инспектором концлагеря Хельмутом. Хлесткая, эмоциональная черно-белая лента заставляет задуматься о многих важных для каждого человека вещах. Фильм получил "Серебряного льва" за режиссуру на Венецианском кинофестивале, несколько "Золотых орлов" и премий "Ника".
Масштабная, как и личность героя, картина "Грех" о художнике и скульпторе Микеланджело обязательна к просмотру не только ценителям истории и искусства. Это не просто рассказ о гении и его работах, а еще и экскурс в прошлое — со средневековой борьбой за власть между Медичи и Делла Ровере, непростыми поисками вдохновения творческого человека. И, конечно, этот фильм — о любви.
Масштабная, как и личность героя, картина "Грех" о художнике и скульпторе Микеланджело обязательна к просмотру не только ценителям истории и искусства. Это не просто рассказ о гении и его работах, а еще и экскурс в прошлое — со средневековой борьбой за власть между Медичи и Делла Ровере, непростыми поисками вдохновения творческого человека. И, конечно, этот фильм — о любви.
Кончаловский напоминает, что любовь можно испытывать не только к человеку, но и к произведению, а иногда и к чему-то совсем эфемерному. И хотя в "Грехе" главным героем становится великий Микеланджело, а женские персонажи появляются в кадре редко, они выполняют важную функцию: помогают лучше понять гениальность мастера.
Кончаловский напоминает, что любовь можно испытывать не только к человеку, но и к произведению, а иногда и к чему-то совсем эфемерному. И хотя в "Грехе" главным героем становится великий Микеланджело, а женские персонажи появляются в кадре редко, они выполняют важную функцию: помогают лучше понять гениальность мастера.
Картина "Лена и справедливость" — дебют Екатерины Вещевой, которая работала с Кончаловским над "Белыми ночами почтальона Алексея Тряпицына" и монтировала фильм "Рай". Андрей Сергеевич выступил художественным руководителем ее самостоятельного проекта.
Картина "Лена и справедливость" — дебют Екатерины Вещевой, которая работала с Кончаловским над "Белыми ночами почтальона Алексея Тряпицына" и монтировала фильм "Рай". Андрей Сергеевич выступил художественным руководителем ее самостоятельного проекта.
Фильм — о провинциальной продавщице Лене (Анна Уколова), которая решает все проблемы супруга и своих детей. В сильном характере Лены много глубины и энергии, которая становится катализатором всего действа. А в мытарствах простой российской женщины прослеживаются отсылки к героиням картин Андрея Кончаловского.
Фильм — о провинциальной продавщице Лене (Анна Уколова), которая решает все проблемы супруга и своих детей. В сильном характере Лены много глубины и энергии, которая становится катализатором всего действа. А в мытарствах простой российской женщины прослеживаются отсылки к героиням картин Андрея Кончаловского.
Дебют Кончаловского "Первый учитель" по повести Чингиза Айтматова — светлая, трагичная и искренняя кинолента.
По признанию режиссера, он снимал фильм под влиянием работ Акиры Куросавы, пытаясь представить, как бы японский мастер экранизировал произведение. В итоге получилось передать глубину литературного оригинала и сложность характеров героев.
"Первый учитель" — история красноармейца Дюйшена, который приезжает в киргизский аул, чтобы открыть школу, и сталкивается с многовековым патриархальным укладом, непринятием прогресса. Главную героиню — девушку Алтынай — сыграла балерина Наталья Аринбасарова. За эту роль она получила приз Венецианского кинофестиваля. Дебютная картина Кончаловского предопределила идеи и смыслы его последующих проектов.
Не менее важная работа в творческой карьере Андрея Кончаловского — "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". И снова режиссер показывает сложную женскую судьбу. В роли кроткой и гордой хромой поварихи Аси, которая любит непутевого шофера Степана (Александр Сурин), снялась молодая Ия Саввина. Несчастливая история отношений разворачивается на фоне пейзажей села в Горьковской области. Режиссер перемежает художественные кадры документальными: это творческий эксперимент, благодаря которому картина стала более убедительной, а герои — абсолютно правдивыми.
Четырехсерийная сага "Сибириада" — о судьбах нескольких поколений исследователей Сибири. Эту работу Кончаловского удостоили Гран-при Каннского кинофестиваля. Картину называли "славянским вариантом "Унесенных ветром" и сравнивали с прозой Маркеса. В фильме звездный актерский состав: Виталий Соломин, Наталья Андрейченко, Никита Михалков, Людмила Гурченко.
В 1980 году Андрей Кончаловский уехал в США. Его полнометражным дебютом в Голливуде стал фильм "Возлюбленные Марии" по мотивам повести Андрея Платонова "Река Потудань". Только действие перенесли из России в провинциальную Америку: главный герой возвращается из японского плена в Пенсильванию, женится на Марии, но семейная жизнь складывается непросто. Главную женскую роль сыграла Настасья Кински. Кончаловский говорил, что именно она "сделала его снова режиссером": он долгое время был без работы, а ее согласие на участие в проекте позволило получить финансирование.
Умение показать на экране непростые судьбы и абсолютно точно подобрать актеров Андрей Сергеевич вновь продемонстрировал в драме "Дуэт для солиста".
Фильм — об известной скрипачке Стефани Андерсон (Джули Эндрюс), которая серьезно заболевает, а справиться с недугом ей помогают близкие люди: муж Дэвид (Алан Бейтс), ученик Константин (Руперт Эверетт), психиатр Льюис Фельдман (Макс фон Сюдов).
Пейзаж, натура в картинах Андрея Кончаловского — не только место действия, но и отдельный герой. Например, луизианские топкие болота, раскидистые ивы и дикие кустарники в фильме "Стыдливые люди" сами по себе создают тревожную атмосферу.
В "Стыдливых людях" журналистка Диана (Джилл Клейберг) вместе с избалованной дочерью (Марта Плимптон) летит в другой штат к родственникам. Но отшельница-кузина с тремя сыновьями не жалует героиню, еще один ее ребенок живет в городе, и его считают в семье изгоем. В такой странной обстановке Диана чувствует себя некомфортно. А вот ее дочь — наоборот.
В исторической картине Андрея Кончаловского "Лев зимой" по пьесе Джеймса Голдмана средневековая история воспринимается как современная драма из-за интриг Алиеноры Аквитанской, любовницы короля Генриха II (Юлия Высоцкая), и сыновей монарха. При этом костюмы соответствуют той эпохе.
Одна из самых трагичных, тяжелых ролей Юлии Высоцкой — музы и жены Кончаловского — в картине "Рай". Русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления Ольга большую часть фильма проводит в полицейских участках, тюрьмах, концлагере. Но эта история еще и о любви — трагедию героини оттеняют ее отношения с инспектором концлагеря Хельмутом. Хлесткая, эмоциональная черно-белая лента заставляет задуматься о многих важных для каждого человека вещах. Фильм получил "Серебряного льва" за режиссуру на Венецианском кинофестивале, несколько "Золотых орлов" и премий "Ника".
Масштабная, как и личность героя, картина "Грех" о художнике и скульпторе Микеланджело обязательна к просмотру не только ценителям истории и искусства. Это не просто рассказ о гении и его работах, а еще и экскурс в прошлое — со средневековой борьбой за власть между Медичи и Делла Ровере, непростыми поисками вдохновения творческого человека. И, конечно, этот фильм — о любви.
Кончаловский напоминает, что любовь можно испытывать не только к человеку, но и к произведению, а иногда и к чему-то совсем эфемерному. И хотя в "Грехе" главным героем становится великий Микеланджело, а женские персонажи появляются в кадре редко, они выполняют важную функцию: помогают лучше понять гениальность мастера.
Картина "Лена и справедливость" — дебют Екатерины Вещевой, которая работала с Кончаловским над "Белыми ночами почтальона Алексея Тряпицына" и монтировала фильм "Рай". Андрей Сергеевич выступил художественным руководителем ее самостоятельного проекта.
Фильм — о провинциальной продавщице Лене (Анна Уколова), которая решает все проблемы супруга и своих детей. В сильном характере Лены много глубины и энергии, которая становится катализатором всего действа. А в мытарствах простой российской женщины прослеживаются отсылки к героиням картин Андрея Кончаловского.