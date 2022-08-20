https://ria.ru/20220820/konchalovskiy-1810941095.html

Путин и Мишустин поздравили Андрея Кончаловского 85-летием

Путин и Мишустин поздравили Андрея Кончаловского 85-летием - РИА Новости, 20.08.2022

Путин и Мишустин поздравили Андрея Кончаловского 85-летием

Президент России Владимир Путин поздравил режиссёра театра и кино, сценариста, продюсера Андрея Кончаловского с 85-летием и отметил неординарность замысла его... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T11:24

2022-08-20T11:24

2022-08-20T11:48

культура

новости культуры

владимир путин

андрей кончаловский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0f/1809750766_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b2cc673eebb4338a809d3eb62e728a8b.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил режиссёра театра и кино, сценариста, продюсера Андрея Кончаловского с 85-летием и отметил неординарность замысла его работ, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."И в нашей стране, и за её пределами Вас знают как выдающегося режиссёра и сценариста, яркого, искренне преданного любимому делу человека. Ваши работы, удостоенные престижных профессиональных наград и премий, неизменно становятся событием в отечественном и мировом кинематографе, отличаются неординарностью замысла, блестящими актёрскими ансамблями, почерком настоящего Мастера и Творца", – говорится в телеграмме.Президент пожелал Кончаловскому доброго здоровья, неиссякаемого вдохновения и всего наилучшего.Премьер-министр РФ Михаил Мишустин также направил поздравительную телеграмму Кончаловскому, назвав его ярким и многогранным. Он отметил, что редкий дар Кончаловского, его индивидуальность, невероятная энергия воплотились в уникальные фильмы и спектакли, сценарии, телепрограммы, проекты и книги."Многие годы экранизациями русской классики, историческими и музыкальными картинами, документальными лентами, драматическими и оперными спектаклями Вы восхищаете миллионы людей у нас в стране и далеко за её пределами. Желаю Вам удачи во всём, новых проектов и премьер. Здоровья и благополучия Вам и Вашей творческой семье", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, владимир путин, андрей кончаловский