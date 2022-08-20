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Режиссер и его героини: лучшие фильмы Андрея Кончаловского - РИА Новости, 20.08.2022
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Культура
https://ria.ru/20220820/konchalovskiy-1809809820.html
Режиссер и его героини: лучшие фильмы Андрея Кончаловского
Режиссер и его героини: лучшие фильмы Андрея Кончаловского - РИА Новости, 20.08.2022
Режиссер и его героини: лучшие фильмы Андрея Кончаловского
Андрей Кончаловский отмечает 85-летие. Мы знаем его как режиссера, который работает в кино и театре, нескучно экранизирует классику и не боится... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T08:00
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юлия высоцкая
россия
андрей кончаловский
культура
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что посмотреть
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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Андрей Кончаловский отмечает 85-летие. Мы знаем его как режиссера, который работает в кино и театре, нескучно экранизирует классику и не боится экспериментировать. А еще с любовью и пониманием создает женские образы — от деревенских девушек до аристократок.
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Анна Нехаева
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юлия высоцкая, россия, андрей кончаловский, кино и сериалы, знаменитости, фото, что посмотреть
Юлия Высоцкая, Россия, Андрей Кончаловский, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, что посмотреть
08:00 20.08.2022 (обновлено: 08:04 20.08.2022)
 

Режиссер и его героини: лучшие фильмы Андрея Кончаловского

Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости, Анна Нехаева. Андрей Кончаловский отмечает 85-летие. Мы знаем его как режиссера, который работает в кино и театре, нескучно экранизирует классику и не боится экспериментировать. А еще с любовью и пониманием создает женские образы — от деревенских девушек до аристократок.
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Дебют Кончаловского "Первый учитель" по повести Чингиза Айтматова — светлая, трагичная и искренняя кинолента.
По признанию режиссера, он снимал фильм под влиянием работ Акиры Куросавы, пытаясь представить, как бы японский мастер экранизировал произведение. В итоге получилось передать глубину литературного оригинала и сложность характеров героев.

Клара Юсупжанова и Наталья Аринбасарова на съемках фильма Первый учитель режиссера Андрея Кончаловского
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Дебют Кончаловского "Первый учитель" по повести Чингиза Айтматова — светлая, трагичная и искренняя кинолента.
По признанию режиссера, он снимал фильм под влиянием работ Акиры Куросавы, пытаясь представить, как бы японский мастер экранизировал произведение. В итоге получилось передать глубину литературного оригинала и сложность характеров героев.

© РИА Новости
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"Первый учитель" — история красноармейца Дюйшена, который приезжает в киргизский аул, чтобы открыть школу, и сталкивается с многовековым патриархальным укладом, непринятием прогресса. Главную героиню — девушку Алтынай — сыграла балерина Наталья Аринбасарова. За эту роль она получила приз Венецианского кинофестиваля. Дебютная картина Кончаловского предопределила идеи и смыслы его последующих проектов.

Кадр из фильма Первый учитель
2 из 14

"Первый учитель" — история красноармейца Дюйшена, который приезжает в киргизский аул, чтобы открыть школу, и сталкивается с многовековым патриархальным укладом, непринятием прогресса. Главную героиню — девушку Алтынай — сыграла балерина Наталья Аринбасарова. За эту роль она получила приз Венецианского кинофестиваля. Дебютная картина Кончаловского предопределила идеи и смыслы его последующих проектов.

© РИА Новости
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© Мосфильм (1967)

Не менее важная работа в творческой карьере Андрея Кончаловского — "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". И снова режиссер показывает сложную женскую судьбу. В роли кроткой и гордой хромой поварихи Аси, которая любит непутевого шофера Степана (Александр Сурин), снялась молодая Ия Саввина. Несчастливая история отношений разворачивается на фоне пейзажей села в Горьковской области. Режиссер перемежает художественные кадры документальными: это творческий эксперимент, благодаря которому картина стала более убедительной, а герои — абсолютно правдивыми.

Кадр из фильма История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж
3 из 14

Не менее важная работа в творческой карьере Андрея Кончаловского — "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж". И снова режиссер показывает сложную женскую судьбу. В роли кроткой и гордой хромой поварихи Аси, которая любит непутевого шофера Степана (Александр Сурин), снялась молодая Ия Саввина. Несчастливая история отношений разворачивается на фоне пейзажей села в Горьковской области. Режиссер перемежает художественные кадры документальными: это творческий эксперимент, благодаря которому картина стала более убедительной, а герои — абсолютно правдивыми.

© Мосфильм (1967)
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

Четырехсерийная сага "Сибириада" — о судьбах нескольких поколений исследователей Сибири. Эту работу Кончаловского удостоили Гран-при Каннского кинофестиваля. Картину называли "славянским вариантом "Унесенных ветром" и сравнивали с прозой Маркеса. В фильме звездный актерский состав: Виталий Соломин, Наталья Андрейченко, Никита Михалков, Людмила Гурченко.

Актриса Наталья Андрейченко в фильме Сибириада
4 из 14

Четырехсерийная сага "Сибириада" — о судьбах нескольких поколений исследователей Сибири. Эту работу Кончаловского удостоили Гран-при Каннского кинофестиваля. Картину называли "славянским вариантом "Унесенных ветром" и сравнивали с прозой Маркеса. В фильме звездный актерский состав: Виталий Соломин, Наталья Андрейченко, Никита Михалков, Людмила Гурченко.

© РИА Новости
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© Cannon Group (1984)

В 1980 году Андрей Кончаловский уехал в США. Его полнометражным дебютом в Голливуде стал фильм "Возлюбленные Марии" по мотивам повести Андрея Платонова "Река Потудань". Только действие перенесли из России в провинциальную Америку: главный герой возвращается из японского плена в Пенсильванию, женится на Марии, но семейная жизнь складывается непросто. Главную женскую роль сыграла Настасья Кински. Кончаловский говорил, что именно она "сделала его снова режиссером": он долгое время был без работы, а ее согласие на участие в проекте позволило получить финансирование.

Кадр из фильма Возлюбленные Марии
5 из 14

В 1980 году Андрей Кончаловский уехал в США. Его полнометражным дебютом в Голливуде стал фильм "Возлюбленные Марии" по мотивам повести Андрея Платонова "Река Потудань". Только действие перенесли из России в провинциальную Америку: главный герой возвращается из японского плена в Пенсильванию, женится на Марии, но семейная жизнь складывается непросто. Главную женскую роль сыграла Настасья Кински. Кончаловский говорил, что именно она "сделала его снова режиссером": он долгое время был без работы, а ее согласие на участие в проекте позволило получить финансирование.

© Cannon Group (1984)
© Golan-Globus Productions (1986)

Умение показать на экране непростые судьбы и абсолютно точно подобрать актеров Андрей Сергеевич вновь продемонстрировал в драме "Дуэт для солиста".
Фильм — об известной скрипачке Стефани Андерсон (Джули Эндрюс), которая серьезно заболевает, а справиться с недугом ей помогают близкие люди: муж Дэвид (Алан Бейтс), ученик Константин (Руперт Эверетт), психиатр Льюис Фельдман (Макс фон Сюдов).

Кадр из фильма Дуэт для солиста
6 из 14

Умение показать на экране непростые судьбы и абсолютно точно подобрать актеров Андрей Сергеевич вновь продемонстрировал в драме "Дуэт для солиста".
Фильм — об известной скрипачке Стефани Андерсон (Джули Эндрюс), которая серьезно заболевает, а справиться с недугом ей помогают близкие люди: муж Дэвид (Алан Бейтс), ученик Константин (Руперт Эверетт), психиатр Льюис Фельдман (Макс фон Сюдов).

© Golan-Globus Productions (1986)
© Cannon Group (1987)

Пейзаж, натура в картинах Андрея Кончаловского — не только место действия, но и отдельный герой. Например, луизианские топкие болота, раскидистые ивы и дикие кустарники в фильме "Стыдливые люди" сами по себе создают тревожную атмосферу.

Кадр из фильма Стыдливые люди
7 из 14

Пейзаж, натура в картинах Андрея Кончаловского — не только место действия, но и отдельный герой. Например, луизианские топкие болота, раскидистые ивы и дикие кустарники в фильме "Стыдливые люди" сами по себе создают тревожную атмосферу.

© Cannon Group (1987)
© Cannon Group (1987)

В "Стыдливых людях" журналистка Диана (Джилл Клейберг) вместе с избалованной дочерью (Марта Плимптон) летит в другой штат к родственникам. Но отшельница-кузина с тремя сыновьями не жалует героиню, еще один ее ребенок живет в городе, и его считают в семье изгоем. В такой странной обстановке Диана чувствует себя некомфортно. А вот ее дочь — наоборот.

Кадр из фильма Стыдливые люди
8 из 14

В "Стыдливых людях" журналистка Диана (Джилл Клейберг) вместе с избалованной дочерью (Марта Плимптон) летит в другой штат к родственникам. Но отшельница-кузина с тремя сыновьями не жалует героиню, еще один ее ребенок живет в городе, и его считают в семье изгоем. В такой странной обстановке Диана чувствует себя некомфортно. А вот ее дочь — наоборот.

© Cannon Group (1987)
© Showtime Networks, Hallmark Entertainment (2003)

В исторической картине Андрея Кончаловского "Лев зимой" по пьесе Джеймса Голдмана средневековая история воспринимается как современная драма из-за интриг Алиеноры Аквитанской, любовницы короля Генриха II (Юлия Высоцкая), и сыновей монарха. При этом костюмы соответствуют той эпохе.

Кадр из фильма Лев зимой
9 из 14

В исторической картине Андрея Кончаловского "Лев зимой" по пьесе Джеймса Голдмана средневековая история воспринимается как современная драма из-за интриг Алиеноры Аквитанской, любовницы короля Генриха II (Юлия Высоцкая), и сыновей монарха. При этом костюмы соответствуют той эпохе.

© Showtime Networks, Hallmark Entertainment (2003)
© РИА Новости / WDSSPR / Перейти в фотобанк

Одна из самых трагичных, тяжелых ролей Юлии Высоцкой — музы и жены Кончаловского — в картине "Рай". Русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления Ольга большую часть фильма проводит в полицейских участках, тюрьмах, концлагере. Но эта история еще и о любви — трагедию героини оттеняют ее отношения с инспектором концлагеря Хельмутом. Хлесткая, эмоциональная черно-белая лента заставляет задуматься о многих важных для каждого человека вещах. Фильм получил "Серебряного льва" за режиссуру на Венецианском кинофестивале, несколько "Золотых орлов" и премий "Ника".

Кадр из фильма Рай режиссера Андрея Кончаловского
10 из 14

Одна из самых трагичных, тяжелых ролей Юлии Высоцкой — музы и жены Кончаловского — в картине "Рай". Русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления Ольга большую часть фильма проводит в полицейских участках, тюрьмах, концлагере. Но эта история еще и о любви — трагедию героини оттеняют ее отношения с инспектором концлагеря Хельмутом. Хлесткая, эмоциональная черно-белая лента заставляет задуматься о многих важных для каждого человека вещах. Фильм получил "Серебряного льва" за режиссуру на Венецианском кинофестивале, несколько "Золотых орлов" и премий "Ника".

© РИА Новости / WDSSPR
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© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2019)

Масштабная, как и личность героя, картина "Грех" о художнике и скульпторе Микеланджело обязательна к просмотру не только ценителям истории и искусства. Это не просто рассказ о гении и его работах, а еще и экскурс в прошлое — со средневековой борьбой за власть между Медичи и Делла Ровере, непростыми поисками вдохновения творческого человека. И, конечно, этот фильм — о любви.

Кадр из фильма Грех
11 из 14

Масштабная, как и личность героя, картина "Грех" о художнике и скульпторе Микеланджело обязательна к просмотру не только ценителям истории и искусства. Это не просто рассказ о гении и его работах, а еще и экскурс в прошлое — со средневековой борьбой за власть между Медичи и Делла Ровере, непростыми поисками вдохновения творческого человека. И, конечно, этот фильм — о любви.

© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2019)
© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2019)

Кончаловский напоминает, что любовь можно испытывать не только к человеку, но и к произведению, а иногда и к чему-то совсем эфемерному. И хотя в "Грехе" главным героем становится великий Микеланджело, а женские персонажи появляются в кадре редко, они выполняют важную функцию: помогают лучше понять гениальность мастера.

Кадр из фильма Грех
12 из 14

Кончаловский напоминает, что любовь можно испытывать не только к человеку, но и к произведению, а иногда и к чему-то совсем эфемерному. И хотя в "Грехе" главным героем становится великий Микеланджело, а женские персонажи появляются в кадре редко, они выполняют важную функцию: помогают лучше понять гениальность мастера.

© Продюсерский центр Андрея Кончаловского (2019)
© Предоставлено Planeta Inform

Картина "Лена и справедливость" — дебют Екатерины Вещевой, которая работала с Кончаловским над "Белыми ночами почтальона Алексея Тряпицына" и монтировала фильм "Рай". Андрей Сергеевич выступил художественным руководителем ее самостоятельного проекта.

Кадр из фильма Лена и справедливость
13 из 14

Картина "Лена и справедливость" — дебют Екатерины Вещевой, которая работала с Кончаловским над "Белыми ночами почтальона Алексея Тряпицына" и монтировала фильм "Рай". Андрей Сергеевич выступил художественным руководителем ее самостоятельного проекта.

© Предоставлено Planeta Inform
© Предоставлено Planeta Inform

Фильм — о провинциальной продавщице Лене (Анна Уколова), которая решает все проблемы супруга и своих детей. В сильном характере Лены много глубины и энергии, которая становится катализатором всего действа. А в мытарствах простой российской женщины прослеживаются отсылки к героиням картин Андрея Кончаловского.

Кадр из фильма Лена и справедливость
14 из 14

Фильм — о провинциальной продавщице Лене (Анна Уколова), которая решает все проблемы супруга и своих детей. В сильном характере Лены много глубины и энергии, которая становится катализатором всего действа. А в мытарствах простой российской женщины прослеживаются отсылки к героиням картин Андрея Кончаловского.

© Предоставлено Planeta Inform
 
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