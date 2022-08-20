Режиссер и его героини: лучшие фильмы Андрея Кончаловского

© Cannon Group (1984)

В 1980 году Андрей Кончаловский уехал в США. Его полнометражным дебютом в Голливуде стал фильм "Возлюбленные Марии" по мотивам повести Андрея Платонова "Река Потудань". Только действие перенесли из России в провинциальную Америку: главный герой возвращается из японского плена в Пенсильванию, женится на Марии, но семейная жизнь складывается непросто. Главную женскую роль сыграла Настасья Кински. Кончаловский говорил, что именно она "сделала его снова режиссером": он долгое время был без работы, а ее согласие на участие в проекте позволило получить финансирование.