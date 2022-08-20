https://ria.ru/20220820/knigi-1810952559.html
В Сочи полицейские собрали книги для детей ДНР и ЛНР
В Сочи полицейские собрали книги для детей ДНР и ЛНР - РИА Новости, 20.08.2022
В Сочи полицейские собрали книги для детей ДНР и ЛНР
Почти 150 сборников детских произведений собрали полицейские в Сочи для учащихся Донецкой и Луганской народных республик в рамках акции "Книги - Донбассу",... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:38
2022-08-20T12:38
2022-08-20T12:38
андрей некрасов
луганская народная республика
российское движение школьников
россия
сочи
в мире
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СОЧИ, 20 авг – РИА Новости. Почти 150 сборников детских произведений собрали полицейские в Сочи для учащихся Донецкой и Луганской народных республик в рамках акции "Книги - Донбассу", сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.Ранее отмечалось, что в России под руководством Минпросвещения РФ и Российского движения школьников стартовала благотворительная акция "Мы вместе", предполагающая сбор детской литературы на русском языке для детей ДНР И ЛНР. В связи с этим, сочинская мэрия организовала сбор художественной и учебной литературы для детей ДНР и ЛНР."В рамках Всероссийской благотворительной акции "Книги – Донбассу" сотрудники УВД по города Сочи ГУ МВД России по Краснодарскому краю собрали для детей из ДНР и ЛНР около 150 сборников детских произведений, изданий художественной, образовательной и общеразвивающей литературы. В ближайшее время книги доставят школьникам", - указывается в релизе.По словам начальника пресс-службы сочинского УВД Андрея Кошелева, для детей была собрана классическая коллекция изданий, на которых выросло не одно поколение соотечественников. В состав собранной литературы вошли такие произведения, как "Конек - Горбунок" Петра Ершова, "Сын полка" Валентина Катаева, "Королевство кривых зеркал" Виталия Губарева, "Приключения капитана Врунгеля" Андрея Некрасова, и другие.
https://ria.ru/20220815/knigi-1809787732.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей некрасов, луганская народная республика, российское движение школьников, россия, сочи, в мире
Андрей Некрасов, Луганская Народная Республика, Российское движение школьников, Россия, Сочи, В мире
В Сочи полицейские собрали книги для детей ДНР и ЛНР
В Сочи полицейские собрали около 150 сборников литературы для детей в ДНР и ЛНР