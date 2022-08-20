https://ria.ru/20220820/kitay-1810971645.html

Китайская делегация представила Шойгу экспозицию на "Армии-2022"

Китайская делегация представила Шойгу экспозицию на "Армии-2022" - РИА Новости, 20.08.2022

Китайская делегация представила Шойгу экспозицию на "Армии-2022"

Китайская делегация представила министру обороны РФ Сергею Шойгу свою экспозицию на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022". РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T14:45

2022-08-20T14:45

2022-08-20T14:45

безопасность

россия

китай

москва

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

форум "армия-2022"

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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Китайская делегация представила министру обороны РФ Сергею Шойгу свою экспозицию на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".Полковник Главного управления по развитию Вооружения и военной техники Китая Ван Хунцзюн показал модели основной военной техники, стоящей на вооружении Китайской народно-освободительной армии: истребители, самолет обнаружения воздушных целей, корабли и подлодоки, систему поиска и уничтожения мин, различные радиолокационные станции и систему обнаружения и сопровождения воздушных целей."Спасибо за подробный рассказ", - сказал Шойгу и также поблагодарил полковника Ван Хунцзюня на китайском языке.Кроме того, министр обороны ознакомился с новейшими разработками военной медицины. Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин доложил Шойгу о возможностях современных мобильных полевых госпиталей, в том числе новейшего оборудования полевых операционных. Главе военного ведомства представили внутреннее оснащение и комплектацию защищенной санитарной машины "Линза".На стенде ФМБА министр оборон ознакомился с медицинскими средствами профилактики и лечения, новейшими перевязочными материалами. Кроме того, министру представили новый УЗИ-сканер, который может входить в состав мобильного диагностического комплекса полевого госпиталя. Благодаря данной разработке врач в Москве сможет оценить состояние солдата, находящегося в районе боевых действий.Директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" Дарья Борисова доложила главе военного ведомства о перспективах развития организации и продемонстрировала макет проекта строительства учебного центра "Авангард" в Абу-Даби. В демоцентре "Концерна "Калашников" министр обороны оценил перспективные образцы стрелкового оружия и средств индивидуальной защиты, а также роботизированные комплексы.

https://ria.ru/20220820/shoygu-1810968919.html

https://ria.ru/20220820/devushki-1810787885.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

безопасность, россия, китай, москва, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), форум "армия-2022"