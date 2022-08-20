Китайская делегация представила Шойгу экспозицию на "Армии-2022"
На "Армии-2022" китайская делегация представила Шойгу технику, стоящую на вооружении НОАК
"Армия-2022". Архивное фото
ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Китайская делегация представила министру обороны РФ Сергею Шойгу свою экспозицию на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".
Полковник Главного управления по развитию Вооружения и военной техники Китая Ван Хунцзюн показал модели основной военной техники, стоящей на вооружении Китайской народно-освободительной армии: истребители, самолет обнаружения воздушных целей, корабли и подлодоки, систему поиска и уничтожения мин, различные радиолокационные станции и систему обнаружения и сопровождения воздушных целей.
"Спасибо за подробный рассказ", - сказал Шойгу и также поблагодарил полковника Ван Хунцзюня на китайском языке.
Кроме того, министр обороны ознакомился с новейшими разработками военной медицины. Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин доложил Шойгу о возможностях современных мобильных полевых госпиталей, в том числе новейшего оборудования полевых операционных. Главе военного ведомства представили внутреннее оснащение и комплектацию защищенной санитарной машины "Линза".
На стенде ФМБА министр оборон ознакомился с медицинскими средствами профилактики и лечения, новейшими перевязочными материалами. Кроме того, министру представили новый УЗИ-сканер, который может входить в состав мобильного диагностического комплекса полевого госпиталя. Благодаря данной разработке врач в Москве сможет оценить состояние солдата, находящегося в районе боевых действий.
Директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" Дарья Борисова доложила главе военного ведомства о перспективах развития организации и продемонстрировала макет проекта строительства учебного центра "Авангард" в Абу-Даби. В демоцентре "Концерна "Калашников" министр обороны оценил перспективные образцы стрелкового оружия и средств индивидуальной защиты, а также роботизированные комплексы.