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Китайская делегация представила Шойгу экспозицию на "Армии-2022" - РИА Новости, 20.08.2022
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Китайская делегация представила Шойгу экспозицию на "Армии-2022"
Китайская делегация представила Шойгу экспозицию на "Армии-2022" - РИА Новости, 20.08.2022
Китайская делегация представила Шойгу экспозицию на "Армии-2022"
Китайская делегация представила министру обороны РФ Сергею Шойгу свою экспозицию на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022". РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T14:45
2022-08-20T14:45
безопасность
россия
китай
москва
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
форум "армия-2022"
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Китайская делегация представила министру обороны РФ Сергею Шойгу свою экспозицию на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".Полковник Главного управления по развитию Вооружения и военной техники Китая Ван Хунцзюн показал модели основной военной техники, стоящей на вооружении Китайской народно-освободительной армии: истребители, самолет обнаружения воздушных целей, корабли и подлодоки, систему поиска и уничтожения мин, различные радиолокационные станции и систему обнаружения и сопровождения воздушных целей."Спасибо за подробный рассказ", - сказал Шойгу и также поблагодарил полковника Ван Хунцзюня на китайском языке.Кроме того, министр обороны ознакомился с новейшими разработками военной медицины. Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин доложил Шойгу о возможностях современных мобильных полевых госпиталей, в том числе новейшего оборудования полевых операционных. Главе военного ведомства представили внутреннее оснащение и комплектацию защищенной санитарной машины "Линза".На стенде ФМБА министр оборон ознакомился с медицинскими средствами профилактики и лечения, новейшими перевязочными материалами. Кроме того, министру представили новый УЗИ-сканер, который может входить в состав мобильного диагностического комплекса полевого госпиталя. Благодаря данной разработке врач в Москве сможет оценить состояние солдата, находящегося в районе боевых действий.Директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" Дарья Борисова доложила главе военного ведомства о перспективах развития организации и продемонстрировала макет проекта строительства учебного центра "Авангард" в Абу-Даби. В демоцентре "Концерна "Калашников" министр обороны оценил перспективные образцы стрелкового оружия и средств индивидуальной защиты, а также роботизированные комплексы.
https://ria.ru/20220820/shoygu-1810968919.html
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безопасность, россия, китай, москва, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), форум "армия-2022"
Безопасность, Россия, Китай, Москва, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России), Форум "Армия-2022"
14:45 20.08.2022
 
Китайская делегация представила Шойгу экспозицию на "Армии-2022"

На "Армии-2022" китайская делегация представила Шойгу технику, стоящую на вооружении НОАК

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк"Армия-2022"
Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ПАРК "ПАТРИОТ" (Московская область), 20 авг - РИА Новости. Китайская делегация представила министру обороны РФ Сергею Шойгу свою экспозицию на Международном военно-техническом форуме "Армия-2022".
Полковник Главного управления по развитию Вооружения и военной техники Китая Ван Хунцзюн показал модели основной военной техники, стоящей на вооружении Китайской народно-освободительной армии: истребители, самолет обнаружения воздушных целей, корабли и подлодоки, систему поиска и уничтожения мин, различные радиолокационные станции и систему обнаружения и сопровождения воздушных целей.
Министр обороны России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
14:27
Шойгу ознакомился с новыми образцами вооружения на форуме "Армия-2022"
"Спасибо за подробный рассказ", - сказал Шойгу и также поблагодарил полковника Ван Хунцзюня на китайском языке.
Кроме того, министр обороны ознакомился с новейшими разработками военной медицины. Начальник Главного военно-медицинского управления МО РФ Дмитрий Тришкин доложил Шойгу о возможностях современных мобильных полевых госпиталей, в том числе новейшего оборудования полевых операционных. Главе военного ведомства представили внутреннее оснащение и комплектацию защищенной санитарной машины "Линза".
На стенде ФМБА министр оборон ознакомился с медицинскими средствами профилактики и лечения, новейшими перевязочными материалами. Кроме того, министру представили новый УЗИ-сканер, который может входить в состав мобильного диагностического комплекса полевого госпиталя. Благодаря данной разработке врач в Москве сможет оценить состояние солдата, находящегося в районе боевых действий.
Директор Учебно-методического центра военно-патриотического воспитания "Авангард" Дарья Борисова доложила главе военного ведомства о перспективах развития организации и продемонстрировала макет проекта строительства учебного центра "Авангард" в Абу-Даби. В демоцентре "Концерна "Калашников" министр обороны оценил перспективные образцы стрелкового оружия и средств индивидуальной защиты, а также роботизированные комплексы.
Девушки на выставке в рамках Международного военно-технического форума Армия-2022 - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
08:10
А ну-ка, девушки: самая привлекательная часть форума "Армия"
 
БезопасностьРоссияКитайМоскваФедеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)Форум "Армия-2022"
 
 
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