https://ria.ru/20220820/kirienko-1810950745.html

Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля

Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля - РИА Новости, 20.08.2022

Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко признался, что с детства мечтал стать капитаном дальнего плавания, а также рассказал о трех... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T12:24

2022-08-20T12:24

2022-08-20T17:35

общество

луганск

черное море

красное сормово

центр знаний машук

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ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко признался, что с детства мечтал стать капитаном дальнего плавания, а также рассказал о трех своих наставниках в жизни и мудрости, которой они с ним поделились."Первый учитель и наставник, которому я невероятно благодарен, - Галина Николаевна Сиротина, декан кораблестроительного факультета… Сейчас это академия в городе Луганск. Галины Николаевны уже нет с нами, но я помню - человек, который когда-то мне очень помог в жизни. У меня с детства, после того как я вырос на Чёрном море, была мечта стать капитаном дальнего плавания. Но к 10-му классу испортилось зрение", - поделился Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску Центра знаний "Машук".Он признался, что из-за этого "пребывал в очень грустном состоянии и думал куда ему поступать" и в этот момент и встретился с Галиной Сиротиной, которая "сагитировала на кораблестроительный факультет".Среди своих учителей Кириенко также назвал директора завода "Красное Сормово" Николая Сергеевича Жаркова - он научил "настоящей теории относительности". Третьем учителем он назвал старшего технического директора Toyota Нампачи Хаяси, который научил его тому, что "ни одну серьезную проблему нельзя решать в кабинете" - перед этим стоит поговорить с людьми на работе, а не с докладов.

https://ria.ru/20210902/rogozin-1748404732.html

https://ria.ru/20210901/putin-1748133540.html

луганск

черное море

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, луганск, черное море, красное сормово, центр знаний машук