Рейтинг@Mail.ru
Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/kirienko-1810950745.html
Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля
Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля - РИА Новости, 20.08.2022
Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко признался, что с детства мечтал стать капитаном дальнего плавания, а также рассказал о трех... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T12:24
2022-08-20T17:35
общество
луганск
черное море
красное сормово
центр знаний машук
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_0:30:2000:1155_1920x0_80_0_0_ebc71f4dbb9493a32f74be0831494ad0.jpg
ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко признался, что с детства мечтал стать капитаном дальнего плавания, а также рассказал о трех своих наставниках в жизни и мудрости, которой они с ним поделились."Первый учитель и наставник, которому я невероятно благодарен, - Галина Николаевна Сиротина, декан кораблестроительного факультета… Сейчас это академия в городе Луганск. Галины Николаевны уже нет с нами, но я помню - человек, который когда-то мне очень помог в жизни. У меня с детства, после того как я вырос на Чёрном море, была мечта стать капитаном дальнего плавания. Но к 10-му классу испортилось зрение", - поделился Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску Центра знаний "Машук".Он признался, что из-за этого "пребывал в очень грустном состоянии и думал куда ему поступать" и в этот момент и встретился с Галиной Сиротиной, которая "сагитировала на кораблестроительный факультет".Среди своих учителей Кириенко также назвал директора завода "Красное Сормово" Николая Сергеевича Жаркова - он научил "настоящей теории относительности". Третьем учителем он назвал старшего технического директора Toyota Нампачи Хаяси, который научил его тому, что "ни одну серьезную проблему нельзя решать в кабинете" - перед этим стоит поговорить с людьми на работе, а не с докладов.
https://ria.ru/20210902/rogozin-1748404732.html
https://ria.ru/20210901/putin-1748133540.html
луганск
черное море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1d/1799102267_297:0:2000:1277_1920x0_80_0_0_7a618829211f6c6251be0d6063c83bfe.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, луганск, черное море, красное сормово, центр знаний машук
Общество, Луганск, Черное море, Красное Сормово, Центр знаний Машук
12:24 20.08.2022 (обновлено: 17:35 20.08.2022)
 
Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля

Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля и трех наставниках в своей жизни

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко признался, что с детства мечтал стать капитаном дальнего плавания, а также рассказал о трех своих наставниках в жизни и мудрости, которой они с ним поделились.
"Первый учитель и наставник, которому я невероятно благодарен, - Галина Николаевна Сиротина, декан кораблестроительного факультета… Сейчас это академия в городе Луганск. Галины Николаевны уже нет с нами, но я помню - человек, который когда-то мне очень помог в жизни. У меня с детства, после того как я вырос на Чёрном море, была мечта стать капитаном дальнего плавания. Но к 10-му классу испортилось зрение", - поделился Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску Центра знаний "Машук".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
2 сентября 2021, 17:36Наука
Рогозин рассказал, что с детства мечтал управлять космической отраслью
Он признался, что из-за этого "пребывал в очень грустном состоянии и думал куда ему поступать" и в этот момент и встретился с Галиной Сиротиной, которая "сагитировала на кораблестроительный факультет".
"Не можешь ходить на кораблях - давай будешь их строить! Это же гораздо круче! Но тогда она мне объяснила совсем другое: "Забудь. Никто не знает, как ему лучше работать в жизни. Когда ты выбираешь образование, выбирай его не по принципу места работы, а выбирай его по фундаментальным знаниям, которые ты можешь получить"… Первое образование инженерное", - уточнил первый замруководителя администрации президента РФ, отметив, что такое образование помогает ему в жизни.
Среди своих учителей Кириенко также назвал директора завода "Красное Сормово" Николая Сергеевича Жаркова - он научил "настоящей теории относительности". Третьем учителем он назвал старшего технического директора Toyota Нампачи Хаяси, который научил его тому, что "ни одну серьезную проблему нельзя решать в кабинете" - перед этим стоит поговорить с людьми на работе, а не с докладов.
Президент РФ Владимир Путин во время приуроченной к Дню знаний встречи с учащимися школ во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 01.09.2021
1 сентября 2021, 11:52
Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве
 
ОбществоЛуганскЧерное мореКрасное СормовоЦентр знаний Машук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала