12:24 20.08.2022 (обновлено: 17:35 20.08.2022)
Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля
Кириенко рассказал о мечте стать капитаном корабля и трех наставниках в своей жизни
© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко . Архивное фото
ПЯТИГОРСК, 20 авг - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко признался, что с детства мечтал стать капитаном дальнего плавания, а также рассказал о трех своих наставниках в жизни и мудрости, которой они с ним поделились.
"Первый учитель и наставник, которому я невероятно благодарен, - Галина Николаевна Сиротина, декан кораблестроительного факультета… Сейчас это академия в городе Луганск. Галины Николаевны уже нет с нами, но я помню - человек, который когда-то мне очень помог в жизни. У меня с детства, после того как я вырос на Чёрном море, была мечта стать капитаном дальнего плавания. Но к 10-му классу испортилось зрение", - поделился Кириенко на встрече с участниками проектной сессии по запуску Центра знаний "Машук".
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Он признался, что из-за этого "пребывал в очень грустном состоянии и думал куда ему поступать" и в этот момент и встретился с Галиной Сиротиной, которая "сагитировала на кораблестроительный факультет".
"Не можешь ходить на кораблях - давай будешь их строить! Это же гораздо круче! Но тогда она мне объяснила совсем другое: "Забудь. Никто не знает, как ему лучше работать в жизни. Когда ты выбираешь образование, выбирай его не по принципу места работы, а выбирай его по фундаментальным знаниям, которые ты можешь получить"… Первое образование инженерное", - уточнил первый замруководителя администрации президента РФ, отметив, что такое образование помогает ему в жизни.
Среди своих учителей Кириенко также назвал директора завода "Красное Сормово" Николая Сергеевича Жаркова - он научил "настоящей теории относительности". Третьем учителем он назвал старшего технического директора Toyota Нампачи Хаяси, который научил его тому, что "ни одну серьезную проблему нельзя решать в кабинете" - перед этим стоит поговорить с людьми на работе, а не с докладов.
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