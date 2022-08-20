Американский историк назвал истинную цель США на Украине
Американский историк Хомский: США и Европа ведут против России немыслимую игру
© AP Photo / Jose Luis MaganaЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Здание Капитолия США в Вашингтоне
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Поддерживая Киев и выстраивая коалицию западных стран, Соединенные Штаты стараются максимально ослабить позиции России. Об этом в интервью мексиканской газете El Universal заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский.
16 августа, 08:00Не знаем, куда идем, — Киссинджер поставил Америке диагноз
"На этом саммите альянс, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию. Им нужно подорвать силы России еще серьезнее — так, чтобы она не смогла проводить переговоры, заниматься дипломатией", — пояснил Хомский.
Исследователя разочаровала готовность европейских стран безоговорочно подчиниться решениям Белого дома, чтобы избежать статуса "предателя" западных ценностей.
"Европа теперь поддерживает эту точку зрения. Американцы всегда придерживались такой политики, но Германия и Франция вели некий альтернативный дипломатический процесс. Однако на этом саммите они просто взяли и приняли позицию Соединенных Штатов", — посетовал Хомский.
18 августа, 08:00Как Украина превращается в государство-камикадзе
"Очень интересно следить за тем, что пишут в США. Там постоянно называют происходящее на Украине "неспровоцированным" конфликтом. Единственная ситуация, в которой нужно было бы использовать эту формулировку, предполагает понимание того, что происходящее на деле вполне спровоцировано. Вот почему надо повторять эту фразу. Никто ее не использует, когда речь идет о других конфликтах", — заметил лингвист.
Провокацией Хомский назвал давнее желание Вашингтона втянуть Киев в Североатлантический альянс, несмотря ни на постоянные протесты Москвы, ни на предупреждения со стороны опытных американских политиков.
"Россия еще 30 лет назад — задолго до Путина — дала понять, что вступление Украины в НАТО, враждебный военный альянс, будет означать пересечение черты, на что ни один российский лидер не согласится. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин. Некоторые высокопоставленные представители США это поняли: Джордж Кеннан, Генри Киссинджер, Джейк Мэдлок и глава ЦРУ Уильям Бернс. Понимание это существует уже давно. С 90-х годов они пытаются предупредить американских чиновников, что попытки включить Украину в НАТО будут безрассудством и провокацией", — заявил Хомский.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".