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Американский историк назвал истинную цель США на Украине

Американский историк назвал истинную цель США на Украине - РИА Новости, 20.08.2022

Американский историк назвал истинную цель США на Украине

Поддерживая Киев и выстраивая коалицию западных стран, Соединенные Штаты стараются максимально ослабить позиции России. Об этом в интервью мексиканской газете... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T09:58

2022-08-20T09:58

2022-08-20T09:58

в мире

ноам хомский

генри киссинджер

уильям бернс

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россия

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Поддерживая Киев и выстраивая коалицию западных стран, Соединенные Штаты стараются максимально ослабить позиции России. Об этом в интервью мексиканской газете El Universal заявил американский философ, историк и лингвист Ноам Хомский.По его мнению, Вашингтон желает отобрать у Москвы возможность разрешить украинский кризис дипломатическим путем, что способно накалить обстановку в мире до предела. Такое решение, напомнил философ, НАТО приняла во время саммита на авиабазе Рамштайн в Германии."На этом саммите альянс, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию. Им нужно подорвать силы России еще серьезнее — так, чтобы она не смогла проводить переговоры, заниматься дипломатией", — пояснил Хомский.Исследователя разочаровала готовность европейских стран безоговорочно подчиниться решениям Белого дома, чтобы избежать статуса "предателя" западных ценностей."Европа теперь поддерживает эту точку зрения. Американцы всегда придерживались такой политики, но Германия и Франция вели некий альтернативный дипломатический процесс. Однако на этом саммите они просто взяли и приняли позицию Соединенных Штатов", — посетовал Хомский.Ученый также подчеркнул несправедливость подобного отношения к украинскому конфликту, напомнив как об американских методах насаждения собственного порядка в Ираке, Сирии или Ливии, так и о том, как происходящее на Украине подается в СМИ.Провокацией Хомский назвал давнее желание Вашингтона втянуть Киев в Североатлантический альянс, несмотря ни на постоянные протесты Москвы, ни на предупреждения со стороны опытных американских политиков."Россия еще 30 лет назад — задолго до Путина — дала понять, что вступление Украины в НАТО, враждебный военный альянс, будет означать пересечение черты, на что ни один российский лидер не согласится. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин. Некоторые высокопоставленные представители США это поняли: Джордж Кеннан, Генри Киссинджер, Джейк Мэдлок и глава ЦРУ Уильям Бернс. Понимание это существует уже давно. С 90-х годов они пытаются предупредить американских чиновников, что попытки включить Украину в НАТО будут безрассудством и провокацией", — заявил Хомский.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220816/kissindzher-1809871579.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

https://ria.ru/20220819/pomosch-1810896048.html

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Ольга Матыс

в мире, ноам хомский, генри киссинджер, уильям бернс, владимир путин, украина, москва, россия, нато, центральное разведывательное управление (цру)