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В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо - РИА Новости, 20.08.2022
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В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо
В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо - РИА Новости, 20.08.2022
В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо
Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, он идет на поправку, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:25
2022-08-20T17:40
в мире
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владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, он идет на поправку, сообщила пресс-служба администрации региона.Сальдо в связи с состоянием здоровья проходит лечение в Москве. В субботу в Минобороны РФ заявили, что с учетом доказательств государственного терроризма киевского режима идет "дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами" Сальдо."Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию", - говорится в сообщении.В пресс-службе администрации подчеркнули, что лечение Сальдо поручено наиболее компетентным специалистам НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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в мире, херсонская область , владимир сальдо, москва, россия
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Москва, Россия
17:25 20.08.2022 (обновлено: 17:40 20.08.2022)
 
В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо

Администрация Херсонской области: состояние Владимира Сальдо значительно улучшилось

© Фото : Владимир Сальдо / ВКГлава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© Фото : Владимир Сальдо / ВК
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, он идет на поправку, сообщила пресс-служба администрации региона.
Сальдо в связи с состоянием здоровья проходит лечение в Москве. В субботу в Минобороны РФ заявили, что с учетом доказательств государственного терроризма киевского режима идет "дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами" Сальдо.
Медицинский работник в НИИ СП имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 17:56
Сальдо перевезут на лечение в НИИ Склифосовского
"Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации подчеркнули, что лечение Сальдо поручено наиболее компетентным специалистам НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику", - подчеркнули в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Глава гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
15:29Специальная военная операция на Украине
Минобороны сообщило о дополнительном расследовании отравления Сальдо
 
В миреХерсонская областьВладимир СальдоМоскваРоссия
 
 
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