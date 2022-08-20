https://ria.ru/20220820/kherson-1810998365.html
В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо
В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо - РИА Новости, 20.08.2022
В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо
Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, он идет на поправку, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T17:25
2022-08-20T17:25
2022-08-20T17:40
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, он идет на поправку, сообщила пресс-служба администрации региона.Сальдо в связи с состоянием здоровья проходит лечение в Москве. В субботу в Минобороны РФ заявили, что с учетом доказательств государственного терроризма киевского режима идет "дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами" Сальдо."Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию", - говорится в сообщении.В пресс-службе администрации подчеркнули, что лечение Сальдо поручено наиболее компетентным специалистам НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, херсонская область , владимир сальдо, москва, россия
В мире, Херсонская область , Владимир Сальдо, Москва, Россия
17:25 20.08.2022 (обновлено: 17:40 20.08.2022)
В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо
Администрация Херсонской области: состояние Владимира Сальдо значительно улучшилось
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, он идет на поправку, сообщила пресс-служба администрации региона.
Сальдо в связи с состоянием здоровья проходит лечение в Москве
. В субботу в Минобороны РФ
заявили, что с учетом доказательств государственного терроризма киевского режима идет "дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами" Сальдо.
"Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области
значительно улучшилось. Владимир Сальдо
идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию", - говорится в сообщении.
В пресс-службе администрации подчеркнули, что лечение Сальдо поручено наиболее компетентным специалистам НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику", - подчеркнули в администрации.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.