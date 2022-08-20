https://ria.ru/20220820/kherson-1810998365.html

В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо

В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо - РИА Новости, 20.08.2022

В администрации Херсонской области рассказали о состоянии Владимира Сальдо

Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, он идет на поправку, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T17:25

2022-08-20T17:25

2022-08-20T17:40

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Состояние здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо значительно улучшилось, он идет на поправку, сообщила пресс-служба администрации региона.Сальдо в связи с состоянием здоровья проходит лечение в Москве. В субботу в Минобороны РФ заявили, что с учетом доказательств государственного терроризма киевского режима идет "дополнительное расследование отравления боевыми отравляющими веществами" Сальдо."Сейчас состояние здоровья главы администрации Херсонской области значительно улучшилось. Владимир Сальдо идёт на поправку, общается с родными и коллегами, изучает новости и другую информацию", - говорится в сообщении.В пресс-службе администрации подчеркнули, что лечение Сальдо поручено наиболее компетентным специалистам НИИ скорой помощи имени Склифосовского. "Работа врачей, а также хорошее общее физическое состояние Сальдо обуславливают положительную динамику", - подчеркнули в администрации.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220805/saldo-1807607150.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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