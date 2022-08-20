Рейтинг@Mail.ru
Власти Херсонской области высказались о будущем региона - РИА Новости, 20.08.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220820/kherson-1810926143.html
Власти Херсонской области высказались о будущем региона
Власти Херсонской области высказались о будущем региона - РИА Новости, 20.08.2022
Власти Херсонской области высказались о будущем региона
Альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет, все больше жителей региона негативно относятся к киевским властям, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T10:04
2022-08-20T10:04
херсонская область
россия
кирилл стремоусов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:101:856:583_1920x0_80_0_0_2f40b6eab5f2c1b04d550861e49bc631.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет, все больше жителей региона негативно относятся к киевским властям, сообщил РИА Новости замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов."Никакой альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет. Не будет никаких народных республик, чем бы там ни пугали население украинские пропагандисты. Регион станет полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал Стремоусов агентству.По его словам, в регионе нет гуманитарных проблем, стабилизируется социально-экономическая ситуация."Все с экономической точки зрения выравнивается. Чем больше украинская власть нацистов вредит Херсонской области, тем больше людей, готовых пойти на референдум и отдать свой голос за воссоединение с Россией", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
https://ria.ru/20220818/kherson-1810361273.html
херсонская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/03/1806947587_0:0:778:583_1920x0_80_0_0_6ff9094eaa6254d261f640ee83780871.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , россия, кирилл стремоусов
Херсонская область , Россия, Кирилл Стремоусов
10:04 20.08.2022
 
Власти Херсонской области высказались о будущем региона

Замглавы Херсонской области Стремоусов: альтернативы вхождению региона в состав России нет

© РИА Новости / Перейти в фотобанкСтела города Херсон
Стела города Херсон - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Стела города Херсон. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет, все больше жителей региона негативно относятся к киевским властям, сообщил РИА Новости замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.
"Никакой альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет. Не будет никаких народных республик, чем бы там ни пугали население украинские пропагандисты. Регион станет полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал Стремоусов агентству.
По его словам, в регионе нет гуманитарных проблем, стабилизируется социально-экономическая ситуация.
"Все с экономической точки зрения выравнивается. Чем больше украинская власть нацистов вредит Херсонской области, тем больше людей, готовых пойти на референдум и отдать свой голос за воссоединение с Россией", - сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.
Допрос бывшего украинского военного, который передавал ВСУ координаты городских объектов - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 08:38Специальная военная операция на Украине
В Херсоне задержали наводчика, помогавшего ВСУ
 
Херсонская областьРоссияКирилл Стремоусов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала