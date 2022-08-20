https://ria.ru/20220820/kherson-1810926143.html

Власти Херсонской области высказались о будущем региона

Власти Херсонской области высказались о будущем региона - РИА Новости, 20.08.2022

Власти Херсонской области высказались о будущем региона

Альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет, все больше жителей региона негативно относятся к киевским властям, сообщил РИА Новости замглавы... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T10:04

2022-08-20T10:04

2022-08-20T10:04

херсонская область

россия

кирилл стремоусов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет, все больше жителей региона негативно относятся к киевским властям, сообщил РИА Новости замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов."Никакой альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет. Не будет никаких народных республик, чем бы там ни пугали население украинские пропагандисты. Регион станет полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал Стремоусов агентству.По его словам, в регионе нет гуманитарных проблем, стабилизируется социально-экономическая ситуация."Все с экономической точки зрения выравнивается. Чем больше украинская власть нацистов вредит Херсонской области, тем больше людей, готовых пойти на референдум и отдать свой голос за воссоединение с Россией", - сказал Стремоусов.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.

https://ria.ru/20220818/kherson-1810361273.html

херсонская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

херсонская область , россия, кирилл стремоусов