Власти Херсонской области высказались о будущем региона
Замглавы Херсонской области Стремоусов: альтернативы вхождению региона в состав России нет
Стела города Херсон. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг – РИА Новости. Альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет, все больше жителей региона негативно относятся к киевским властям, сообщил РИА Новости замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов.
"Никакой альтернативы вхождению Херсонской области в состав России нет. Не будет никаких народных республик, чем бы там ни пугали население украинские пропагандисты. Регион станет полноценным субъектом Российской Федерации", - сказал Стремоусов агентству.
По его словам, в регионе нет гуманитарных проблем, стабилизируется социально-экономическая ситуация.
"Все с экономической точки зрения выравнивается. Чем больше украинская власть нацистов вредит Херсонской области, тем больше людей, готовых пойти на референдум и отдать свой голос за воссоединение с Россией", - сказал Стремоусов.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.