https://ria.ru/20220820/kazn-1811048490.html
В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации
В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации - РИА Новости, 20.08.2022
В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения спецоперации. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:32
2022-08-20T23:32
2022-08-20T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская область
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения спецоперации.По словам парламентария, киевские власти, атакуя Запорожскую атомную станцию и применяя химическое оружие, ведут себя как военные преступники, которым не может быть оправдания.Ранее Минобороны России сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения — ботулотоксин типа "В".
https://ria.ru/20220819/naemniki-1810874214.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, запорожская область, госдума рф, михаил шеремет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Запорожская область, Госдума РФ, Михаил Шеремет
23:32 20.08.2022 (обновлено: 23:58 20.08.2022)
В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации
Депутат Шеремет: на время спецоперации надо ввести смертную казнь для военных преступников