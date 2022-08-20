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В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации - РИА Новости, 20.08.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации
В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации - РИА Новости, 20.08.2022
В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации
Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения спецоперации. РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T23:32
2022-08-20T23:58
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
запорожская область
госдума рф
михаил шеремет
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения спецоперации.По словам парламентария, киевские власти, атакуя Запорожскую атомную станцию и применяя химическое оружие, ведут себя как военные преступники, которым не может быть оправдания.Ранее Минобороны России сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения — ботулотоксин типа "В".
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в мире, россия, украина, запорожская область, госдума рф, михаил шеремет
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Запорожская область, Госдума РФ, Михаил Шеремет
23:32 20.08.2022 (обновлено: 23:58 20.08.2022)
 
В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации

Депутат Шеремет: на время спецоперации надо ввести смертную казнь для военных преступников

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты с американской гаубицей М777
Украинские солдаты с американской гаубицей М777 - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты с американской гаубицей М777. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения спецоперации.

"Считаю необходимым на период специальной военной операции снять мораторий на проведение смертной казни для военных преступников, чтобы лишить их возможности избежать карающей руки правосудия", — сказал он РИА Новости.

По словам парламентария, киевские власти, атакуя Запорожскую атомную станцию и применяя химическое оружие, ведут себя как военные преступники, которым не может быть оправдания.
Ранее Минобороны России сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения — ботулотоксин типа "В".
Глава ДНР Денис Пушилин - РИА Новости, 1920, 19.08.2022
19 августа, 20:19Специальная военная операция на Украине
Пушилин не исключил смертной казни для следующей группы наемников
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаЗапорожская областьГосдума РФМихаил Шеремет
 
 
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