https://ria.ru/20220820/kazn-1811048490.html

В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации

В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации - РИА Новости, 20.08.2022

В Госдуме призвали вернуть смертную казнь на время спецоперации

Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения спецоперации. РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T23:32

2022-08-20T23:32

2022-08-20T23:58

специальная военная операция на украине

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госдума рф

михаил шеремет

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг — РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Михаил Шеремет предложил ввести смертную казнь для военных преступников на период проведения спецоперации.По словам парламентария, киевские власти, атакуя Запорожскую атомную станцию и применяя химическое оружие, ведут себя как военные преступники, которым не может быть оправдания.Ранее Минобороны России сообщило, что Украина применила против российских военных в Запорожской области отравляющие вещества. В организме военнослужащих обнаружен органический яд искусственного происхождения — ботулотоксин типа "В".

https://ria.ru/20220819/naemniki-1810874214.html

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украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

в мире, россия, украина, запорожская область, госдума рф, михаил шеремет