https://ria.ru/20220820/iran-1810903355.html

CNN: Иран отказался от одного из требований на переговорах по СВПД

CNN: Иран отказался от одного из требований на переговорах по СВПД - РИА Новости, 20.08.2022

CNN: Иран отказался от одного из требований на переговорах по СВПД

Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по... РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T02:41

2022-08-20T02:41

2022-08-20T10:33

в мире

иран

сша

совместный всеобъемлющий план действий (свпд)

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/14/1810924356_0:136:3153:1910_1920x0_80_0_0_1d5848f6b2b3ec6ebaabbe797aaf3e19.jpg

МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД), утверждает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "буквально в ближайшие дни".Как отмечает телеканал, это требование иранской стороны было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.По словам представителя Белого дома, в своем ответе на проект соглашения по ядерной сделке, предложенный Европейским союзом, Иран не стал требовать, чтобы КСИР исключили из списка террористических организаций в США.Иран в понедельник направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. По информации Bloomberg, в ЕС назвали ответ конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года при Дональде Трампе Соединенные Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене шли переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. В Тегеране признали переговоры успешными, однако представитель госдепа США Нед Прайс счел прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. В конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.

https://ria.ru/20220808/svpd-1808129341.html

https://ria.ru/20220817/svpd-1810238845.html

иран

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз