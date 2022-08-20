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CNN: Иран отказался от одного из требований на переговорах по СВПД - РИА Новости, 20.08.2022
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CNN: Иран отказался от одного из требований на переговорах по СВПД
CNN: Иран отказался от одного из требований на переговорах по СВПД - РИА Новости, 20.08.2022
CNN: Иран отказался от одного из требований на переговорах по СВПД
Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T02:41
2022-08-20T10:33
в мире
иран
сша
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
евросоюз
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД), утверждает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "буквально в ближайшие дни".Как отмечает телеканал, это требование иранской стороны было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.По словам представителя Белого дома, в своем ответе на проект соглашения по ядерной сделке, предложенный Европейским союзом, Иран не стал требовать, чтобы КСИР исключили из списка террористических организаций в США.Иран в понедельник направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. По информации Bloomberg, в ЕС назвали ответ конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года при Дональде Трампе Соединенные Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.В Вене шли переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. В Тегеране признали переговоры успешными, однако представитель госдепа США Нед Прайс счел прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. В конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
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60
в мире, иран, сша, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), евросоюз
В мире, Иран, США, Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), Евросоюз
02:41 20.08.2022 (обновлено: 10:33 20.08.2022)
 
CNN: Иран отказался от одного из требований на переговорах по СВПД

CNN: Иран больше не требует убрать КСИР из списка террористов в США на переговорах по СВПД

© AP Photo / Vahid SalemiОбразцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© AP Photo / Vahid Salemi
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране. Архивное фото
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МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД), утверждает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "буквально в ближайшие дни".
Как отмечает телеканал, это требование иранской стороны было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.
По словам представителя Белого дома, в своем ответе на проект соглашения по ядерной сделке, предложенный Европейским союзом, Иран не стал требовать, чтобы КСИР исключили из списка террористических организаций в США.
Флаги ЕС на фоне здания Европейского совета - РИА Новости, 1920, 08.08.2022
8 августа, 18:14
ЕС распространил окончательный текст проекта соглашения по СВПД
Иран в понедельник направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. По информации Bloomberg, в ЕС назвали ответ конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года при Дональде Трампе Соединенные Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене шли переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. В Тегеране признали переговоры успешными, однако представитель госдепа США Нед Прайс счел прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. В конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.08.2022
17 августа, 16:03
Российский эксперт считает, что наступил момент восстановления СВПД
 
В миреИранСШАСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Евросоюз
 
 
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