02:41 20.08.2022 (обновлено: 10:33 20.08.2022)
CNN: Иран отказался от одного из требований на переговорах по СВПД
CNN: Иран больше не требует убрать КСИР из списка террористов в США на переговорах по СВПД
© AP Photo / Vahid SalemiОбразцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране
© AP Photo / Vahid Salemi
Образцы боевых ракет на фоне портрета высшего руководителя Ирана аятоллы Али Хаменеи, выставленные на площади Бахарестан в Тегеране. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг - РИА Новости. Иран отказался от требования исключить Корпус стражей исламской революции (КСИР) из списка террористических организаций в США в рамках переговоров по восстановлению ядерной сделки (СВПД), утверждает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.
Ранее постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что договоренность о восстановлении СВПД может быть достигнута "буквально в ближайшие дни".
Как отмечает телеканал, это требование иранской стороны было основным камнем преткновения в усилиях по восстановлению ядерной сделки.
По словам представителя Белого дома, в своем ответе на проект соглашения по ядерной сделке, предложенный Европейским союзом, Иран не стал требовать, чтобы КСИР исключили из списка террористических организаций в США.
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Иран в понедельник направил главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю свой ответ по предложенному тексту проекта соглашения о восстановлении ядерной сделки, а также выразил мнение по "оставшимся вопросам" на переговорах. По информации Bloomberg, в ЕС назвали ответ конструктивным и заявили, что консультируются с США по дальнейшим шагам.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку — Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, что предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. В мае 2018 года при Дональде Трампе Соединенные Штаты вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись от ограничений в ядерных исследованиях, центрифугах и уровне обогащения урана.
В Вене шли переговоры по возобновлению СВПД и отмене санкций Вашингтона против Тегерана. В декабре 2021 года стороны достигли договоренности по двум проектам соглашения, в которые европейская сторона включила и позиции Ирана. В Тегеране признали переговоры успешными, однако представитель госдепа США Нед Прайс счел прогресс в Вене как скромный, призвав Тегеран относиться к вопросу серьезно. В конце марта переговоры были приостановлены. МИД Ирана обвинял в этом американскую администрацию. Следующий раунд переговоров по СВПД прошел в Дохе 29-30 июня.
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