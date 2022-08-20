23:27 20.08.2022 (обновлено: 23:28 20.08.2022)
FT: Германию ждет рекордная за 70 лет инфляция без российского газа
FT: Германию ждет рекордная за 70 лет инфляция без российского газа
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине. Архивное фото
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава ЦБ Германии Иоахим Нагель предупредил о необходимости поднимать ключевую ставку, поскольку страна впервые за 70 лет столкнулась с двузначной инфляцией. Об этом пишет Financial Times.
"Сложности с цепочками снабжения и геополитическая напряженность, вероятно, сохранятся. Тем временем Россия резко сократила поставки газа, а цены на природный газ и электроэнергию выросли больше, чем ожидалось", — заявил экономист.
По его словам, проблема высокой инфляции будет беспокоить Германию и в 2023 году. По мере углубления энергетического кризиса следующей зимой вероятна рецессия, спрогнозировал специалист.
Европа испытывает серьезные проблемы с поставками топлива, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. Кроме того, 19 августа "Газпром" объявил, что работа магистрали прекратится на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, по причине планового технического обслуживания единственного функционирующего газоперекачивающего агрегата. Трудности со снабжением стран Евросоюза возникли из-за ненадлежащего обслуживания и задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи топлива.
"Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий контракта и отправили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.
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