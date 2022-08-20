https://ria.ru/20220820/inflyatsiya-1811048190.html

FT: Германию ждет рекордная за 70 лет инфляция без российского газа

FT: Германию ждет рекордная за 70 лет инфляция без российского газа - РИА Новости, 20.08.2022

FT: Германию ждет рекордная за 70 лет инфляция без российского газа

Глава ЦБ Германии Иоахим Нагель предупредил о необходимости поднимать ключевую ставку, поскольку страна впервые за 70 лет столкнулась с двузначной инфляцией. Об РИА Новости, 20.08.2022

2022-08-20T23:27

2022-08-20T23:27

2022-08-20T23:28

экономика

германия

россия

европа

газпром

siemens

северный поток

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МОСКВА, 20 авг — РИА Новости. Глава ЦБ Германии Иоахим Нагель предупредил о необходимости поднимать ключевую ставку, поскольку страна впервые за 70 лет столкнулась с двузначной инфляцией. Об этом пишет Financial Times.По его словам, проблема высокой инфляции будет беспокоить Германию и в 2023 году. По мере углубления энергетического кризиса следующей зимой вероятна рецессия, спрогнозировал специалист.Европа испытывает серьезные проблемы с поставками топлива, поскольку основной российский газопровод — "Северный поток" — работает всего на 20 процентов от общей мощности. Кроме того, 19 августа "Газпром" объявил, что работа магистрали прекратится на трое суток, с 31 августа по 2 сентября, по причине планового технического обслуживания единственного функционирующего газоперекачивающего агрегата. Трудности со снабжением стран Евросоюза возникли из-за ненадлежащего обслуживания и задержки в возврате из ремонта турбин немецкой компании Siemens, которые использовались на компрессорной станции "Портовая" для подачи топлива."Газпром" столкнулся с существенными препятствиями при попытке вернуть один из двигателей из Канады, наложившей санкции на российскую компанию. Канадские власти выдали разрешение на вывоз установки лишь 10 июля, но не учли условий контракта и отправили турбину в Германию, а не в Россию. Для ее дальнейшей транспортировки необходимы разрешения властей Евросоюза и Великобритании.

https://ria.ru/20220819/germaniya-1810868665.html

германия

россия

европа

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

экономика, германия, россия, европа, газпром, siemens, северный поток