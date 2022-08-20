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Умер актер, озвучивавший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!" - РИА Новости, 20.08.2022
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Культура
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Умер актер, озвучивавший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"
Умер актер, озвучивавший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!" - РИА Новости, 20.08.2022
Умер актер, озвучивавший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"
Актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в Израиле на 65-м году жизни, сообщила в соцсетях его... РИА Новости, 20.08.2022
2022-08-20T11:13
2022-08-20T18:12
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ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг — РИА Новости. Актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в Израиле на 65-м году жизни, сообщила в соцсетях его друг и коллега, актриса Ирина Озерная."Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18:00", — написала она в своем аккаунте в соцсети Facebook*.Причина смерти не называется.Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Окончил училище имени Гнесиных, отделение "актер театра кукол", затем учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства. Одного из главных персонажей детской передачи "Спокойной ночи, малыши!" Филю Сергей Григорьев начал озвучивать в 1988 году и вплоть до репатриации в Израиль в 2014-м. Параллельно работал и в других проектах.После репатриации в Израиль Григорьев жил в поселке Ткоа в Гуш-Эционе (еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан), где и будет похоронен.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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новости культуры, россия, общество, израиль, москва, западный берег реки иордан, культура
Культура, Новости культуры, Россия, Общество, Израиль, Москва, Западный берег реки Иордан, Культура
11:13 20.08.2022 (обновлено: 18:12 20.08.2022)
 
Умер актер, озвучивавший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"

Умер актер Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в передаче "Спокойной ночи, малыши!"

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкСергей Григорьев
Сергей Григорьев - РИА Новости, 1920, 20.08.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Сергей Григорьев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 20 авг — РИА Новости. Актер и кукловод Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в детской передаче "Спокойной ночи, малыши!", умер в Израиле на 65-м году жизни, сообщила в соцсетях его друг и коллега, актриса Ирина Озерная.
"Умер Сережа Григорьев. Похороны 21 августа в Ткоа в 18:00", — написала она в своем аккаунте в соцсети Facebook*.
Причина смерти не называется.
Сергей Григорьев родился в 1958 году в Москве. Окончил училище имени Гнесиных, отделение "актер театра кукол", затем учился на отделении режиссуры в Российской академии театрального искусства. Одного из главных персонажей детской передачи "Спокойной ночи, малыши!" Филю Сергей Григорьев начал озвучивать в 1988 году и вплоть до репатриации в Израиль в 2014-м. Параллельно работал и в других проектах.
После репатриации в Израиль Григорьев жил в поселке Ткоа в Гуш-Эционе (еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан), где и будет похоронен.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
 
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